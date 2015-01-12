نشست آموزشی سنجش و تحلیل ذرات معلق و کربن ها در هوا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شفیع پور رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها در این کارگاه آموزشی گفت: سه سالی است که به همت دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران همایش آلودگی هوا و صدا در تهران برگزار می شود و بستر مناسبی برای ارائه مقالات و برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی فراهم می کند.

وی ادامه داد: برای سومین بار این همایش در روزهای چهارشنبه 24 و 25 دی ماه در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برنامه ریزی و اجرا می شود.

شفیع پور با اشاره به اینکه این همایش ملی سه مدرس ویژه دارد، گفت: دکتر Tony Hansen و دکتر Michael H.bergin از اساتید دانشگاه آمریکا جزء اساتید همایش ملی آلودگی هوا و صدا هستند که تمرکز اصلی و فعالیت های علمی پیرامون سنجش ذرات معلق و آلودگی کربن است.

وی تصریح کرد: از فرصت حضور این اساتید در همایش و کارگاه تخصصی مهیا شده در سازمان حفاظت محیط زیست بهره مضاعف برده و در خواست شده است برای تبادل تجربیات و نظرات کارشناسی در این سازمان حضور پیدا کنند.

رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها افزود: مسئول اصلی آلودگی کلان شهر ها در کشور ذرات معلق است و این اساتید در زمینه ذرات معلق و کربن تجربه زیادی دارند.

Tony Hansen دارای دکترای فیزیک از دانشگاه آکسفورد ، استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا از سال 1977 میلادی است و عمده تلاش های وی شناسایی و جذب آئروسل ها است. همچنین Michael H.bergin مهندس مکانیک، دکترای علوم اتمسفری و استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا است.