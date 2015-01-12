۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۴

جای سرباز فراری پادگان است یا استرالیا؟

سربازی یکی از معدود مسائلی است که مردم به خود حق می‌دهند در رابطه با آن نظر دهند. زیرا سربازی با سرنوشت همه مردم گره خورده است. پس نظر دادن در رابطه با سرباز فراری های فوتبال هم می توان جالب باشد!

مجله مهر: همین چند وقت پیش بود که از یک حاشیه ساده در فوتبال، یک موج حسابی به راه افتاد. ماجرای کارت پایان خدمت جعلی بازیکنان لیگ برتری، فراز و فرودهای فراوانی داشته، اما مدتی است‌ این اوج و فرود‌ها فروکش کرده و دیگر خبری از برخورد با خاطیان این پرونده به گوش نمی‌رسد تا رسانه‌های غیر رسمی، اخبار و شایعات فراوانی را از این ماجرا منتشر کنند.

ماجرای سرباز فراری های فوتبال هرچند که تقریبا به خیر و خوشی تمام شد و با اندکی اغماض آنهایی که کارت یا مدرک پزشکی جعل کرده بودند؛ راهی تیم های نظامی شدند. اما ماجرای ملی پوشان اندکی متفاوت بود. مهرداد پولادی ستاره تیم ایران در جام جهانی یکی از ملی پوشانی بود که کارت معافیت وی جعلی بود و باید پولادی راهی سربازی می شد. اما پولادی که راهی قطر شده بود حاضر به بازگشت و قبول رفتار خود نشد.

هرچند که مسئولین فدراسیون وی را سرباز فراری عنوان کرده بودند و از لیست کی روش برای جام ملت های آسیا حذف شده بود. اما نهایتا با پادرمیانی وزیر ورزش و تعهد برای بازگشت سرباز فراری ها؛ ستادکل نیروهای مسلح با حضور آنها در تیم ملی موافقت کرد.

هرچند که حالا پولادی بجای پادگان در اردوی تیم ملی در استرالیا حضور دارد؛ اما تعدادی از دانشجویان امروز با انتشار نامه ای خطاب به سردار فیروز آبادی از این تفاوت آشکار انتقاد کرده اند. در این نامه آمده است: «خواستار پاسخ به این سوال هستیم که آیا واقعاً این رفتار مجوزی برای ارتکاب جرایمی از این دست از این پس نخواهد شد؟! چرا نباید شاهد چنین اوضاعی در بین سایر ورزشکاران دیگر رشته‌ها و حتی سایر اقشار جامعه نباشیم؟ آیا از این دست نامه‌ها برای تیم ملی کشتی، تیم ملی کبدی، تیم ملی شطرنج، تیم‌های المپیادهای علمی کشور و سایر اقشار صادر خواهد شد؟ آیا صرف فوتبالیست بودن به معنای مصونیت در برابر قانون است؟ و اگر قرار باشد قانون را با این گونه نامه‌ها بی‌اثر کنیم اصلاً چه احتیاجی به قانون بود و این‌جاست که هر انسانی که مفهوم عدالت را درک می‌کند خواهد گفت فأین تذهبون...؟»

 

 

شما کاربران گرامی می توانید با ارسال نظرات خود ذیل این خبر در این بحث مشارکت کرده و در رابطه با حضور فوتبالیست های سرباز در جام ملت های آسیا و چرایی آن نظرات خود را با خوانندگان ما درمیان بگذارید.

    نظرات

    • امیر حسین کشاورز ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      در کشور ما اکثر مواقع عدالت فدای مصلحت میشه. به همین دلیل شاهد بی عدالتی های زیادی هستیم.
    • مرضیه تاجیک ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      درباره فولادی موافقم. به شرط این که پس از بازگشت از مسابقات به وضعیت سربازیش رسیدگی بشه
    • س ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      ببخشید به جای اینکه خوشحال باشید اجازه داده اند همچین بازیکن خوبی به جای سربازی برود بازی های آسیا ناراحتیت؟
    • نصرت الله ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      آیا مسئولی پیدا میشه بگه این فوتبال یعنی چه؟ چه سودی در این فوتبال ایران هست که نصف بودجه مملکت هرسال به این سربازان فراری نه فوتبالیست میدن؟ از فوتبال ایران تا کنون چه حاصلی به دست مملکت رسیده چه خیری به ملت رسانده مگر آمریکاه ابرقدرت نیست چرا اینقدر به فوتبال اهمیت نمیده چشمش نمیبینه نه خیر آقایان خیلی بهتر از شما هم چشمش میبینه همه اقتصاد دانان آمریکا به این موضوع واقفند که برای فوتبال هزینه نکنیم که آخور هیچ گاوی را پر از علف نمیکنه بجز ضرر به مملکت. آقایون ملت گرسنه اند دست از این رانتخواری بردارید و این بودجه ها را صرف محرومیت مردم بکنید. امیدوارم گوش شنوایی داشته باشید.
    • حاجی ناشناس ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      از این اتفاقها کم نیست یکی مثل نسل ما باید 28 ماه خدمت کند یکی مثل بعضی ها از زیر خدمت فرار می کند با معافی و.... توی مملکت اسلامی نباید از این اتفاق ها بیافتد
    • فرا ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      وقتی اینهمه اختلاص و رشوه و زدوبند ,....... وجود داره حتما این یکی هم میتونه استرالیا باشه !!!!!!!!!!
    • محمد حسین کیانی ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      از عکسهای اقای پولادی که توی قطر و استرالیا میگیرن با .... مختلف و تو صفحه اینستاگرامشون به اشتراک میزارن! کامل مشخصه که ایشون چقدر ناراحتن و اصلا به ریش من و اونهایی که واسه کشورشون ارزش قایل شدند وبه خدمت سربازی رفتیم ، نمیخندن! ! ! سرلشگر متشکریم!
    • دانشجوی انصرافی ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      من 27 ساله از روی نداری و بی پولی از دکتری انصراف دادم باید برم سربازی و این سرباز فراری ها بخشیده شدن و میرن استرالیا. کیه که به درد منی که تا 27 سالگی درس خوندم و زحمت کشیدم و تحقیق و پژوهش کردم گوش بده؟ حالا یک روز اگر غیبت کنم همین نظام وظیفه دمار از روزگار من در میاره ولی اینارو کسی کاری نداره
    • مجتبی ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      مشت نمونه خرواره دیگه... تاوقتی قانون فدای مصلحت بشه وضعیت همینه، ولی خودمونیم ها این همه بی قانونی تومملکت هست شماگیردادین به مهردادپولادی!؟وقتی یه آقازاده بااسم مستعار جنیور خارج ازکشور محکوم میشه واینور راست راست راه میره اونوقت واسه این بیچاره بیانیه میدین!!این بنده خداحداقل باعث خوشحالیمون که میشه، بقیه روکجای دلمون بزاریم؟کاش یه روزقانون واسه همه یه جوراجرابشه، چه پادشاه چه رعیت
    • علی ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      این یه دروغ بزرگه که کارت فوتبالیستها جعلی است اینها با رشوه کارت واقعی گرفتن بهتره دنبال کسانی رفت که با دریافت رشوه کارت پایان خدمت به فوتبالیستها دادن خب هر کس پول داشته باشه و بتونه کارت پایان خدمت بگیره این کار رو انجام میده فقط فوتبالیستها نیستن پس بهتره خبر دروغ به خورد مردم ندید
    • ﺳﻋﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      ﻳﻪ ﺿﺮﺏ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢﺑﺪﻩﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻮﻫﺎﻧﺖ ﻛﺠﻪ ﮔﻔﺖ ﻛﺠﺎﻢ ﺭاﺳﺘﻪ .ﺗﻮ ﻭﻃﻦ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﻆﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻫﺴﺖ
    • saeed ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      اونم داره برای وطنش اونجا خدمت می کنه....شانسش بگیره اول بشن، خود به خود معافه....
    • زارعی ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      بی عدالتی محض .در کشور ما بی عدالتی بیداد میکنه کسی حعل میکنه جاش تو زندانه هرکه میخاد باشه قانون باید مطلق اجرا بشه
    • علی ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      اگه پولادی نباشه که ما بدبختیم این همه اتفاق تو مملکت می افته کسی ککش هم نمی گزه اینم روش خب
    • مهدی ا ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      ما اگه میخواهیم اقتصاد خوبی داشته باشیم باید هزینه های را که برای اقتصاد مردم سودی نداره رو جمع کنیم حالا خودتون قضاوت کنید که این فوتبال مریض چه سودی واسه مردم داره لااقل برای یک بار هم شده این هزینه های میلیارد را تو صنایع سرمایه گذاری کنیم اون وقت می بینیم چقدر جوان دارای شغل ودرامد میشوند این امریکایی ها احمق هست که سرمایه هاشون کمتر متوجه این کار می کنند در ضمن فوتبال خصوصی خیلی بهتر از دولتی اون اون موقع دولت هم میتونه نظارت کنه
    • س ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      نظر ما مهم نیست والا خیلی کارها انجام نمی شد بهتر بگوبم خیلی ها در جاهایی هستند که نباید باشند و حق مردم را پایمال کردن
    • س ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
    • حمید ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      وقتی رسیدن به هدف وسیله راتوجیه مکند همین می شود
    • علیرضا ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      فوتبال یا غیر فوتبال سربازی اجباری بدرد نمی خوره عمره باید اختیاری بشه
    • مهدی آرمانیها ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      به نظر من کلا باید کرکره ورزشهایی که فقط هزینه رو دوش این مردم بینوا می گذارند را پایین کشید حتی اگر ورزشی برای مردم درآمدزا باشد حلال بودن درآمد حاصله جای شبهه دارد ورزش برای تندرستی است نه برای مسابقه و قمار امیدوارم علمای اسلام در این مورد فتوایی انقلابی دهند تا مردم سرزمین ایران از تحمل هزینه های گزاف -که بهتر است به جای ورزش، صرف تخقیق و پژوهش شود- رهایی یابند
    • محمد قربانی ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      با سلام یکی از نشانه های پیشرفت اجتماعی یک جامعه، میزان تعهد افراد آن جامعه به قانون است که متاسفانه با مصلحت اندیشی صرف در برابر قانون شکنی و جعل سند پولادی و امثال وی این عقب ماندگی در جامعه ایرانی و بویژه جامعه فوتبال ایران بطور بارزی خودنمایی نمود. در تعجبم جامعه ایی که همواره ادعای سرآمدی در منش پهلوانی و خوی جوانمردی دارند چگونه برای چند بازی (تکرار می کنم بازی!) حاضرند قانون شکنی کنند و دردناکتر اینکه "جاعل و رشوه ده سرباز فراری" را با نام سرباز فداکار وطن!!! خطاب می کنند.
    • امبر ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      در اینکه کار مهرداد پولادی اشتباه بوده شکی نیست ولی همین پولادی بود که نود دقیقه جلوی مسی مثل مرد ایستاد و از غرورمون دفاع کرد یه چیزایی بالاتر از قانون وجود داره به وقتش سربازیشم میره شما حرص سربازی رفتنشو نخورید به نظرتون اگه همین امارات و قطر بیان جلوی ایران قد علم کنن و ازشون ببازیم خوبه ؟ مشکلاتتون حل میشه ؟ پولادی الانم سربازه ! حتما باید لباس نظامی تنش باشه تا سرباز باشه؟ لباس تیم ملی بالاتره یا لباس تیمای نظامی مثل تراکتور و ملوان و فجر ؟ خدمت از این بالاتر ؟
    • یاشار ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      خون آنان رنگین تر است پوستشان هم کلفتر! قانون مخصوص مافیا نبیست
    • محمد دل ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      با سلام، چطور من با مدرک دکتری باید بروم سربازی، اما این اقایون با دیپلم و حتی جعل مدرک باز راحت راه میرند و حتی استرالیا هم میروند؟ ایا نباید دادگاهی تشکیل شود برای این دوستان که دقیقا دانسته کارت خدمت را جعل کرده اند؟ بحث سربازی نیست ، این ها باید زندان بروند، مثلا مدرک جعل کردند ها درود بر قوه قضاییه
    • محمد ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      حضرت علی (ع)فرمود به خدااگرتمامی دنیارابه من ببخشندکه بخواهند دانه گندمی را ازدهان مورجه ای بردارم راضی نخواهم شدکجای این شیرین کاری عدالت است مگردرکشورقحط الفوتبالیست است که انقدر به این قانون شکنان اهمیت می دهیدتوی همین جام اسیا اگرما صدتاگل هم میخوردیم بهتربودتاقانون برای همه یکسان رعایت بشه همین تبعیض هاست که باعث نگرانی است
    • pldn ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      جاش دادگاه و زندان است
    • بي تفاوت ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      از قديم گفتن پول بده رو سبيل شاه ناقاره بزن
    • بهداد ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      این یک قانون است: عدالت جایی هست که پول فراوان وجود داشته باشه ،افراد عادی جامعه باید دم مرز جان گذشتگی کنند و یا شب و روز ،سرما و گرما، پاسداری بدهند ، ولی کسی که پول داره و یا پدرش مسئول مهمی کاری به کار بقیه افراد جامعه نداره هر قانونی که باشه براشون فرقی نمیکنه.
    • حق شناس ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      والله ما که رفتیم خدمت یک صدم ایشان جانفشانی نکردیم
    • وحید ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      خدمت سربازی اسمش رو خودشه دیگه (خدمت). الان یعنی مهرداد پولادی به جای بازی تو تیم ملی کشورمون تو برجک نگهبانی میداد بیشتر خدمت کرده بود به مملکت؟ به نظر من ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه ست، بهتره مسولان کشور با به روز کردن قوانین مثل بقیه کشورهای توسعه یافته زمینه ی استفاده ی بهتر از استعداد جوون ها رو فراهم کنند به جای تاکید بی مورد رو اجرای قوانین منسوخی که نفعی برای مملکت نداره.
    • علی اصلانی ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      به نظر من هم سربازی هم فوتبال ملی خدمت به وطن است زیاد سخت گیری نکنید. خطاکار اصلی در پستهای اداری است.
    • حمید علیزاده ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      من موافق بازی فولادی در خدمت تیم ملی هستم . وقتی تو کشور این همه تخلفات گوناگون صورت میگیرد . این موضوع چیزی نیست !
    • مهران ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      می خواست بره سربازی الاف شه جاش بره اونجا یه بازی خوب انجام بده چی میشه انگار تو سربازی نقل پخش میکنن
    • غلام سرورم حسین ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      واقعا باید از دنیا عقب بمونیم چون دوستانی هستند که راضی اند نه تنها تیم فوتبال بلکه کل این سرزمین نباشه. چراخودش یا فرزندش بره سربازی وقتی نمیدونم فلانی نرفته تا فکرمون اینه همینیم. مومن اونی هم که بهش مجوز داده فکر تو و کشور تو رو کرده که فردا دست از پا دراز تر بر نگرند و اون طرف اب بنشینن به ریش من وتو بخندند مگه اگر این نمیرفت بودجه ای که دارن براش هزینه میکنند میرفت توی جیب من یا توی جیب تو یا مگر با حرف جنابعالی کلا فوتبال ایران از ریشه حذف میشه پس بشین دعا کن کشورت سر بلند برگرده
    • حسن مددی ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      پادگان
    • مجید ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      جناب فیروزابادی من 24ماه تمام در بوشهر خدمت سربازی را انجام دادم و اکنون نیز به عنوان یک ورزشکار اسبق ومربی سابق و مسول یک رشته ورزش استانی از استانهای کشور بیش از بیست ملی پوش تحویل تیم ملی رشته ورزشی خودم داده ام و هنوز احساس بدهکاری به کشور و مردم ایران می کنم و بدون ریالی دستمزد و حقوق و پاداش!و حتی بودجه !این وظیفه را با گذشتن از حقوق زن و بچه ام و خانواده ام برای کشورم بازم بدهکارم !جناب فیروزابادی ایا اگر یک کشتی گیر یا وزنه بردار یا یک دانشجوی نخبه این خلاف را کرده بود! به این راحتی بود!
    • حقوقدان ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      قانون برای همه قانون است چه رهبر چه پیرو.چه بزرگ چه کوچک.چه زن چه مرد. چه مشهور چه گمنام.قانون اساسی ایران را مگر برای همه ننوشته انددر آن عنوان شده همه در برابر قانون یکسانند. پس کو ...........نمایندگان مجلس و ناظرین کجایید. مدرس کجایی که اگر بودی......
    • محسن ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      من نمی دونم چرا انیقدر شلوغش کردین مگه چی شده کارت خدمت سربازی رو جعل کردن دیگه اختلاس که نکردند ان هم در لباس دولت و نظام. بعدش هم این قانون طبیعته / هر که توانش بیش کامش بیش تر / به امید روزی که نه فوتبال باشه نه خدمت سربازی .
    • شاهین موسوی ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      منظور از خدمت کردن چیه؟! الان آقای پولادی و هم قطارهای ایشان در تیم ملی دارند برای این مملک خدمت می کنند ، خدمت خدمت است فقط شکلش فرق کرده. برای نمونه خیلی از پزشکان بجای رفتن به پادگان، خدمت خود را بصورت امریه و در شهرهای دور افتاده انجام می دهند.
    • حجت شکری ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      باسلام سربازی نرفتن اقای پولادی اهانت به تمام انهایی است که دوسال بالای برجک درسرماوگرما پست دادند
    • محمد ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      مهر! ناپرهيزی کردی نظرسنجی گذاشتی! شما و از اينکارا؟ بالاخره گاهی هم يه ذره رسالت رسانه ای تون را انجام بدين خوبه! اگر عافيت خواهی بذاره ! اگر زورتون رسيد بگيرتشون بزرگتر از اينا ببين چيکارا که نمی کنن!
    • مجید پناهی ۰۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      مگر افتخار اوردن و مدال گرفتن ورزشکارها در خارج از کشور خدمت به میهن نیست ؟؟
    • جوادجعفری ۰۲:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      به نظرمن یابایداین افرادشناسایی نمیشدن حالا که شدن قانون مثل همه ی مجرمها باانان برخورد کند
    • میعاد ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      این رآفت نظام وظیفه آغازی است بر بی قانونی و فرار از خدمت.
    • میثم ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      نباید قانون را " لق" انگاشت ، قانون ، قانون است مگر تیم ملی فوتبال ما طی این سالها نتایج خوبی گرفته؟؟ در تمام رده های سنی تقریبا فوتبال ما ناکام بوده ، اگر وساطت وزیر محترم ورزش صرفا در خصوص این بازیها و به شکل یک فرجه بوده است هضم آن آسانتر است اما این افراد تنها مشکل فرار از خدمت ندارند بلکه ایراد جعل اسناد دولتی بر ایشان وارد است که قطعا مدعی العموم باید وارد این ماجرا شده و برای ایشان طرح جرم شود، قانون شکنی در هیچ کجای زیبنده نیست و نباید با قانون شکنان توام با رافت برخورد شود.
    • شایان خدری ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      داره برای مملکتش جان میده آن هم توی استرالیا اگه یه توپ به خوره به سرش ومهره چی
    • محمد ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      مصلحت این هست که قانون اجرا بشود.
    • پسر شجاع ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      با سلام بدون شک کار بسیار زشت و غیرقانونی و غیرشرعی بود. قانون برای همه قانون است. وقتی رهبری به موجب اصل 107 قانون اساسی در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است، چه مجوزی برای معافیت سایرین وجود دارد؟! بالاترین افتخار برای هر کشوری قانون مدار بودن آن است. این که ما با نادیده انگاشتن قوانین داخلی به یک موفقیت (مثلا قهرمانی در جام ملتهای آسیا) دست پیدا کنیم، افتخاری محسوب نخواهد شد.
    • سجاد دلیر ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      هیچکدوم در صورت اثبات جرم یعنی جعل یا هر جرم دیگه ای جاش توی زندونه
    • سبحان دليري ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      با سلام هيچكس ناراحت نشه تاكيد مي كنم هيچكس ناراحت نشه عدالت اين مورد است و موارد ديگري كه ازمحل رانت است كه دركشور اجرا مي شود. هرچي هم بنويسيم و داد بزنيم اجرا نمي شود .
    • علیر روحانی ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      سلام متاسفانه در ایران قوانین محکم نوشته میشو د ولی شل و ول اجرا می شود در ایران در برابر قانون متاسفانه همه یکسان نیستند و مراجع در برخورد با افراد تفاوت قائل میشوند
    • امیر یوسفی ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      قانون برا همه یکسانه... من و شما و پولادی نداریم... مگه ما که دو سال رفتیم خدمت ، کار و زندگی و هدف نداشتیم... این واقعا بی عدالتیه.
    • ناشناس ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      سلام قانون براي بعضي ها استثناء است. فكر كردن به اين مسائل فايده اي نداره لطفا خودتون رو خسته نكنيد.
    • ج ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      یه گوشمالی که میخوان فکر نکنن هرکی هرکیه .البته شیر توشیری تو اینچا فراونه .ولی این ها تابلو دارند.الگو یه مشت بچه شهرستانی ساده اند.بدآموزی داره .اگه هم تو جام گل زدند هر گل یه ما سربازی کم بشه
    • امید ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      کمیسیون محترم اصل نود، لطفا تحویل بگیرید... چه تعداد از بازیکن های فوتبال و سایر رشته ها و یا دانشجویان به دلیل سربازی فرصت های شغلی و علمی بهتر را از دست داده اند؟ معمولا این جوریه دیگه، یک هفته تو بوق و کرنا می کنن، بعدش مشمول گذر زمان میشه. آخرشم به پاس زحمات مورد عفو قرار می گیره.
    • میثم ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      اینا فقط باید برن سربازی، جدا از اینکه خدمت نرفتن جرم کردن و جعل
    • علیرضا ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      به نام خدا به نظر من وقوع این مسئله برای فوتبالیست ها (و نه فقط افرادی که به استرالیا رفتن) یه معظل واقعی برای کشور خواهد بود.چرا که هر فرد دیگری که اسناد رسمی جعل و یا با تقلب آن ها رو اخذ بکند و در دام قانون بیوفتد میتواند با استناد به این موضوع مورد بخشش قرار بگیرد.در کشور ما که ادعای تقنین براساس معیارهای اسلام میشود انجام اینکار بسیار بعیده و نا پسنده.این ماجرا نوعی رانت هست که چون این افراد فوتبالیست و مشهور بودن از امتیاز ویژه ای برخوردار هستن... بهترین مثال ماجرا امام علی و برادرش عقیله
    • افشين ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      حضور آقاي مهرداد پولادی در تيم ملي ايران در جام ملت هاي آسيا در اولويت اول است.او بازيكن برجسته و درجه يكي است و در زمين فوتبال بيشتر مي توند به ايران خدمت كن.زنده و جاويد باد ايران.
    • قانون مدار ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      چرا باید باید قانون را نادیده گرفت؟ مگر رهبری به قانون و اجرای آن اصرار ندارد؟ مگر میشود با بی قانونی و تبعیض شاهد عدالت بود؟
    • علی ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      این رفتار عادلانه نیست
    • حمید ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      چرا باید قانون رو برای یک عده زیر پا بگذارن. همه باید در برابر قانون برابر باشن.
    • کارمند ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      اگر کارمندی با مدرک جعلی یا معافیت جعلی استخدام شود و بعد از چند سال کار خوب در اداره اگر جعلی بودن مدارکش ثابت شود آیا به خاطر خوب بودن کارش (ستاره تیم ملی ) همین طوری با او برخورد می شود یا از کار برکنار می شود؟
    • حامی ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      این خیانت به ایران است یک نوع دزدی است یک نوع زورگویی است ایشان در باشگاههای (فرهنگی ) ورزشی قرارداد بسته و اسناد جعلی ارائه داده است چرا مسئولین باشگه های فرهنگی که این جمله فرهنگی خیلی مهمه بعد ورزش پیگیری نکردن حالا هم در تیم ملی آیا این درست است که مورد بخشش قرارداد بگیرد علاوه بر در آمدزایی مورد بخشش قرار گیرد این همان عدالت است فقط برای نور چشمی هاست جعل بکنی پول در بیاری بعد هم بگن در تیم ملی خیلی مهمه خوب چرا یه بازی کن دیگر نبردن فقط ایشان تاثیر گذاران( زند باد آنکه خدمت کرد به ایران)
    • مجتبی ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      ببنید اخه مسکل اینه که پولادی میگه تا قراردادم تموم نشه نمیام و باید تمام پولم رو از قطریها بگیرم---ببینید مشکل اینه که مثل یه جوون که کمک پدرش سرزمین مزرعه یا مغازه هس باید بره سربازی بالاخره نباید اینکار رو میکردن میاوردنش تیم ملی حتی رفیعی حالا رفیعی هیچ گردنکشی نکرد گفت اگه هم نشد مثل جوونهای دیگه میرم سربازی
    • خودچوش ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      کارت جعلی نبوده صادر کننده کارت هم گناه کاره
    • ساده لو ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      چراهیچکس نمیگه کارتهاراچه کسانی صادرکرده اند.همه بندکردندبه این جوانهای مظلوم
    • ایراندوست ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      عزیزان من که نظرهای خود را انعکاس داده اید ممکن است خیلی سربازی نرفتن وکارت جعلی هم دارن ولی چون این چند نفر فوتبالیست شناخته شده هستند مورد هجمه قرار گرفته اند بایدواقع بین باشیم دنبال آنهایی باشیم که این کار خلاف را انجام میدهند اگر آنها کارت جعلی صادر نکنند مطمئن باشید فولادی وامثال فولادی راهی جز رفتن به سربازی را نداشتند حالا هم تعهد دادن بعد از مسابقات تکلیف سربازی خود را روشن می کنند در ثانی الان هم بعنوان یک رزمنده در میدان فوتبال داره برای ایران عزیزمان می جنگد .بامید حق
    • ایرانی ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      بخدا حق نیست به قران حق نیست بعد دم از قانون نزنن کجای قانون نوشتن طرف بجای خدمت سربازی بره استرالیا وقتی اینطوری میشه پس دین ما که میگه بین هیچکس فرق نزارید چی میشه؟ بس مملکتی که قانونش بر اساس اسلامه چی میشه؟
    • مجید مجیدی ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      مشکل از پولادی نیست بلکه از مجریان قانون و قانون نویسان هست، به جای اجرای درست خودشان قانون را دور می زنند که انتظاری از امثال پولادی نیست . و احتمالاً مجریان به شخصه از اجرای قانون متضرر می شوند نه مردم ، با عدم دعوت از رحمتی و امثالهم آیا تیم ضرر کرد نه ، پس در مورد پولادی هم قطعاً مصداق دارد. یادم هست مدیری داشتیم که قراردادی بود عیدمان هم طبق قانون کار سالی 2 ماه بود به محض اینکه رسمی شد گفت : عیدی همه کارمندان برابر و طبق ضوابط دولت هست. امان از تبصره های ویژه صاحبان قدرت زمان
    • حسین ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      عدالت یعنی هرچیزی یا کسی در جای درست خودش باشد
    • شهاب ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      چراهیچکس نمیگه کارتهاراچه کسانی صادرکرده اند.کارت جعلی نبوده صادر کننده کارت هم گناه کاره.وقتی تو کشور این همه تخلفات گوناگون صورت میگیرد . این موضوع چیزی نیست !
    • pour ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      پولادی نباید سربازی بره همه کشورها میاند از سرمایه های انسانیشون در تخصص های مختلف به نحو مطلوب استفاده میکنند بد اونوقت ما.............
    • مینا ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      باید میبردنش سربازی مگه اون با برادرای منو شما چه فرقی داره؟ تو کشور ما بی عدالتی تو همه جا بیداد میکنه اینم یکی از اون موارده البته اگه ایشون تو ایران میموند و وظیفه شو برای وطن انجام میداد باز به ضررش تموم نمیشد چون اون سختیایی که سربازای دیگه میکشنو تجربه نمیکرد... فوقش میرفت تو یکی از این تیمای نظامی بازی میکرد... اما متاسفانه ایشون زیاده خواه بوده و البته به هدفشون هم رسیده....
    • علیرضا ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      به نظر من این کا ر هم خدمت به وطن ومردم چون در تیم ملی ایران برای ایران وزیر پرچم وطن بازی مکنه
    • علیرضا ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      شما صورت ماسله رو پاک کردی چرا ؟ اصلا رفتن سربازی اونم به زور اجبار غلطه چه برسه به اینکه طرف میتونه سالی 10 میلیارد پول در بیاره بعد بیاد به زور بره 2 سال از بهترین تایم جوونیش رو حروم کنه
    • اا ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      جایش در دفاع از کشوره جه تو پادگان ، چه تو استرالیا
    • محمد ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      سلام--ببینید دوستان اگه یه جا تو قانون استثنا قایل شدید مطمن باشید جاهای دیگه هم این موضوع پیش میاد ، این اقایون فوتبالی هم باید برن سربازیشون و نه اینکه از اردوی استرالیا سردربیارن...مطمنا این حق تمام جوونایی که میرن سربازی رو زیر میزاره چون تبعیض قایل شدن...این مسولین محترم حتما درپیشگاه خداوند باید جوابگو باشد..و اینکه دوستان قهرمانی تیم ملی حتی درجام جهانی به اندازه احترام به قانون نمیتونه باعث سرافرازی و پیشرفت یک کشور بشه..نباید احساسی برخورد کنیم...
    • حسین ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      اگه قانون قانون باشه برا همه باید یکسان باشه.رییس جمهور ایتالیا که یادتونه به خاطر تخلفی که انجام داد چه حکمی براش در نظر گرفتن.جارو کردن خیابون
    • محمد ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      عزیزم الان هم داره برای وطنش میره توی میدون
    • ابراهیم ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      اصلا مردم باید بجای ورزش دیدن کمی به ورزش کردن رو بیارند بودجه های میلیاردی مملکت هم صرف ورزش همگانی بشه
    • بیکار ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      یادش فراموش ، تازه مدرک دانشگاهی خود را گرفته بودم که دنبال کار میگشتم هر کجا می رفتم میگفتند سربازی نرفتی ، نمیشه . ! مسئولیت داره . هر وقت سربازی رفتی بعد بیا در خدمتیم ...... این شد که رفتیم خدمت یعنی بردنمون خدمت ، بعد از انجام خدمت رفتیم دنبال کار گفتن تا حالا کجا بودی پسر جان طرف با نصف سن تو کلی سابقه کار داره اونم با بیمه .......!!!!!!!!!!! الله اکبر ............
    • احسان ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      جای سرباز فراری پشت میله های زندانه
    • محمد ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      نخبه جامعه چه از لحاظ علمی و چه ورزشی باید از رفتن دوره خدمت معاف بشه تابهترین استفاده ازش صورت بگیره
    • محمد ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      مگه قانون را انسان نمی نویسه وانسان هم اشتباه مکنه مثلا یک معلم که میره تو روستا ی دورافتاده درس میده این خودش یک نوع سربازی است این بنده خدا هم در بالاترین رده این رشته داره خدمت میکنه این هم سربازی است هر کس با توانائی واستعدادش برای کشور خدمت کنه سربازی کرده جرا باید بخیل باشیم ومثلا بگیم یه نفر فیزیکدان بجای کار در نیروگاه باید سر برجک نگهبانی بده خیلی از قوانین غلط ومضره که به مرور زمان معلوم میشه واز اعتبار می افته.
    • H.R ۰۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      در كشور امريكا محمد علي كلي و الويس پريسلي كه شهرت جهاني داشتن رفتن خدمتو يا بزور بردنشون خدمت سربازي اما در كشور قانون مدار ما،،،،،،،،،،،، مهرداد جان پولادي بخند تو هم بخند بحال ما كه خنده داره
    • کیومرث سلیمانی ۰۳:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      ای آقا دل خوشی داری از این سوالات میفرمایین !؟....
    • جعفری جلوه ۰۵:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      معلومه که پادگان! قانون برای همه قانونه. انقدر بی قانونی رخ داده که عمل به قانون بی معنی جلوه داده شده.
    • علی سبزواری ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      امان امان.......... خلاف محضه.
    • سرباز دیروز و امروز و فردای ایران ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون برابرند. اگر کسی تخلفی مرتکب میشه باید مجازات بشه فرقی نداره چه کسی است. ولی متاسفانه نه تنها این بازیکن مجازات نشد بلکه 20 میلیون هم پاداش گرفت. ما قهرمانی به این صورت را نمی خواهیم. این کار درستی نیست. یکی میره سربازی در مرزهای سیستان و بلوچستان خدمت میکنه و شهید میشه و یکی فرار میکنه و هیچ کس کاری باهاش نداره. امیدوارم دیگه شاهد اینچنین تخلفاتی نباشیم. ان شاا...
    • مجیر ایوبی ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      محال بعد جام ملتها پولادی برگرده ایران محال محال
    • علی سوسهابی ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      خدمت خدمته دیگه ،چه تو پادگان چه تو تیم ملی براش ارزوی موفقیت دارم
    • محمد ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      تا زمانی که توی کشور کارها رو نه از روی قانون بلکه به شیوه کدخدا منشی حل میکنیم وضعیت همینه که هست
    • رضا ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      اگر مسئولین نحوه برخورد با این مشکل را نمی دانند لااقل ببینند در سایر جا های دیگر دنیا با قانون شکنی چگونه رفتار میشود یاد گرفتن که عیب نیست .
    • شریف ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      بستگی داره که سربازی رو چطور معنا کنیم. مگه هدف یک سرباز جانفشانی برای وطنش و خدمت به کشور نیست؟ حالا اگه فولادی و بقیه توی میدان مسابقه بجنگند و برای ایران افتخار بیافرینند بهتره یا توی پادگان کلاغ پر بروند و وقتشون رو تلف کنند. خدمت در تیم ملی هزار بار ارجح بر خدمت در پادگان است.
    • محمد ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      ازقدیم گفتند دو چیز صدا نارد مرگ فقیر و ننگ غنی قانون فقط برای افراد بدبخت بیچاره است
    • تقی ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      در کشور اسلامی اگر عدالت این باشد که یک شهروند با تما م مشکلات مثل مرد در کشوراز جنوب تا شرق و غرب شمال خدمت کند وبعضی ها با پول نیرگ از خدمت مقدس سر بازی -سرباز بزند خدایا به تو پناه می بریم ودر ضمن تیم فوتبال کیلوی جند اگر نباشد چه حقی از کشور ضایع می شود اگر ول خرجیهای که در فوتبال می شود چندین کارخانه ایجاد میشود وزمینه زندگی برای چند ین خانواده فراهم می شود
    • مهدی ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      واقعا این نحوه برخورد درست نیست و باعث پر رو شدن بیشتر فوتبالیست ها می شه. نکته جالب این که این فوتبالیست ها اصلا از رفتار خودشان اظهار پشیمانی و ندامت نکرده بلکه حق را خودشان می دهند و در این جا حق خیل زیاد نخبگان پایمال خواهد شد
    • علی ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      خیلی چیز عجیبی نیست در جامعه ما.
    • حسین ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      با سلام و احترام ،عزیزان مگر خون پولادی رنگین تر است که استثنا باشد.بی عدالتی محض است که سرباز فراری را به تفریح بفرستیم
    • مجيد ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      سلام به همه ؛ اين مطلب كه همه دارن خدمت مي كنن به كشورشون درست ؛ يكي در بالاترين رده ورزش حرفه اي و يكي در مرز نگهباني و يك معلمي هم در روستاي دور افتاده ، كسي منكر نيست اما مساله آنجاست : 1- طبق قوانين و مقررات جاريه كشور همه بعد از تحصيل در هر مقطعي بايد به خدمت مقدس سربازي بروند مگر آنهايي كه در قانون پيش بيني شده و يكي از انواع معافيت شامل حالشان مي شود. 2 - اگر كسي داراي شرايطي بود تابع مقرراتي از خدمت وظيفه عمومي معاف مي شود . ادامه بعدي
    • مجيد ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      ادامه قبلي 3 - حسب اعلام مسئولين سازمان وظيفه عمومي ناجا كارت نامبرده جعلي است كه در قانون مصاديق جعل و مجازات مرتكب و مسبب و غيره مشخص است. 4 - با درج فروض قبلي اگر ايشان كارت جعلي دارد بر خلاف كليه مقررات و قوانين مجرم و درآمد حاصل تحصيل مال نامشروع نيز تلقي مي شود . 5 - قاعدتاََ نامبرده تنهايي مبادرت به انجام اينكار ننموده است و مهمتر اينكع چه زماني اين كارت جعلي تهيه شده است، 1سال ، 2 سال و ... با اين سوالات حال مي توان تفاوت سرباز نگهبان مرز و معلم روستا و ايشان چه تفاوتي دارند
    • رسام ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      با سلام بين 69 يا 70 ميليون جمعيت اگر كسي كه داره براي كشورش بازي ميكنه و افتخار آفريني مي كنه بايد بهش معافيت بدن، جاي تعجب داره مثلا فلان بازيكن در حالي كه مي تونه نفعي به تيم ملي برسونه مدتي رو بايد در پادگان بيگاري كنه يك تيم ملي مگه چند نفرشون شرايط اينجوري دارن.
    • مریم ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      اصلا سربازی اختیاری شود خیلی بهتره چون افراد نخبه ومفید برای جامعه در جای دیگری خدمت می کنند ووقتشان دو سال در جایی که مفید نیست هدر نمی شود
    • مسلم عباس ززاده ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      من بدبخت كه رومرزايران وافغانستان ازترس سربازيم رو گذراندم اون بابهترين امكانات به عيش ونوش بگذرونه ومن بدبخت بابدبختي وآوارگي نميبخشم نميبخشم نميبخشم
    • مهدی ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      نامردی در حد جام جهانی... باید بعد از جام ملت ها شفاف سازی بشه
    • احسان ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      شما فرض کنید یه کارگر ساده که نون بیار خونش بود اگه تمام سرمایه اش رو می داد برای معافی جعلی که بتونه نون بیار خونش باقی بمونه و نره سربازی،اگه لو می رفت ....تازه این بازیکنها که ماشالا سربازیشون خیلی سخته!می رن تو یه تیم فوتبالشون رو بازی می کنن پولشم می گیرن.مگه حاج صفی 2 سال نرفت تراکتور،بعدم می خواست بره انگلیس؟
    • فرهاد 007 ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      باید بعد از جام ملت های آسیا اورا وادر کرد به تهران بیاید و پاسخگو باشد مگر چه فرقی با بازیکنان دیگر که به تیم های نظامی رفتند دارد. این جور سلیقه ای عمل کرد بیشتر افراد را به قانون گریزی و نهایتا پرداخت جریمه قانع می کند. با این به اصطلاح سرمایه ملی بیش تر برای خود این آقا امر مشتبه شده است که چون به من نیاز دارند سر از به اصطلاح پادگان در نمی آورد.
    • احماد ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      بنظرم نامه كاملا درست بوده / فوتبال و فوتباليست ها يعنى واقعا انقدر جزو اولويتهاي اساسي مردم ما شدن كه هر نوع بداخلاقي رو از طرف خودشون و زمينه فعاليتشون بايد شاهد باشيم و لبخند بزنيم؟
    • jamshed ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      باید الان ایشون تو برجک پست میداد لب مرز...اونایی که تو مرز پست میدن به والله خیلی مردن مرد مرد مرد..
    • فرشید ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      من با بخشش پولادی موافقم. خیلی ساده.ازعادل فردوسی پور خواهش کنیدنظرسنجی کند
    • حامد نظری ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      سربازی نیاید اجباری باشد. ولی جای سرباز فراری و کسی که خلاف قانون عمل کرده پادگان است
    • مهرداد ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      پولادی مثل یک سربازبرای وطنش داره میجنگه
    • امین ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      الان در حال خدمت سربازی هستم، بهترین دوران زندگی و جوانیم رو دارم برای خدمت سربازی حروم میکنم. قداست خدمت به کشور حرفی نیست اما حروم کردن عمر و جوانی من برای کارهایی که نه در تخصص یک فرد تحصیل کرده هست و نه سبب ساز آینده ای روشن. من از خدمت سربازی تنها چیزی که یاد گرفتم اینه که خون هیچ کس دیگه از منی که الان در اوج جوانیم رفتم خدمت سربازی رنگین تر نیست! حتی فرزند رییس جمهور!
    • شهروند ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      هرکسی که پول داشته باشه هر کاری می تونه انجام بده بعد تازه طلبکار هم بشه
    • محمد ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      بازیکن جاعل و متقلب نمیخوایییییییم
    • حسین ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      بهتر است به اصل سربازی بپردازید که می تواند مانع حضور چنین استعدادی در تیم ملی شود
    • خادم ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      این بی عدالتی ها رو یه روز امام زمان (عج) تمام می کنه.
    • رودی فولر ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      نظرمامگه اثربخشه ازکی تاحالا
    • اسم رو ولش کن، بی عدالتی رو بچسب ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      عدالت کیلو چند؟ اینها که فقط کارت پایان خدمت جعل نکردند. دست افراد دیگری هم در میان هست داداش. یه هندونه فروش که نمی تونه کارت براشون جعل کنه.
    • وحید ع ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      الانالان چه بخایمو چه نخوایم فوتبال تودنیا داره حرف اولو اخره میزنه توکشور ما هم همینه .بخدا تیم ملی اگر که قهرمان بشه ۸۰ میلیون نفر شاد میشن واز ته دل میخندند پولادی هم داره توخط مقدم میجنگه باقیشم دیگه چرته .کاراز جاهای دیگه خرابه خیلی موضوعات مهم تری هستن که این اقایون اصلا جوابی ندارن براش ونه میخوان جوابی بدن بی خیال اقا اینجا ایرانه
    • mohammad ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      اومد ايران به عنوان سرباز فرارى بگيرنش بفرستنش مرز افغانستان تا تجربه بشه!!!
    • کرم نوحی ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      فقط زندان .مانندبقیه بدبختهایی که رفتندزندان براجعل کارت .عدالت را رعایت نماییدلطفا
    • فرید ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      هیچوقت نباید عدالت فدای مصلحت باشه. متاسفانه در ایران دارند اینکار را عادی میکنن. خلافکار خلافکاره. اگه با مدارک جعلی پایان خدمت گرفته اعزامش به استرالیا اشتباه بوده. ما که شیعه هستیم و پیرو علی که در فرهنگ علوی چنین چیزی نبوده .علی(ع) اگر در خلافتش میخواست از این کارها بکند که شهید نمیشد. اگه هم پیرو کشورهای غربی هستیم اونها هم بهترین ورزشکارانشان وقتی خلاف میکنند میفرستند زندان یا محرومیت سنگین میگیرند. اعزام پولادی و امثالهم به استرالیا فقط سرپوشی بر ناتوانی های فدراسیون فوتبال هست.
    • فرزاد محمدی ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      به نظر شما آیا اگر پولادی در استرالیا نبود آیا تیم ملی دیگه نمی تونست بازی کنه؟ آیا سایر بازیکنان برگ جغندر هستند که فقط این پولادی می تونه کمک حال تیم ملی باشه ؟ واقعا اشتباه می کنیم تیم های ملی سایر کشورها را ببینید خیلی هاشون ستاره های تیم را دعوت نمی کنند و موفق هستند ولی تیم ملی ایران ستاره اش که پولادی نیست، مگه این یارو کیه؟ فیگو، مارسلو، مایکون برزیلی، اشلی کول، فیلیپ لام، و یا ... نه اصلا و ابدا
    • عادل ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      آقا این چه وضعی ما که دکتری خوندیم (دکتری تخصصی) حتی یک کار پیدا نمیکنیم و برای آزاد کردن مدرک باید کلی پول بدیم و موقعی سربازی به ما امریی و... نمدین و ما رو به پادگان میفرستن و... اون وقت این آقا که بزرگترین افتخارش لگت زدن به توپ و فرار کردن است و... حال رفته استرالیا بنازم به این مسولینی که ما داریم
    • خومن ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      لااقل بایذ میفرستادنش 24 ساعت بالای برجک توی زمستون نگهبانی بده تا قدر عافیت رو بدونه .
    • سرباز ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      خواهشن راجع به افزایش سن ازدواج ورابطه آن با سربازی گزارش تهیه وبه دست مسئولانی که همش میگن ازدواج کنید که جمعیت بیشتر بشه برسانید دکتر عباسی تحقیقات زیادی انجام داده که خیلی عالی هست ممنون
    • معترض ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      بره سربازی عمرشو تلف کنه که چی بشه...داره برای مردمش تو استرالیا زحمت میکشه...
    • عبداله عبدی ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      اینگونه موارد درباره شنیده های دیگر اصلاً به چشم نمی اید
    • علیرضا ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      مگه ما خودمون رو شیعه امام علی نمیدونیم. پس عدل علی کجاست؟.من کسایی را میشناسم که هیچگاه خدمت نرفته اند وقتی میپرسم یه جواب مشترک دارن: چند سال نمیریم بعد هم یا میبخشن یا میخریم.این یعنی بی قانونی محض.چون ما کشور شعاریم
    • حمید ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      چون مدرک جعلی آنها موجوده باید در محاکم رسمی محاکمه شوند و قوه قضاییه نباید مصلحت اندیشی کنه
    • بهمن ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      به نظر بنده هرجای دنیا خدمت رسانی کنی سرباز وطنی یعنی ایران - از کارگر گرفته تا کارمند ... سرباز وطن یعنی ایران عزیز ...جانم فدایت ایران
    • یک کارشناس ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      با سلام خدمت همه جوانان با غیرت
    • محسن ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      بنا به فرهنگی که در در حال حاضر در کشور ما وجود دارد فوتبال ورزش اول ایران محسوب میششود و بیشترین دنبال کننده را دارد. مسلما می توان در مسائلی که برای کشور مهم است با کمی اغماض بعضی قوانین را نرم تر اجرا کرد. در حال حاضر هم قانونی برای ارسال اجباری به خدمت وجود ندارد و سایر غایبین نیز تحت پیگیرد قرار نمی گیرند که ما انتظار داشته باشیم فوتبالیت ها هم تحت پیگرد قرار گیرند.
    • امید هادی ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      فکر کنم سردار جواب شما و بسیج دانشگاه امام صادق را دادند.لطفا در همه چیز دخالت نکنید!!.نظر من هم اینه : مطمئنا استرس این بازی ها در وضعیت کنونی بیشتر از نگهبانی دادن برای چند تیرآهن در محوطه پادگان است.
    • حسن ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      جدا از این کار فوتبالیست ها و بخشش آنها، ما در کشور ایران دانشجویان و جوان هایی داریم که در حساس ترین زمان ممکن بین مشکلات بی پولی، تحصیلات، بیکاری و... درگیر می باشند، فکر میکنم این بخشش ضربه جبران ناپذیری به اعتماد مردم به مسولان بزند.
    • مرتضی ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      بابا جان چرا مردم اینجوری شدن؟ الانم داره به مملکت خدمت میکنه دیگه
    • حمید48 ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      ضمن عرض سلام وآرزوی موفقیت برای همه هموطنان عزیز. از نظر اینجانب شرکت دادن پولادی در تیم ملی دربازیهای جام ملتهای آسیا تصمیم صحیحی بود. سربازی خدمت به کشور، مردم وپرچم کشور است والان ایشان با حضور موفق در یک میدان بین المللی که بیننده و نظارت کنندگان ملیاردی دارد درحال خدمت به کشور ومردم میباشد.هرچندکه معتقدم بعدازبازگشت ازاسترالیا میبایست به خدمت سربازی اعزام گردد.
    • حجت ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
      خدارو شکر که توی رشته خودش داره خدمت میکنه اما جعل کارت معافیت یا پایان خدمت کار اشتباهیه و جرم محسوب میشه.
    • صادق ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      در این مقطع باید فرستاده میشد به استرالیا ولی بعد از برگشتن و حتی قهرمانی باید به تخلفات و کارهای غیر قانونیش رسیدگی شود.با هم مهربان باشیم
    • بابك شاپوري ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      به نظر من حضور آقاي پولادي در تيم ملي فرقي با جبهه رفتن نداره حالا جاي يه نيروي خوب پادگانه يا خط مقدم؟
    • محمد ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      اگر عدالت باشه و قانونی باشه باید برای همه یکسان بشه پس صرف فوتبالی بودن و رفتن به جام جهانی رافع مسولیت نیست
    • کاوه بیاتی ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      این عدالت نیست امثال و منو خیلی سربازای دیگه به خاطر نیم ساعت دیر رسیدن به محل خدمت اضافه خدمت بخوریم بعد بریم تو گرما و سرما بدون حقوق پست بدیم بعد آقا جدای از اینکه مرتکب جرم شده راست راست بره تو هوای خوب استرالیا دنبال ی توپ بدو و به ریش امثال من بخنده فوتبالی که توش عدالت نباشه نمیخوام صد سال سیاه باشه اونایی که مخالف نظر منن یا خانمن یا از سربازی نرفتن هروقت تو گرما و سرما 5ساعت ی سره وایسادید بعد حرف بزنید منکه هیچوقت امثال این آقا رو حلال نمیکنم این دنیا نشد اون دنیا یقه شو می گیرم!
    • علیرضا ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      از استرالیا که برگشت نهایت میدنش ملوان یا تراکتور و میگن عدالت برقرار شد
    • علی رضا ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      اگه ما بیچاره ها همچین کاری میکردیم به جرم جعل اسناد الان تو ندان بودیم واقعا برای آقایون رانت خوار متاسفم.
    • رضا پور ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      نمیخوام بکسی توهین کنم ولی بهتره یه جایی برای پاسخ به بعضی گذاشته بشه. اون دوستانی که میگن تو استرالیا داره خدمت میکنه. واقعا" خنده داره. اگه ایشان فقط سربازی نرفته بود یه حرفی. ولی یک نفر که مرتکب جرم میشه یا از کارت جعلی استفاده میکنه و با رشوه کارت معافیت تهیه میکنه حداقل شریک جرمه. قانون برای مجرم و شریک جرم مجازات تعیین کرده. کلی مجرم تو زندان داریم که بعضی شان نابغه هستند چطوره اونها را هم بفرستیم خارج برن افتخارآفرینی کنن. برای مملکتی که مجرمش میخواد افتخارآفرینی کنه باید گریست
    • امید ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      آیا شما بازیکنان تیم ملی را سرباز خطاب نمی زنید؟ این همه داره زحمت می کشه! بازیهای جام جهانی را فراموش کردین؟ اگر کشور در حال جنگ بود منم قبول داشتم باید خدمت می رفت ولی الان هم مثل ده سرباز از حیثیت ما ایرانیها دفاع می کنن! تو را خدا راحت استعدادها را نکشید! همه اش پادگان نیست باید در هر زمینه ای مانند یک سرباز عمل کرد.
    • مصطفی ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      براي شرايط صلح سربازي خيلي كوتاه مدت باشد 1- مثلاً چند روز يا چند هفته در شهر محل زندگي و يا شهر نزديك به آن كه فقط آموزش نظام جمع و اسلحه و نارنك و مين. اين افراد تعهد مي دهند چنانچه خداي ناكرده جنگي اتفاق بيفتد حضور يابند (تا سن 40 سالگي). در زمان جنگ تحميلي هم بسيجيان با يك هفته دوره آموزشي به جبهه اعزام مي شدند. 2- اقدام ارتش محترم جمهوري اسلامي به استخدام و كادر سازي براي خود كه كم نيستند كساني كه دوستدارند نظامي باشند. به نفع كشور هم است كه پول خود را بهدر ندهد براي سربازي (اجباري)
    • امیرحسین ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
      فقط تورو خدا اگه بعدا بخشیدن سربازیشو نگن مردم راضی بودن مثل بقیه چیزا عوض ما مردم صحبت نکنن
    • مجید ذوالفقاری ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      واقعا که آقای پولادی..........
    • علي ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      از نظر من بايد چشمها را بست (همچون نماد فرشته عدالت) و همه را بايديكسان ديد،مگر موفقيت يك تيم(يا هر گروهي) به يك فرد وابسته است ( آقاي كي روش هم مي گويد تيم من به فرد وابسته نيست)
    • فرزاد ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      نمیدونم چرا بعضی خودشان را به کوچه علی چپ میزنن. آقایان و خانمهای محترم اولا" مشکل ایشان این نیست که سربازی نرفته. سربازی نرفته غیبت میخوره یا می بخشند یا هر چیز دیگه. مشکلش اینه که رشوه داده،مدارک جعلی داده کارت خریده. کی اینکار را کرده دو سال پیش. خیلیا هستند سربازی نمیرند و غیبت میخورند ولی دیگه مجرم که نیستند. ایشان طبق قانون مجرمه. ثانیا" فدراسیون آقای کفاشیان تو جام ملتها میتونه کار شاقی نمیتونه بکنه. ولی اگر پولادی را نمیفرستادن انقت کفاشیان و کی روش میگفتن پولادی بود جام را میگرفتیم.
    • عادل ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      اگه قرار باشه هر کس جرم میکنه چون فلان افتخار را داره قانون در موردش نرم باشه که باید زار زد. خوبه تو دنیا می بینید که بهترین بازیکنها و کسانیکه مدال المپیک میگیرند جرمی میکنن باهاشون عین بقیه رفتار میشه. همین امارات مگه یه بازیکنش را بخاطر سربازی از لیست خارج نکرد. تو فرهنگ ما هم که ورزشکاری با مردانگی و پهلوانی گره خورده . نه با تقلب و کارت جعلی گرفتن و اینا. ولی دوستانی که سربازی رفتن ناراحت نباشند فعلا" وزارت و نظام وظیفه دارند مانع میشن که کفاشیان بعدا" بهانه ای بیاره.
    • ناشناس ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      متاسفم برای کسایی که بازی کردن یک جاعل رو تو تیم ملی صحیح می دونن - مطمئنم روزی همین بی عدالتی ها سراغ خودشون هم خواهد رفت اونوقت مزه تلخ بی عدالتی رو خواهند چشید -
    • احمد ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      رعایت قانون محترم است . این یعنی دور زدن قانون. ایا هزینه خرید سربازی طبق قانون قبل از خروج به صندوق دولت واریز میشود ؟
    • بهزاد ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      خدایا ... ای کاش ما هم از همچین شانس هایی داشتیم ، بند پ فوق العاده به این میگن ... عیب نداره این همه سرباز بیچاره که غیر خدا هیش کسی رو ندارن... اونها که نمرده اند... میرن خدمت میکنن جالی آقایون
    • قهرمان ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      از زمان فرار هر چی پول در آورده باید به نفع سربازان مظلوم مصادره بشه
    • منطقي ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
      حالا مثلا اين سربازی رفتن أكثريت ماها چه گلي به سر مملكت بجز يخورده هزينه بيخود و تلف كردن وقتمون داره. بابا سربازي بايد مثل بقيه كارها حرفه اي بشه همينطور كه اگه كسي هنري دارن اونا انجام بده و از عده اي كه هنر هم ندارن و پول دارن پول را بگيرن بدن تعدادي سرباز حرفه اي و قدرتمند درست كنن
    • مهدیزاده ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      این که نرفته سربازی یا یه جورایی پیچونده هم دست مسئولان باشگاه ها ی خودمون بوده برای اینکه بازیکنشون رو از دست ندن با روابطی که با بعضی ها دارن براشون کارت پایان خدمت میگیرن . حالا یه بازیکن هست که داره برای مردمش خوب بازی میکنه و از جونش مایه میذاره . حالا هی بهش گیر ندید . ما که خودمون رفتیم خدمت یادتون هست که از بیهودگی میشدینم نگهبان ...
    • امید ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      اگه دفترچه خدمت رو مطالعه کنین میفهمین خدمت دو سال نیست .بلکه بالای ده ساله.یعنی بعد از دو سال خدمت شما وارد یه دوره ده ساله نیرو ذخیره اصلی میشین ود راین مدت اگه جنگ شه باید مثل نیروی نظامی رسمی برین جنگ وهیچ گونه حقوق ومزایایی در قبالش دریافت نمیکنین.
    • محسن ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      فقط پادگان بفرستنش دو چهار پست بده اونوقت تازه میفهمه فوتبال چیه توپ چه شکلیه
    • حمید ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      اگه پاداش جعل کارت پایان خدمت سفر به استرالیاست تا ما هم جعل کنیم؟
    • جانپناه قاسم سلیمانی ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      آنهاکه مخالف حضور این عزیزان درتیم ملی هستندچراآرامش مردم رابهم می زنند ازکی وطن پرست شده ایدسعی شود منافع ملی رافدای منافع شخصی نکنید مسئولین نظام کاربلدهستند.بله نیاز به نقد بغض آلودشما هم نیست فردوسی پور تخم نفاق راانداخت شماهم می خواهید دروکنید درنهایت گرفتارسرنوشت بدبعضی می شوید.
    • محمد ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      من خودم قبلا دانشجو بودم الان سربازم حق خودمم میدونم که برم سربازی. اما بازیکن ملی مثه نخبه های ما هستن و نباید بخاطر سربازی دوسال از دوران اوج فوتبالشونو صرف سربازی رفتن بکنن - چون خیلی بهتر میتونن به کشور عزیزمون خدمت کنن
    • محمد ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      هیچ وقت نمیشه کاری کرد که همه راضی باشن همیشه یک عده ناراضی و یک عده راضی میشن
    • ابراهیم ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      خبرگزاری مهرعزیز چرافرصت نمیدی مانظرخودمان رابنویسیم
    • منوچهر.حاجى ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      حالا جواب رييس سازمان نظام وظيفه چى بوده!؟
    • علیرضا ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      اگر بحث مملکته سربازی در میدان جنگ یا میدان فوتبال فرقی نداره.
    • ع.ق ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      تا به حال گلایه مردم از هزینه های بسیارغیرضروری با این پرداخت های میلیاردی به فوتبالیست ها (به خصوص جدیدها)بودکه علاوه براین که نتیجه نمی گرفتند برخی ازآنان موجب ترویج بی بندوباری وبی اخلاقی هم بودندحالا که بااین اخباردرمورد وضعیت خدمت سخت ومشقت بار!!!(آنهم بازی در تیم های نظامی ) دل بسیاری ازجوانان به درد آمده .برای یک یا دوسال هم که شده اعتبار فوتبال را عادلانه به همه فدراسیونها من جمله فوتبال تقسیم بعد نتیجه راببینیم
    • محمد ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      با سلام همین آقای کروش اصول خودش رو زیر پا نگذاشت اگر بی قانونی شده باید برخورد بشه فرقی نمیکنه سیاسی باشه، آقازاده باشه، یا فوتبالیست، من که به عنوان کسی که 16 ماه از بهترین زمان عمرم رو برای وطنم خدمت کردم نمیگذرم از مسئولینی که همچین اجازه ای رو دادن.
    • محمد ۰۲:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      چرا در قانون برا تجمع چند بیماری و معاف از رزم، معافیت دایم درنظر نمیگیرن تا نقص قانون رو تصحیح کنند؟ فردی با 4 یا 5 معافیت از رزم چگونه میتواند خدمت کند و بعد میان برا سربازان فراری میخوان با پول معافشون کنند.. این کجای عدالت است؟ لطفا پیگیری کنید...مگه سربازان فراری مجرم نیستند؟ اگه پول میخوان خوب بیان بگن هر کی میخواد بره خدمت بیان بخرن نه مجرمین؟ اینطورباعث افزایش فرارخدمت میشود
    • احمد قیاسوند ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      بنظر من خواص نباید سربازی بروند،منظورم از خواص :دانشجویان نخبه،مخترعین ،قهرمانان ملی ،بجای اینکه در پادگانها وقتشان را سپری کنند باید سر جایشان باشند .اگر هر کسی سر جایش باشد باور کنید همه ی مشکلات ما حل می شود. نتیجه :آقای پولادی باید در استرالیا باشد.این عین عدالت است.بعد از جام ملتها هم چند ماهی برای نیروی زمینی ثوپ بزند. نه خدا وکیلی اگه پولادی بره پادگان چه کار مثبتی می تونه انجام بده؟
    • محمد ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      اگر همین سرباز فراری باعث غرور ملی باشه ار نظر من هیچ اشکالی نداره.
    • امیر طاهری ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
      اینچنین اقدامی از طرف مسئولین واقعا بی عدالتی بود و باعث دلسردی کسانی میشه که با دشواری دوره خدمت خود را گذرانده اند. خدا کنه حداقل بتونند این کار رو بکنند که بعد از خاتمه بازی ها به ایران برش گردونند که البته خیلی بعید به نظر می رسد.
    • ناشناس ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
      ایـــــــــــــــــــــــــــــــنجا ایــــــــــــــــــــــران اســــــــــــــــــــــــت
    • مهدي ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
      با سلام بنظر من اينا تخلف كردن و بايد مجازات بشن نه اينكه پول ميلياردي بگيرن
    • محسن بیات ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
      واقعا بعضیا چقدر عقده ای هستن، چون من رفتم سربازی اونم باید بره!!! این چه حرفیه آخه!؟ منم سربازی رفتم چون جای دیگه ای واسه کشورم مفید نبودم ، الان کاری که پولادی داره میکنه از اون سربازی که منو خیلی از شماها رفتیم مفیدتره واسه ایران
    • امید ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      سربازی یک مسئله پیش پا اتاده در جوامع توسعه یافته هست بطوری که به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنن نه چیزی که با اجبار باشه، جوانهای ما دو سال از عمر گرانبهای خودشون رو در این مدت تلف میکنن و آخرشم یه کارت میدن دستشون که به درد نمیخوره.شما ببینید اگه پولادی نمیرفت استرالیا آیا تیم ما قویتر میشد؟
    • ایرانی ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      باسلام مصلحت اینگونه ست خواهشن صبور باشید.برای تیم ملی دعا کنید که موفق بشه
    • سیاوش افسردخت آخوله ا ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      در تیم ملی بازی کردن هم یک نوع خدمت به مملکت است
    • حامی ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
      اوناییکه میگن این مرتیکه داره تو استرالیا به وطنش خدمت میکنه حرف مفت میزنن. اگه به این فوتبالیستا پول نمیدادن ، عمرا یه ثانیه هم بازی نمیکردن. آدم مجرم هرکی و هرکجا باشه باید به سزاش برسه وآبروش بره. این سیره امیرالمومنینه این فوتبال هم جز اینکه یه عده آدم گردن کلفتو پولدارتر بکنه به هیچ دردی نمیخوره
    • سروش ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      الحق که تیم فوتبال یکدست وخوبی داشتیم . ولی حیف شد که با اخراج پولادی شرایط بازی به اجبار تغییر کرد. در هرحال ، خدمت سربازی یک وظیفه است و بازی کردن برای تیم ملی هم یک خود نوعی وظیفه وخدمت به کشور است و بالاتر از آن فتخار است . البته قطعاً ایشان اگر نظام مقدس سربازی را به پایان نبرد ، در آینده به مشکل خواهد رسید .انشالله که به وظیفه میهنی و قانونی خود عمل کند همانطور که در زمین بازی به وظایف خود خوب عمل می کند .
    • بهرام ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      خدمت به کشور تنها در سربازی رفتن نیست یه فوتبالیست هم دارد به کشورش خدمت می کند چون برای نام کشورش می جنگد
    • محمدرضا ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
      اونایی که میگین این مردک داره به تیم ملی خدمت میکنه ؛ این یارو رفته اونجا خوش گذرونی. من مهندسی برق سراسری دارم ارشد میگیرم باید دو سال از عمرم رو به جای اینکه صرف سابقه کاریم بکنم باید برم سربازی. البته رفتن به سربازی وظیفه ام هست و مشکلی ندارم ولی قانون برای همه باید یکسان باشه. یا علی. اللهم عجل لولیک مولانا حجت بن الحسن.
    • عقیل ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      دوستان عزیز نه اینکه خدمت برای میهن است؟!!! خب این هم خدمتیست برای میهنم ایران. چه اصلحه به دست چه پا به توپ. حالا اگر بیاد بره خدمت فکر کردید میره اسلحه به دست میگیره؟ نه بازهم فوتبال بازی میکنه اما برای تیم های مسلح کشور. حرص نخورین خدمت معنیش همینه که ایرانی رو سرفراز کنه به هر روش آیا شما نخبه میشین معافیت نمیگیرین؟ چرا؟ خب این هم همونه فوتبال پولسازه برای کشور حالا شما فکر میکنین نه اینطور نیست یک جای کار ما میلنگه وگرنه خیلی پولسازه مثلا به کشور اسپانیا با تیم رئال و بارسا ارزی واردش میشه
    • تقوی ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      آقا به ما ربط نداره هر کار دلشان خواست بکنند از اقشار ضعیف جامعه برای سربازی استفاده کنید بگذارید این ورزشکاران با شرافت در کشورهای دیگربه تفریح ،بازی وسرگرمی بپردازند بنده وپسرانم دوباره میریم سربازی تا خیالتان راحت باشد
    • مرتضی ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      بازی کردن خوب هم یک نوع سربازی و دفاع از وطن است من خودم سربازی رفته ام اما اگر فوتبال خوب بازی کنند جایش استرالیا است اغماضانه نگاه نکنید باید حمایت شوند این دسته از بچه ها
    • psl ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      عامل باخت تیم می هم همه دیدید که این آقا بود البته اگه بشه به این تیم تیم ملی گفت چون همشوت دورگه وسرباز فراری و . .هستند
    • محمدرضا ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      جاش دادگاه و زندان است
    • لیلی ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      دو سال عمر تلف کردن ... اصلاً هیشکی نباید بره سربازی مگه اینکه حقوق بگیره بابتش
    • ناشناس ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      جاش مسجد سلیمان خوزستانه جایی که من دهنم سرویس شد...
    • انریکه ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      استرالیا...
    • علی ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      بدبختی اینجاست که این آقایون از یه آدم خلاف کار انتظار جان فشانی برای کشورمونو دارن نمیدونید هیچ آدم خلاف کاری برا کشورش جان فشانی که هیچ حتی حاضر به خدمت هم نیس !!! (از ما گفتن بود)
    • مجتبی ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
      به هیچ وجه نباید به خاطر قهرمانی در جام جهانی هم این تبعیض و قایل می شدن
    • حسنی ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      آیا فردی که با دروغ و جعل به دنبال آمال وآرزوهایش هست میتواند افتخار آفرین باشد
    • عباس ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      باید مثل بقیه افراد با این شخص برخورد بشه. جعل مدرک مگه جرم نیست؟ فرار از سربازی چی؟ و اینکه این پولای میلیاردی که میگیرن چی؟ ...
    • علی ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      من یه سوال دارم. فرض کنید یه نفر فوتبالیست مرتکب قتل بشه یا از بانک دزدی کنه و تیم فوتبال هم بهش نیاز شدید داشته باشه(فعلا" سربازی نرفتن را در نظر نگرفته ام)آیا میشه گفت بهتره تو تیم باشه. این آقا مدرک جعل کرده یعنی مجرمه نه سرباز فراری. حالا با این وضعش سعی میکنه داور را هم گول بزنه. دروازه بان تیم حریف را هم هل میده و آن میشود که شد.
    • حسین-کیش ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      صد در صد باخت ما بخاطر ده نفره شدن بود . ایشان دو اخطار ابلهانه گرفت و میبایست در اولین فرصت اعزام بشه . مگه نمیگن خدمت مقدس سربازی . پس چرا ایشان میبایست از این تقدسات معاف بشه . فقط بهش یه ارفاق بشه که در دادگاه نظامی محاکمه نشه ولی بایستی 24 ماه لباس خوشرنگ سربازی را بر تن کند تا بفهمد که فوتبال جای حرفه ای هاست .
    • علیرضا ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      متاسفم واسه خودم
    • همت مولا ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
      اول استرالیا بعد پادگان .
    • خواجوی ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
      متاسفم...!؟
    • مجید ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
      پولادی که مقصر نیست مقصر مائیم که مفت مفت رفتیم خدمت
    • رضا باستانی ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
      باید قانون علی السویه برای همه اجرا بشه، چه معنایی داره یک عده ای خودشون رو فراتر از قانون تصور کنن.
    • اکبر ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
      بر فرض مثال وبه قول ارتشیا اگر صد سال عمر داشته باشی دو سال خدمت نودو هشت سال اسوده
    • محمد ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
      عدم برخورد در این گونه موراد مانند دیگر تبعیضهای مشهود قطعا موجب افزایش نارضایتی مردم از دولت و تبعات آن می شود .
    • اا ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
      اول استرالیا بعد فرانسه
    • رضا ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
      فعلا" که ایشان با تیم ملی هم برنگشت و رفت قطر. 4000 دلار پاداش هم برای سه بازیش گرفت. مسئولان محترمی که وساطت کردند بازی کنه اگه میتونن برش گردانند.
    • سای ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
      پسرا حسودی نکنید بابا!!!!! اونوقت میگن دخترا حسودن! پاش بیوفتند خودتون از همه بدتر هستید!
    • فرشید ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
      اینقدربه این جوون گیرندید.دربازی های استرالیا جبران کرد
    • علوی ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
      شما هم بهتره عکسی رو که گذاشتید منبع اون رو هم بزنید جای دوری نمیره...
    • محسن پ ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
      همین آقای پولادی تو ی بازی با آرژانتین کمی خوشحالتون کردناراحتی سربازیشن حالا اومد سربازی چه دردی از شما دوا میکنه
    • امیر ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
      به عشق داداشیامون که مث فولادیم به عشق دریبل خوردن مسی از فولادی

