برنامه دولت برای توسعه دیپلماسی علمی و دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت: پیوند بین خدمت کاربردی و تحقیقات بنیادی رمز توفیق ماست و تا زمانی که این ارتباط را مستحکم برقرار کنیم در تحقیقات سرآمد هستیم.
وی افزود: پزشکی نه تنها از لحاظ درامدی مورد اهمیت است بلکه خدمت به جان انسانها لذت را بلافاصله حاصل می کند.
نهاوندیان افزود: جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی از جمله جشنوارههای پژوهشی مهم کشور است.
به گفته وی با توجه به محدودیت اعتبارات، طرح هایی باید تعریف شود که نیازهای جامعه را برطرف کند. همچنین علمی مورد تاکید و در راستای توسعه است که موجب رفع نیازهای جامعه باشد، هر چند که تولید مقاله یکی از شاخصهای توسعه علمی است، ولی مقالهای خوب است که بتواند گرهای از مشکلات جامعه و مشکلات باز کند.
نهاوندیان با اشاره به نیازهای ضروری برای بخش پژوهش، گفت: رابطه میان تحقیقات و نیاز یکی از زیرساختهای لازم برای پژوهش است که در این راستا ما باید با توجه به نیازهای جامعه و محدودیت بودجه اقدام به تعریف پروژه های تحقیقاتی کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما نه تنها دیپلماسی سیاسی بلکه باید دیپلماسی دانشگاهها، دیپلماسی تجاری و دیپلماسی فرهنگی را توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه ضعف های کشور در زمینه همکاریهای میان رشتهای وجود دارد، اظهار داشت: باید فناوریهای جدید چون ICT و نانو را در پروژههای تحقیقاتی خود وارد کنیم.
نهاوندیان در ادامه گفت: از جمله سیاست های دولت در حمایت از پژوهش آن است که تصمیمی بدون پژوهش گرفته نشود که در این زمینه گامهای زیادی برداشته شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط مالی دولت که پر درآمدی نیست، صندوق نوآوری و شکوفایی مورد حمایت جدی دولت قرار گرفته است؛ به گونه ای که در سال های آینده بودجه های این صندوق چشمگیر خواهد بود.
