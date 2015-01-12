۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۶

همزمان با ایام الله دهه فجر/

جشنواره فرهنگی ورزشی با حضور 700 ورزشکار در قدس برگزار می شود

قدس - رئیس اداره ورزش و جوانان قدس از شرکت 700 ورزشکار بومی در سومین جشنواره فرهنگی ورزشی فجر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب آذربرا ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با روسای هیئات ورزشی قدس که با هدف برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری سومین جشنواره فرهنگی ورزشی این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: سومین جشنواره فرهنگی ورزشی قدس از تاریخ هفتم بهمن ماه و با حضور ۵۰ هیئت ورزشی و بیش از ۷۰۰ ورزشکار آغاز می شود.

وی افزود: طی دو سال گذشته با همکاری مسئولان شهرستان جشنواره فجر به نحو مطلوبی برگزار شد و امسال نیز با بهره گیری از تجارب سنوات گذشته و برگزاری جلسات متعدد به منظور رفع نواقص جشنواره های پیشین، تلاش داریم تا برنامه ای درخور شان و با کمترین نقاط ضعف برگزار شود.

این مسئول ادامه داد: برای روز افتتاحیه تمام ۵۰ هیئت ورزشی فعال شهرستان و ۲۰ ورزشکار با لباس متحد الشکل ویژه رشته خود در مراسم رژه حاضر می شوند و هر هیئتی می تواند برای دعوت از روسای هیئت و فدراسیون استان به منظور حضور در مراسم افتتاحیه اقدام کند.

آذربرا تصریح کرد: هیئت های باستانی، دوچرخه سواری، اسکیت، پارکور، ژیمناستیک، ووشو و کوهنوردی برای مراسم افتتاحیه حرکات نمایشی اجرا می کنند و هیئات دیگر نیز در صورت درخواست می توانند به این لیست اضافه شوند، همچنین در این مراسم فضایی برای ادای دین به رهبر کبیر انقلاب در نظر گرفته می شود و مشعل بازی ها نیز به دست یکی از جانبازان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس روشن خواهد شد.

رئیس ورزش و جوانان قدس متذکر شد: مسایقات استانی نیز در رده سنی نوجوانان و در ۴۰ رشته ورزشی برگزار می شود و هر هیئتی که بتواند مدال بیشتری کسب کند و برای شهرستان افتخار کسب کند، مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

