۲۲ واحد تولیدی تعیین تکلیف شده درهمدان ۱۳ میلیارد تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با بیان اینکه ۳۰۰ طرح دارای بدهی معوقه با ۳۴۲ میلیارد تومان بدهی در استان همدان تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: از ۳۰۰ طرح دارای بدهی ۱۴۷ واحد تقسیط و به بانک مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه از ۱۴۷ واحد ۵۰ واحد متقاضی وام بودند که به بانک معرفی شدند، بیان کرد: ۲۲ واحد تولیدی تعیین تکلیف شده از ۵۰ واحد معرفی شده به بانک ها درهمدان ۱۳ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه ۲۷ واحد با ۶۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان در حال بررسی است، بیان کرد: از ۱۵۰ واحد باقی مانده ۶۲ واحد به بانک مراجعه نکردند و با ۱۶ واحد از این ۶۲ واحد مجددا جلسه ای گذاشته و موارد پیگیری شد.

اقلامی با بیان اینکه ۶۳ واحد به علت مشکلات در حال بررسی هستند و یا مزایده و تحویل بانک شده اند، ادامه داد: ۳۰ واحد دارای بدهی معوقه نیز در حال تقسیط هستند.

فرماندار شهرستان تویسرکان نیز در ادامه با بیان اینکه در شهرستان تویسرکان ۲۷ واحد دارای بدهی معوقه در حال اخذ تسهیلات هستند، اظهار داشت: حدود ۸۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به ۴۹ واحد در حال پرداخت است.

سید مهرداد موسوی با بیان اینکه در تویسرکان ۲۴ واحد تعیین تکلیف شده اند، بیان کرد: دو واحد از ۲۴ واحد در گذشته از سوی بانک تملک شده اند که ۲۲ واحد باقی میماند و از این ۲۲ واحد ۱۰ واحد تعیین تکلیف و هشت واحد عدم تقسیط بانکی داشته اند.

فرماندار شهرستان ملایر نیز در ادامه با بیان اینکه در ملایر ۳۰ واحد تعیین تکلیف شده است و ۱۱ مورد نیر در حال پیگیری است، اظهار داشت: ۱۷ واحد نیز یا مراجعه نکرده اند و یا اینکه موضوع اجراییه داشته اند.

مصطفی آزاد بخت با بیان اینکه هفت مورد از واحد های تعیین تکلیف شده برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه کرده اند، عنوان کرد: سه واحد به میزان یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان تسهیلات اخذ کرده اند.

وی با بیان اینکه تا دیروز ۲۵ طرح در شهرستان ملایر مورد بازرسی قرار گرفتند، عنوان کرد: تا پایان هفته آینده همه ۵۸ طرح دارای بدهی در ملایر بازرسی خواهند شد.

فرماندار شهرستان بهار نیز با بیان اینکه ۴۹ طرح دارای بدهی معوقه در شهرستان بهار وجود دارد، اظهار داشت: از این۴۹ طرح۳۱ طرح مربوط به بخش کشاورزی، ۱۷ طرح مربوط به بخش صنعتی و یک طرح مربوط به بخش خدمات است.

محسن مرادی پناه با بیان اینکه ۴۹ طرح شهرستان بهار ۱۸ و نیم میلیارد تومان بدهی داشتند، عنوان کرد: ۳۴ طرح به سیستم بانکی معرفی و یا اینکه اعمال ماده ۱۶ و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند و طرح باقی مانده تقاضا تسهیلات نداشتند.

وی با بیان اینکه به شش طرح افزون بر سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد، عنوان کرد: از ۲۴ طرح معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیلات، ۱۳ طرح اعلام انصراف کرده اند.

فرماندار شهرستان بهار با بیان اینکه ۱۵ طرح باقی مانده که برای هشت مورد اجراییه صادر شده است، ادامه داد: هفت مورد هم به بانک مراجعه نکرده اند و در جلساتی که دعوت شدند حضور پیدا نکردند.

تاکنون ۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به هزار و ۵۰۴ طرح در شهرستان بهار پرداخت شده است مرادی پناه با بیان اینکه تاکنون ۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به هزار و ۵۰۴ طرح در شهرستان بهار پرداخت شده است، افزود: ۲۰ میلیارد به طرح های بخش صنعت و معدن، ۲۵ میلیارد به طرح های بخش کشاورزی و بیش از یک میلیارد به طرح های بخش تعاون و بیش از یک میلیارد به طرح های بخش میراث فرهنگی پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان کبودرآهنگ نیز در ادامه با بیان اینکه در کبودرآهنگ ۲۱ طرح دارای بدهی معوقه وجود دارد، اظهار داشت: ۹ طرح به طور کامل تعیین تکلیف شده و ۱۲ طرح باقی مانده است.

احسان قنبری با بیان اینکه دو طرح برای پرداخت بدهی از بانک مهلت گرفته است، بیان کرد: چهار طرح نیز در حال پیگیری و هنوز توافقی ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه در کبودرآهنگ یک طرح رها شده است، عنوان کرد: چهار طرح نیز راغب به تعیین تکلیف نیستند.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز با بیان اینکه نهاوند ۲۸ طرح دارای بدهی معوقه دارد، اظهار داشت: از این تعداد ۱۱ طرح تعیین تکلیف شده که یک طرح به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از بانک کشاورزی تسهیلان دریافت کرده است.

امامعلی عبد الملکی با بیان اینکه برای دو طرح تسهیلاتی به مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بنیاد برکت دریافت شده است، ادامه داد: یک طرح به مبلغ پنج میلیارد تومان نیز در حال عقد قرار داد است.

وی با بیان اینکه ۱۵ طرح باقی مانده که ۱۱ طرح به علت عدم تمایل به دریافت تسهیلات متاثر از رکود و ریسک برگشت سرمایه راغب نیستند، بیان کرد: دو طرح درحالی برگزاری مزایده و دو طرح نیز دارای مشکل وثیقه هستند.

فرماندار شهرستان همدان نیز با بیان اینکه همدان ۴۷ طرح دارای بدهی معوقه دارد، اظهار داشت: ۲۸ طرح تعیین تکلیف و تقسیط شده است.

علی تعالی با بیان اینکه هفت طرح در حال پیگیری و مذاکره با بانک است، عنوان کرد: برای شش طرح اجراییه صادر شده و پنج طرح نیز تقاضای سرمایه در گردش به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان داشته اند.

وی با بیان اینکه برای ۱۳ طرح هیچ کاری انجام نشده است، عنوان کرد: این ۱۳ طرح از گردونه خارج شده اند.