سید ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال بانوان سفیر قم با صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول در یک قدمی صعود به لیگ برتر والیبال بانوان قرار گرفته است و در این مرحله در صورت موفقیت راهی لیگ برتر میشود.
وی افزود: بانوان والیبالیست سفیر قم با قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر مسابقات لیگ دسته اول کشور فرصتی بسیار مناسب برای صعود به لیگ برتر در اختیار دارند و امیدواریم از این فرصت به خوبی استفاده شود.
رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: نماینده والیبال قم که تاکنون فرصت حضور در لیگ برتر را پیدا نکرده است و معمولا به واسطه حضور تیم مردان خود در لیگ دسته اول کشور در بین اهالی خود شناخته شده است بهمن ماه امسال برای صعود به لیگ برتر به میدان میرود.
احمدی بیان داشت: چهار تیم برتر والیبال بانوان کشور در دسته اول شامل تیمهای سفیر قم، استقلال آباده فارس، میزان خراسان و هیئت والیبال استان تهران به دیدار هم میروند تا دو تیم از این جمع فرصت حضور در لیگ برتر کشور در سال ۹۴ را پیدا کنند.
وی عنوان کرد: مسابقات تیم سفیر قم در مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول والیبال بانوان باشگاههای کشور جام زندهیاد حسین معدنی از نهم بهمن ماه برگزار میشود و در این مرحله تیمهای صعود کننده از دو گروه مقدماتی به مدت دو روز در تهران با یکدیگر رقابت میکنند تا تیمهای اول تا سوم این مسابقات معرفی شوند.
رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: خانه والیبال تهران میزبانی این مسابقات را بر عهده دارد و این در حالی است که تیمس فیر قم در مرحله گروهی این مسابقات با قرار گرفتن در رده دوم گروه پس از تیم هیئت والیبال استان تهران به مرحله پایانی راه یافت.
احمدی خاطرنشان کرد: مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال بانوان کشور با حضور هشت تیم در دو گروه و به صورت متمرکز در دو دور رفت و برگشت برگزار شد و هیئت والیبال تهران و سفیر قم از گروه نخست و تیمهای میزان خراسان و معدناستقلال آباده از گروه دوم به مرحله نهایی این دوره از رقابتها صعود کردند.
