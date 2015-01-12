دستاوردهای نظام برای مردم بیان شود/ لزوم تبیین نقش محتوایی انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌ حسینی پیش از ظهر دوشنبه در همایش استانی مسئولان ستادهای فجر استان کرمان گفت: این ایام فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای انقلاب است.

وی بر لزوم تبیین نقش محتوایی انقلاب برای مردم تاکید کرد و اظهار داشت: مردم باید با خدمات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا شوند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام هستند، گفت: خدماتی که پس از انقلاب صورت گرفته بسیار گسترده و قابل توجه است.

استاندار کرمان با انتقاد از عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص خدمات صورت گرفته، بیان داشت: در کنار برگزاری مراسم و جشن ها در دهه فجر باید دستاوردهای نظام برای جهانیان بیان شود.

وی با اشاره به مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران، افزود: مردم به پشتوانه رهبر کبیر انقلاب (ره) دست رد به سینه رژیم ستمشاهی زده و حکومت دینی را در کشور بنا نهادند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان مردم را ولی نعمتان انقلاب دانست و افزود: ملت ایران همواره در صحنه های حساس پشتوانه نظام بوده اند.

رزم حسینی دین را محور وحدت مردم دانست و ابراز داشت: با گذشت زمان نقش مردم در جمهوریت و پایداری پررنگ تر می شود.

وی بر لزوم تقویت رابطه بین مردم و مسئولین تاکید کرد و ادامه داد: اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند و از این ظرفیت استفاده شود می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

استاندار کرمان به نقش ائمه جمعه اشاره کرد و افزود: این قشر می تواند نقش مهمی در توسعه استان داشته باشد و نباید این جایگاه را سیاسی کرد.

وی یکی دیگر از ظرفیت های عظیم کشور را نیروی بسیج دانست و بیان داشت: باید از همه ظرفیت های برای پیشرفت منطقه بهره برد.

رزم حسینی با اشاره به توطئه های دشمنان برای براندازی نظام گفت: ۱۴ سال ابتدای انقلاب ایران اسلامی را با ترور، جنگ و تحریم ها مورد تهاجم قرار دادند.

وی تصریح کرد: اما ایران اسلامی با رهبری های داهیانه رهبر کبیر انقلاب (ره) و مقام معظم رهبری از تمام این مشکلات گذر کرد.

استاندار کرمان از عزم خود برای محرومیت زدایی و مبارزه با فقر خبر داد و بیان داشت: تنها از طریق توسعه و اقتصاد می توان وحدت بین شیعه و سنی را تقویت کرد.