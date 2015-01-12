۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۴

رزم حسینی:

دستاوردهای نظام برای مردم بیان شود/ لزوم تبیین نقش محتوایی انقلاب

کرمان - استاندار کرمان با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام هستند، گفت: در کنار برگزاری مراسم و جشن ها در دهه فجر باید دستاوردهای نظام برای جهانیان بیان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌ حسینی پیش از ظهر دوشنبه در همایش استانی مسئولان ستادهای فجر استان کرمان گفت: این ایام فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای انقلاب است.

وی بر لزوم تبیین نقش محتوایی انقلاب برای مردم تاکید کرد و اظهار داشت: مردم باید با خدمات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا شوند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام هستند، گفت: خدماتی که پس از انقلاب صورت گرفته بسیار گسترده و قابل توجه است.

استاندار کرمان با انتقاد از عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص خدمات صورت گرفته، بیان داشت: در کنار برگزاری مراسم و جشن ها در دهه فجر باید دستاوردهای نظام برای جهانیان بیان شود.

وی با اشاره به مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران، افزود: مردم به پشتوانه رهبر کبیر انقلاب (ره) دست رد به سینه رژیم ستمشاهی زده و حکومت دینی را در کشور بنا نهادند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان مردم را ولی نعمتان انقلاب دانست و افزود: ملت ایران همواره در صحنه های حساس پشتوانه نظام بوده اند.

رزم حسینی دین را محور وحدت مردم دانست و ابراز داشت: با گذشت زمان نقش مردم در جمهوریت و پایداری پررنگ تر می شود.

وی بر لزوم تقویت رابطه بین مردم و مسئولین تاکید کرد و ادامه داد: اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند و از این ظرفیت استفاده شود می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

استاندار کرمان به نقش ائمه جمعه اشاره کرد و افزود: این قشر می تواند نقش مهمی در توسعه استان داشته باشد و نباید این جایگاه را سیاسی کرد.

وی یکی دیگر از ظرفیت های عظیم کشور را نیروی بسیج دانست و بیان داشت: باید از همه ظرفیت های برای پیشرفت منطقه بهره برد.

رزم حسینی با اشاره به توطئه های دشمنان برای براندازی نظام گفت: ۱۴ سال ابتدای انقلاب ایران اسلامی را با ترور، جنگ و تحریم ها مورد تهاجم قرار دادند.

وی تصریح کرد: اما ایران اسلامی با رهبری های داهیانه رهبر کبیر انقلاب (ره) و مقام معظم رهبری از تمام این مشکلات گذر کرد.

استاندار کرمان از عزم خود برای محرومیت زدایی و مبارزه با فقر خبر داد و بیان داشت: تنها از طریق توسعه و اقتصاد می توان وحدت بین شیعه و سنی را تقویت کرد.

کد مطلب 2463603

