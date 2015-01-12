فرار ۸۰ هزار مستشار آمریکایی از ایران بعد از پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری در جمع دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر، با اشاره به ملی شدن صنعت نفت اظهار داشت: بعد از ملی شدن صنعت نفت، آمریکاییها جانشین انگلیسیها در ایران شدند و به مدت ۲۵ سال تسلط همه امور را به عهده گرفته و در سال ۱۳۴۳ قانون کاپیتولاسیون را در ایران وضع کردند و از مردم ما حق توحش میگرفتند.
وی با بیان اینکه در آن زمان استکبار جهانی و به ویژه آمریکا منافع بسیاری در ایران و منطقه داشتند، گفت: از ۶.۵ میلیون بشکه نفتی که در کشور استخراج میشد، نیم میلیون آن به مصرف داخل میرسید و از حاصل درآمد شش میلیون بشکه نیز حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد به کشورمان پرداخت میکردند که همان هم صرف خرید سلاح و جنگنده از آمریکا میشد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: بعد از انقلاب بالغ بر ۸۰ هزار مستشار آمریکایی از کشورمان پا به فرار گذاشتند و گمان میکردند که صنعت نفت ایران از بین خواهد رفت، اما جوانان ایرانی به پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه دست یافتند و امروز کشورمان به قدرت بزرگ منطقه تبدیل شده است.
کوثری به نقشههای شوم استکبار علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران طی ۳۶ سال گذشته اشاره کرد و گفت: آمریکاییها که در طراحی توطئههای مختلف علیه نظام و انقلاب شکست خورده بودند، تصور میکردند با تحمیل جنگ به ایران به راحتی میتوانند نظام را سرنگون کنند، اما دو عامل اصلی رهبری و مردم تمام محاسبات دشمن را برهم زد.
عزم شهید تهرانی مقدم برای ساخت موشک دوربرد از ۲۳ سالگی
وی با اشاره به نقش جوانان انقلابی در آن دوران که تمام دغدغهشان اطاعت از رهنمودهای حضرت امام (ره) بود، خاطرنشان کرد: یکی از این جوانان که برای انقلاب و نظام از تمام وجود تلاش میکرد شهید حسن طهرانیمقدم بود.
فرمانده لشگر ۲۷ محمد رسولالله (ص) در دوران دفاع مقدس با بیان خاطرهای از شهید طهرانی مقدم گفت: این شهید بزرگوار که در عملیات خیبر ۲۳ سال بیشتر نداشت، در جلسهای با شهید همت گفته بود که موشکهای دوربرد خواهد ساخت و همان طور که دیدید موفق به ساخت این موشک شد.
کوثری با اشاره به پیشرفت روزافزون متخصصان و دانشمندان جوان ایرانی در انرژی هستهای تأکید کرد: هماکنون نیز در بحث هستهای جوانان این مرز و بوم از دل و جان مایه میگذارند.
نظر شما