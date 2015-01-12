بحران مالی در دانشگاه آزاد به دلیل کاهش دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن یزدی صمدی نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد در هیئت امنای استان ایلام گفت: پروژه های دانشجویان وفارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا که منتهی به اختراع می شوند، می توانند برای تولید استفاده و درآمدزا شوند که در نتیجه این سرمایه گذاری و درآمدزایی، دانشگاه می تواند شهریه خود را برای سالهای آتی کاهش دهد.
وی با اشاره به بحران مالی که در دانشگاه آزاد وجود دارد، اظهار داشت: بحرانی که با آن روبه رو هستیم به دلیل کم شدن دانشجو است، با توجه به امکانات خوبی که دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل علاقه مندان فراهم کرده است، انتظار داریم جوانان از این امکانات استقبال کنند.
نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد در هیئت امنای استان ایلام اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه آزاد در حال حاضر به دنبال راه اندازی مسئله اقتصاد دانش بنیان هستند بنابراین از طریق طرحها و پروژههای دانشجویان و فارغ التحصیلان دورههای کارشناسی ارشد و دکترا که منتهی به اختراع میشوند، میتوان از این طرحها برای تولید استفاده تا درآمدزا شوند.
یزدی صمدی افزود: البته با استفاده از این طرحهای دانش بنیان میتوان به فارغ التحصیلان کمک کرد تا این طرحها را اجرایی و عملیاتی کنند و در صورتی که این موضوع محقق گردد، به پیشرفت دانشجویان، دانشگاه و جامعه منتهی خواهد شد و در نتیجه این سرمایه گذاری و درآمدزایی دانشگاه میتواند شهریه خود را برای سالهای آتی کاهش دهد، بنابراین با کاهش شهریه دانشجویان برای ثبت نام در دانشگاه استقبال بیشتری میکنند و مشکلات مالی دانشگاه نیز حل خواهد شد.
