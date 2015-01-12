فرماندار شهرستان حاجی آباد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی اصغر جهانگیری را به عنوان فرماندار شهرستان حاجی آباد منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم هرمزگان به سمت فرماندار شهرستان حاجی آباد منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مد ظله العالی" موفق باشید.

شایان ذکر است؛ اصغر جهانگیری پیش از این سرپرست فرمانداری شهرستان حاجی آباد بود.