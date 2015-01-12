۶۲ درصد بودجه شهرداری گرگان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقلو، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست شهرداران و روسای شوراهای شهر استان گفت: گرگان امسال بودجه ای ۲۰۰ میلیارد تومانی داشت که تا کنون ۶۲ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: تا کنون ۱۳۲ میلیارد تومان از بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی گرگان محقق شده است.

صادقلو تصریح کرد: ۷۰ میلیارد تومان باقیمانده از بودجه نیز با توجه به اینکه ۴۰ درصد عملکرد شهرداری در ماه های آخر سال است محقق می شود.

وی اضافه کرد: با مشخص شدن سرنوشت بیمه تامین اجتماعی و گرفتن پروانه های ساخت در ماه های آخر سال پیش‌بینی می شود تامین بودجه محقق شده و از آن نیز فراتر برویم.

صادقلو يادآور شد: تا امروز هزینه‌های انجام شده ۸۶ میلیارد تومان هزینه قطعی و ۴۶ میلیارد تومان نیز اسناد بین راهی بوده است که به تناسب درآمد بودجه نیز محقق می‌شود.

در ادامه این جلسه باقری شهردار آزادشهر نیز گفت: پیش بینی ما برای بودجه ۵ میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان بود که در ۹ ماه نخست سال ۴چهار میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان وصولی داشتیم.

به گفته وی، با اضافه شدن متمم بودجه این شهر به شش میلیارد تومان رسید، تا کنون یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از بودجه هزینه ای و مابقی عمرانی بوده است.

باقری تصریح کرد: امسال همچنین توانستیم ۶۸۰ میلیون تومان از بدهی های شهرداری را نیز پرداخت کنیم، در مجموع شهرداری آزادشهر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بدهی داشت که سال قبل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شد.