آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی در اصفهان/زمان استعفای کاندیداهای مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین پرونده اسیدپاشی در اصفهان، گفت: این موضوع در شورای امنیت در دست بررسی است و پیگیری‌های جدی هم توسط نیروی انتظامی در حال انجام است. البته مورد جدیدی هم رخ داده بود که عوامل آن کشف شدند. هر هفته این پرونده توسط وزارت کشور و مسئولان امنیتی پیگیری می شود.

وزیر کشور در مورد اینکه گفته شده است صالحی امیری از سوی دولت برای معاونت سیاسی وزارت کشور پیشنهاد شده، اما شما پافشاری کردید که انجام نشود، اظهار داشت: جرأت چنین کاری را ندارم، اما معاونت سیاسی هنوز تعیین نشده است، لطفا سئوال تکراری نپرسید.

وی از احتمال کاندیداتوری برخی مسئولین وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این افراد تا اول اسفند فرصت دارند وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.

رحمانی‌فضلی همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه فرماندار شهریار به اتهام اختلاس از کار خود برکنار شده است، توضیح داد: اطلاعی ندارم.