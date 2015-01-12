تدابیر امنیتی ویژه در اطراف بنادر تجاری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عبدالمنعم الصافی مسئول رسانه ای بنادر عراق گفت: نیروهای امینتی تدابیر امنیتی ویژه ای در اطراف بنادر تجاری عراق پس از خنثی سازی حمله موشکی برای هدف قرار دادن بندر ام قصر خبر داد.

وی افزود: منطقه مورد هدف وابسته به وزارت صنایع و معادن است و اداره بنادر مسئول آن نیست.

الصافی تاکید کرد: این تلاش ناکام مانده، تاثیری بر روند کار بندر نداشته است و بنادر تجاری عراق همچنان با قدرت تمام به فعالیت خود ادامه می دهد و کشتی های خارجی با محموله های بزرگ وارد بنادر عراق شده اند.

شایان ذکر است که جبار حسن الساعدی رئیس کمیته امنیتی شورای استان بصره از خنثی سازی حمله موشکی به بندر ام قصر خبر داد.