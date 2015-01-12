به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری در کارگاه کارکرد رسانه که ظهر دوشنبه با حضور مدیران ادارات کل تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش استان سمنان در قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: در روایتی از پیامبر اسلام آمده است که اگر روزی بیاید و من در آن روز دانش خود را نیفزایم که من را به خدا نزدیک کند؛ طلوع خورشید در آن روز برایم مبارک نخواهد بود که این روایت اهمیت و جایگاه والای علم و دانش را نشان می‌دهند.

وی عنوان کرد: این فرموده پیامبر اسلام نشان دهنده آن است که هیچ کس نباید خود را مستغنی از علم و دانش بداند و کسب علم و علم آموزی در هر جایگاهی لازم و ضروری است؛ حتی اگر انسانی در مقام پیامبری باشد.

فعالیت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی در یک راستا است

این مقام مسئول همچنین به مقوله ارتباطات دینی اشاره کرد و اظهار داشت: افرادی که در آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند باید به موضوع ارتباطات دینی عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که این موضوع می تواند در جذب مخاطبان آنان بسیار اثرگذار باشد.

اسکندری بیان داشت: تمام تلاش معلمان و مربیان در مدارس آن است که دانش آموزان را با آموزه‌های دینی و وحیانی آشنا کنند و از طرف دیگر رسالت و فلسفه وجودی تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی نیز پرداختن به اینگونه مسائل است.

وی، عنوان کرد: ما برای انتقال مفاهیم به یک رابطه نیازمندیم که این رابط می‌تواند مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق ابزارهای مختلف باشد.

نمی‌توان از علم و فناوری در راستای انتقال مفاهیم دینی چشم پوشی کرد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: امروز با پیشرفت علم و فناوری و ایجاد ابزارهای مختلف ارتباط جمعی، نمی‌توان از بهره گیری از این ابزارها در راستای انتقال مفاهیم دینی چشم پوشی کرد.

اسکندری، بیان داشت: غرب وقتی در جنگ جهانی دوم به این امر پی برد که گسترش ارتباطات می‌تواند در پیروزی جنگ نقش مهمی داشته باشد، از آن به بعد به فکر راه اندازی رشته ارتباطات در دانشگاه و همچنین ساخت وسایل ارتباطات جمعی افتاد و در این راستا گام برداشت.

وی با اشاره به اجزای یک سیستم پیام رسان اظهار داشت: در برقراری یک ارتباط، به ارتباط گر، پیام ارتباطی و یا‌‌ همان محتوا و همچنین عنصری که می‌خواهد با این پیام مرتبط شود نیازمندیم.

نوع ارتباطات در غرب حول مباحث مادی است

این مقام مسئول همچنین بیان داشت: بعد از رنسانس در غرب تا اخلاق و معنویت از جامعه غربی از حکومت برچیده شود که امروز این اتفاق افتاده است و شاهدیم که نوع ارتباطات در غرب حول مباحث مادی است.

اسکندری تصریح کرد: امروز مجموعه‌های رسانه‌هایی که در غرب وجود دارند حول مسائل جنسی و مواردی چون خشم و غضب فعالیت می‌کنند و به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد؛ ابزار رسانه‌های غربی در راستای تامین نیازهای شهوانی و مادی بشریت فعالیت می‌کنند.

وی، ادامه داد: در غرب مسئله‌ای به نام اخلاق و معنویت وجود ندارد و تلاش آن‌ها در این راستا است که دنیا را به سمت شهوت و غضب بکشانند و اگر هم جایی از خدا حرفی به میان می‌آورند در راستای رسیدن به اهداف مادی خودشان است.

توحید و یکتاپرستی اولین مولفه ارتباطات دینی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مولفه‌های موثر در ارتباطات دینی اظهار داشت: توحید و یکتاپرستی اولین مولفه ارتباطات دینی است که همه تلاش‌ها در راستای رساندن انسان‌ها به توحید است.

وی افزود: دلیل بعثت پیامبر اکرم (ص) نیز همین مولفه توحید بود و باید عنوان کرد که بشر به مادیات نخواهد رسید مگر اینکه به خداوند برسد و فلسفه ارسال رسل و کتاب نیز چیزی جز رسیدن بشر به قرب الهی نیست.

وی تصریح کرد: زندگی تهی از حضور خداوند، زندگی نیست و یک عنصر ارتباطی در حوزه دین نباید از این امر مهم غافل باشد.

ارتباط بین امام و امت در ارتباطات دینی بسیار مهم است

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مولفه و واژه دیگری که در ارتباطات دینی بسیار مهم است ارتباط بین امام و امت است افزود: یکی از مبانی اعتقادی جامعه لیبرالیسم موضوع تحزب و توجه به احزاب است که در جریانات کلان سیاسی احزاب با یکدیگر به رقابت می‌پردازند اما در جامعه اسلامی و دینی از حزب و تقسیم بندی‌های گروهی خبری نیست، بلکه آنچه مورد توجه است مسئله امام و امت است.

اسکندری ادامه داد: در جامعه اسلامی یک پیشوا و مقتدا داریم به نام امام و یک مجموعه نیزبه نام امت که نوع رابطه در سطح کلان جامعه اسلامی به رابط بین امام و امت تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه امام در جامعه اسلامی همگان را به سمت قرب الهی دعوت می‌کند افزود: مدل اداره جامعه در جوامع اسلامی مدل خاص و منحصر به فردی است که با نوع مدل حکومت‌های موجود در جهان تفاوت چشمگیری دارد.

غرب نسبت به یک واقعیت که در راس حکومت ایران ولی فقیه قرار دارد چشم و گوش خود را بسته است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: غرب نسبت به یک واقعیت در ایران اسلامی چشم و گوش خود را بسته است که در ایران در راس حکومت فردی به نام ولی فقیه قرار دارد که اداره جامعه بر عهده ایشان است و ولی فقیه دارای ویژگی‌هایی از جمله عادل بودن، عالم و باتقوا بودن است که اگر یکی از این شروط را نداشته باشد و یا در ادامه مدیریت آن را از دست بدهد بر اساس مبانی تشییع عزل خواهد شد.

اسکندری، تصریح کرد: امروز دنیای غرب نمی‌تواند در برابر ایران اسلامی بایستد و دلیل آن نیز ارتباط تنگاتنگ بین امام و امت است و در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دیدیم که مردم ایران با یک اطلاعیه امام راحل به صحنه می‌آمدند و در ‌‌نهایت پیروزی انقلاب اسلامی رقم زدند.

وی تاکید کرد: در نوع ارتباط دینی به دلیل وجود همین مولفه امام و امت دیگر نیازمند به ابزارهای پیام رسان آنچنانی نیست و رسیدن پیام امام به امت در وقوع حادثه کفایت می‌کند و در این شرایط جامعه قادر است در برابر ابرقدرت‌ها ایستادگی کند.

رسانه در حوزه دین نمی‌تواند به هر شکل و صورتی عمل کند

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین تقوا را یکی دیگر از مولفه‌های ارتباطات دینی برشمرد و ابراز داشت: در هر نوع ارتباطی باید تقوا و پرهیزکاری در راس قرار گیرد و اگر این اصل رعایت نشود شیرازه کار به هم می‌ریزد.

اسکندری بیان داشت: رسانه در حوزه دین نمی‌تواند به هر شکل و صورتی عمل کند بلکه باید حرمت انسان‌ها و آحاد جامعه مد نظر باشد.

وی، امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر مولفه‌های ارتباطات دینی برشمرد و گفت: اسلام در نوع ارتباطات مکانیسمی به نام امر به معروف و نهی از منکر تعریف کرده است و این بدان معنی است که افراد در جامعه اسلامی باید با همدیگر ارتباطات درونی داشته باشند و باید‌ها و نباید‌ها را باید مراعات کنند و مومنین نسبت به هم ولایت دارند بدان معنی که اگر در جامعه‌ای کسی واجبی را فراموش می‌کند و یا مرتکب منکری می‌شود دیگران ولایت دارند تا به او تذکر دهند.

ارتباط گر دینی باید بدون اعمال غرض و در کمال امانت داری پیام‌ها را انتقال دهد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، امانت را دیگر مولفه ارتباط دینی برشمرد و بیان داشت: ارتباط گر دینی باید بدون دست کاری و اعمال غرض و در کمال امانت داری پیام‌ها را انتقال دهد و خداوند نیز در قرآن کریم به پیامبرخاتم دستور می‌دهد که آنچه که به تو ابلاغ می‌کنیم بدون کم و کاست آن را به مردم برساند.

اسکندری، در پایان عنوان کرد: امانت از مولفه‌های مهم در ارتباطات دینی است که نباید اغراض شخصی و گروهی و حزبی را در محتوای پیام دخالت داد.