میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ملی میتواند به فینال این دوره از مسابقات راه پیدا کند، گفت: با شناختی که از کارلوس کیروش و بازیکنان تیم دارم، اطمینان دارم که این تیم میتواند تا فینال پیش رفته و پس از سالها قهرمانی را از آن ایران کند.
وی تاکید کرد: بازیکنان تیم ملی به یک درک متقابلی از یکدیگر رسیده و با توجه به وحدت و همدلی که بین بازیکنان وجود دارد و آن را در بازی مقابل بحرین به وضوح دیدیم، تیم ما میتواند با بازیهای منطقی با حمایت هواداران حاضر در استرالیا به فینال جام ملتهای آسیا برسد.
سرپرست تیم استقلال، قطر را یک حریف خطرناک برای تیم ملی دانست و افزود: نمیتوانیم خیلی راحت فکر کنیم که قطر را روز پنجشنبه شکست خواهیم داد. این تیم با توجه به باختی که مقابل امارات بدست آورده، با تمام قوا مقابل تیم ملی ایران ظاهر خواهد شد تا بتواند امتیاز کسب کرده و همچنان به صعود به دور بعد امیدوار باشد.
ماجدی شرایط استقلال در اردوی کیش را بسیار مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: تمرینات خوبی را در کیش در دو نوبت صبح و عصر برگزار میکنیم و صبح امروز یک تمرین بسیار عالی و بانشاط را انجام دادیم و فردا قرار است مقابل مس کرمان یک دیدار دوستانه را برگزار کنیم. روز چهارشنبه بازیکنان ریکاوری خواهند کرد و در روز پنجشنبه پس از تمرینی که برگزار خواهیم کرد عازم اهواز خواهیم شد تا روز جمعه مقابل صنعت نفت آبادان یک دیدار را به یاد مرحوم غلامحسین مظلومی انجام دهیم و بعد به تهران بازگردیم.
وی در خصوص هلمکه بازیکن تازه به خدمت گرفته شده استقلال نیز گفت: او سه روز است که در تمرینات شرکت میکند و انتظار میرود که با توجه به اینکه مدتها در فوتبال اروپا حضور داشته، بتواند برای استقلال مثمرثمر باشد.
سرپرست تیم استقلال تاکید کرد: هلمکه بازیکن خوبی است ولی زمان میبرد تا بتواند با سایر بازیکنان هماهنگ شده و مطمئن باشید پس از هماهنگی که او با دیگر هم تیمیهایش بدست میآورد، بازیهای خوبی را از او شاهد خواهیم بود.
ماجدی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوار هستم با تمرینات خوبی که بازیکنان در اردوی کیش انجام داده بتوانیم همراه با ملی پوشانمان در شروع نیم فصل دوم بازیهای خوبی را به نمایش بگذاریم.
نظر شما