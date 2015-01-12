۱۲۷ میلیارد تومان از مالیات ارزش افزوده به شهرداری شیراز پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی استان فارس، فرهاد مومنی تاکید کرد: مردم شیراز به لحاظ جایگاه ویژه این شهر در حوزه های فرهنگی شایسته دریافت خدمات با کیفیت هستند که تاکنون در این راستا فعالیت های خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: در راستای شکوفایی اقتصادی می توان با تشکیل یک کمیته اقتصادی مشترک با شهرداری شیراز و برنامه ریزی منسجم درآمد شهری را محقق کرد.

مدیر کل امور مالیاتی استان فارس تصریح کرد: درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در غالب عوارض به حساب شهرداری و دهیاری واریز می شود که در سال گذشته ۱۰۵ میلیارد تومان و در ۹ ماه سال جاری ۱۲۷ میلیارد تومان از محل مالیات ارزش افزوده به شهرداری شیراز پرداخت شده است.

مومنی افزود: فضای تعامل و همکاری در شیراز باعث توسعه خدمات عمرانی در شیراز می شود و در حوزه شهرداری الکترونیک می توان با تبادل اطلاعات میان این دو مجموعه گام های مثبتی در جهت بهبود شرایط اقتصادی برداشت.