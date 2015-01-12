تکمیل طرح های مسکن مهر البرز و قطار شهری گلشهر-هشتگرد تا پایان ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز به همراه سید حمید طهایی استاندار البرز از طرح های مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد بازدید کرد.

وی در حاشیه بازدید از طرح های مسکن مهر در جمع خبرنگاران گفت: مسکن مهر شهر جدید هشتگرد از پروژه های بزرگ مسکن مهر است و در این بازدید مشکلات و موانع تکمیل این واحدها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نریمان افزود: تامین نقدینگی از مباحث مهم برای اتمام این طرح است که در جریان این بازدید مورد توجه قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت ۸۳ درصدی این طرح در شهر جدید هشتگرد خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده و با تامین انشعابات آب، برق، گاز و.... ۱۲ هزار واحد تا پایان امسال به متقاضیان واگذار می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه شهر جدید هشتگرد به سرعت مسیر پیشرفت را طی می کند، تصریح کرد: این شهر با ارزش افزوده بالایی همراه خواهد شد و باید طرح های زیربنایی در این شهر هماهنگ و متناسب با محیط زندگی مردم ایجاد شود.

نریمان تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله راه آهن و مترو را از نیازهای اصلی منطقه عنوان کرد و گفت: در جریان این سفر یکروزه نشستی با مسئولان استان برای بررسی مشکلات و موانع راه اندازی قطار برقی گلشهر- هشتگرد تشکیل شد و امیدواریم متروی شهر جدید هشتگرد تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری برسد.

به گفته نریمان پیش بینی می شود طرح های مسکن مهر تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری برسد.