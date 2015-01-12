جبهه بزرگ جعل تاریخ توسط دشمن در حال فعالیت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «اینجا فتنه‌ای رخ داده است» که به کوشش وحید یامین پور و محمدحسین روزی طلب در حوزه هنری به چاپ رسیده است، عصر امروز دوشنبه ۲۲ دی با حضور محسن مومنی‌شریف رییس حوزه هنری، رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، دبیر جشنواره فیلم عمار و دیگر فعالان رسانه ای در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

رضا پورحسین قائم مقام سیما در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: بچه های تهران در گذشته با دو موضوع روبرو بودند یکی حضور جاهل صلواتی هایی بود که در محلات حضور داشتند و هر وقت دعوایی پیش می آمد بدون آنکه توجهی به ظالم یا مظلوم بودن کسی داشته باشند، می گفتند صلوات ختم کنید. برخی دیگر هم آن دوران بودند که می آمدند و بازی را بهم می زدند و اصطلاحا جرزن بودند.

وی ادامه داد: درباره فتنه ۸۸ نیز چنین رویکردی به چشم می خورد و برخی می خواهند اینگونه قلمداد کنند که یک دعوای بچه محلی بوده و می خواهند نقش جاهل صلواتی ها را ایفا کنند تا ختم شود و بروند.

مدیر سابق شبکه مستند یادآور شد: فتنه یک پروسه و روند بود که فاضلاب متعفنی که در زیر پوست جامعه قرار داشت و در حال حرکت بود، بالا زند. پیش از آن مقام معظم رهبری در فروردین سال ۸۸ در سخنرانی که در مشهد داشتند نکاتی را گفتند که انگار چند ماه بعد را به صورت واضح می بینند و این یک پیش بینی ساده نبود.

پورحسین عوامل آشکارساز این فاضلاب را خواص دانست و گفت: بنا به گفته مقام معظم رهبری فتنه ۸۸ برای ما مصونیت آورد؛ چیزی که ما در اصطلاح روانشناختی به آن غربالگری می گوییم و صورت می گیرد تا بیماری ها شناخته شوند. ۱۰ سال قبل تر در ماجراهای سال ۷۸ نیز همین غربالگری سیاسی- اجتماعی انجام شد. این اتفاق، عظمت انقلاب اسلامی را نشان می داد البته ریزش هایی نیز داشت اما مصونیت‌بخش بود و با بصیرت می توان ریزش های غربالگری را سروسامان داد. با این وجود حق بصیرت آن گونه که باید ادا نشد و همانطور که آن جریان ادامه دارد، بصیرت هم باید ادامه داشته باشد.

قائم مقام سیما تاکید کرد: این موضوع به تبیین نیاز دارد و کاری که یامین پور و روزی طلب در این کتاب با سبک گفتگوها انجام دادند به نوعی سبک تاریخ شفاهی کشور است که اگر ثبت نشود احتمال اینکه دیگران به نوع دیگری آن را ثبت کنند، وجود دارد.

پورحسین تصریح کرد: اساسا یکی از شگردهایی که دشمن به عنوان راهبرد اساسی انتخاب کرده، جعل تاریخ است که از طریق مستندهای تلویزیونی، فیلم های داستانی و حتی نگارش کتاب برای کودکان انجام می‌شود. آنها یک جبهه بزرگ برای جعل تاریخ ایجاد کردند که اگر موفق شوند، تردیدهای جدی در اذهان نسل بعدی بوجود خواهد آمد، اما انتشار چنین کتاب هایی می تواند جلوی جعل تاریخ را بگیرد.

وی در پایان گفت: قطعا در مسیر توفنده انقلاب، حوادث دیگری نیز رخ خواهند داد که ما باید بتوانیم آنها را پیش‌بینی کرده و سریع ترین عکس‌العمل را مقابلشان داشته باشیم.

در ادامه این مراسم، با اجرای حسن سلطانی، با حضور محسن مومنی، نادر طالب زاده، پورحسین و شریعتمداری از کتاب «اینجا فتنه ای رخ داده است» رونمایی شد.

در ادامه یامین‌پور مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری در سخنانی گفت: زمانی که آقای پورحسین آن تجربه دهشتناک را در سال ۸۸ از سر می گذراند، با دیدن او قوت قلب می گرفتیم تا در تجربه های خود به درستی جلو برویم. یادم می آید یکبار در لابی مرکز همایش ها، او دو بازی مرا گرفته بود و می گفت محکم جلو برو. حضور مجدد وی در رده‌های مدیریتی ارشد سیما را به فال نیک می گیریم.

وی افزود: سلسله جنبان برنامه های تلویزیونی نیز نادر طالب زاده بود که حضور او در «دیروز، امروز، فردا» به ما دل و جرأت داد و مناظره تاریخی شریعتمداری و کواکبیان نیز بعد از حضور او شکل گرفت. دکتر پورمحمدی نیز آن زمان مدیر شبکه سه بود و برنامه ما ابتکار او به حساب می آمد.