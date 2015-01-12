برکات فتنه ۸۸ از زبان شریعتمداری/ عبرت های فتنه ماندگار می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «اینجا فتنه ای رخ داده است» نوشته حسن روزی طلب و وحید یامین پور که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است عصر امروز در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

حسین شریعتمداری در این مراسم با بیان اینکه با جرات و کمترین تردید فتنه ۸۸ را می توانیم فتنه آمریکایی اسرائیلی بنامیم، گفت: اگرچه فتنه ۸۸ خسارت های فراوانی داشت و واقعه تلخ و رخداد ناگواری بود اما خالی از برکت هم نبود و شاید بتوان گفت که برکات آن بیشتر از زحماتش بود.

وی تصریح کرد: فتنه و ماجرای آن داستانی است که باید از انتها خوانده شود چراکه بخش های پایانی آن تفاسیر روشن تری از بخش های آغازین آن دارد.

شریعتمداری اضافه کرد: فتنه وقتی روی می دهد شبهه ایجاد می کند اما زمانی که به پایان می رسد آگاهی می بخشد و از این رو باید گفت که برکات و آگاهی بخشی ای فتنه تازه پس از پایان آن آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه فتنه ۸۸ فراموش کردنی نیست گفت: همچنان که ماجرای قیام امام حسین(ع) بعد از عاشورای ۶۱ هجری قمری فراموش کردنی نیست ماجرای فتنه ۸۸ هم در مقیاس دیگری قابل فراموش کردن نیست.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه عبور از این عقبه سخت عبرت ها و دستاوردهایی داشت با اشاره به خاطره ای از استاد مطهری گفت: استاد مطهری در تفسیر این آیه إنّ مع العسر یسراً ... تاکید داشت یعنی همراه هر عسر و سختی، یسر است و هر دو به هم آمیخته است.

وی با بیان اینکه فتنه یک فصل هشت ماهه بود گفت: ۹ دی ایستگاه آخر این فتنه بود اما عبرت های آن ماندگار است به خاطر اینکه مبادا این فتنه دوباره تکرار شود.

شریعتمداری با اشاره به کتاب «اینجا فتنه ای رخ داده است» گفت: این کتاب ارزش فوق العاده ای دارد از این جهت که در ماندگاری ۹ دی و عبرت های فتنه ۸۸ نقش به سزایی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به برکت های فتنه گفت: دشمن چون پیروزی قطعی خود را در حوادث پس از انتخابات پیش بینی کرده بود و کمترین تردیدی نسبت به پیروزی نداشت هر آنچه که در آستین داشت را به میدان آورد بنابراین همه راه ها و نقشه های خود را سوزاند، دود کرد و به هوا فرستاد.

نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان روشن شدن هویت ها را از دیگر برکات فتنه نام برد و گفت: جریان هایی همچون منافقین مارکسیست ها و ملی گراها که هویتشان از قبل مشخص بود اما این فتنه موجب شد که نیروهایی که دشمنان طی ۲۰ سال در جای جای نظام ساخته بودند به صحنه بیایند و موجب مشخص شدن هویت آنها شد.

وی تصریح کرد: در ماجرای فتنه نسل اول و دوم انقلاب خیلی از مسائلی را که فراموش کرده بودند مجددا برایشان یادآوری شد و نسل سوم و چهارم را هم که دشمن و جنگ و توطئه را ندیده بودند آنها هم دشمن را شناختند.

شریعتمداری با بیان اینکه فتنه گران در ابتدا با تابلوهای خط امام جلو آمدند گفت: تا قبل از فتنه ۸۸ نظرات امام کمتر مطرح شده بود و فتنه گران سعی می کردند با تحریف سخنان امام زیر تابلوی امام جمع شوند که نیروهای وفادار به میدان آمدند و سخنان و نظرات امام را بیان کردند.

وی همچنین تاکید کرد: یکی از اصلی ترین و برجسته ترین دستاوردهای فتنه این بود که همه به وقوع دیدند خامنه ای خمینی دیگر است.

بنا بر این گزارش مومنی رئیس حوزه هنری، نادر طالب زاده، پورحسین قائم مقام سیما نیز در این مراسم حضور داشتند. همچنین حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در پیامی ضمن ابراز علاقمندی برای حضور در این مراسم گفت: به دلیل سفر کاری به کشور کنیا نتوانستم در این جمع حضور داشته باشم.