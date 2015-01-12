به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا دائمی امروز در یک نشست خبری با بیان اينكه بررسی لایحه بودجه در کمیسیونها پایان یافته است و باید در کمیسیون تلفیق مطرح شود، ابراز امیدواری کرد: نتیجه نهایی تا پایان بهمن ماه مشخص شود تا بتوان برنامههای آب و برق را برای سال آینده نهایی کنیم.
معاون اقتصادی وزیر نیرو اظهارداشت: در تلاش هستیم که طی یک برنامه 5 ساله ساخت و بهرهبرداری از طرحها به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت نیرو فارغ از طرحهای تملک دارایی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و ساخت طرحهای عمرانی همچون طرحهای آب و فاضلاب، سد و شبکه و نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام شود.
دائمی ادامه داد: اگر از اعتبارات دولتی استفاده اهرمی کنیم خواهیم توانست با اعتبارات اندک حجم بزرگی از سرمایهگذاریها را جذب کنیم. رویکرد لایحه دولت در بودجه سال آینده توجه ویژه به بهرهبرداری و نگهداری تاسیسات آبی است؛ تاکنون در بخش آب و برق بیش از 200 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و رویکرد بودجه امسال توجه به حفظ و نگهداری از این سرمایههاست؛ چرا که بهرهبرداری درست از این سرمایهها عمر بهرهبرداری از این تاسیسات و حجم بزرگ سرمایهگذاریها را افزایش خواهد داد.
وی رویکرد دیگر بودجه را حفاظت از آبهای زیرزمینی عنوان کرد و افزود: هماکنون افزون بر 50 درصد مصرف آب کشور از منابع زیرزمینی انجام میشود؛ از طرفی به دلیل خشکسالیهای ممتد و بهرهبرداری بیرویه از آبهای زیرزمینی، این منابع بسیار ضعیف شدهاند و در مقابل کشاورزان نیز چاههای آب بیشری حفر کردهاند که این موضوع هم از نظر قانونی و هم از نظر اعتقادی صحیح نیست.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: در 14 سال گذشته برداشتهای غیرقانونی از سفرههای آب زیرزمینی موجب مشکلات بزرگی همچون ترکهای بزرگ در زمین، فرونشست دشتها، شوری آبهای زیرزمینی و افت شدید تراز آب زیرزمینی شده و حتی در استانهای فارس، کرمان، یزد، خراسان جنوبی به تهدید ملی تبدیل شده است.
دائمی از افزایش 340 درصدی اعتبار طرحهای مرتبط با آب زیرزمینی در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: با حمایت وزیر نیرو، رویکردها و اهداف این موضوع در کمیسیون عمران و انرژی مجلس نیز مطرح شد و امیدواریم در بودجه امسال نیز این بخش از بودجه بدون تغییر به تصویب برسد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو مانع بزرگ در این مسیر را تفاوت قیمت تمام شده و تعرفههای ترجیحی عنوان کرد و افزود: برای این موضوع راهبرد کنونی وزارت نیرو افزایش ردیف خرید تضمینی آب و برق است تا محصول نهایی از بخش خصوصی خریداری شده و با تعرفههای مصوب به مشترک ارائه شود.
دائمی با تاکید بر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی در صنعت آب و برق گفت: در این مسیر برنامههایی همچون توجه به صادرات برق در دست انجام بوده و امسال نیز اسناد بالادستی در اقتصاد مقاومتی طبق سیاستهای اصل 44 تاثیر خود را در لایحه بودجه داشته است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش 33 درصدی اعتبارهای عمرانی در بودجه سال آینده وزارت نیرو گفت: مجموع اعتبارهای عمرانی آب و برق در بودجه سال 94 حدود 7 هزار و 300 میلیارد ریال پیشنهاد شده که این افزایش نشان دهنده توجه ویژه هیات دولت و رئیس جمهوری به مبحث تامین پایدار آب و برق مردم است.
وی با اشاره به توجه ویژه برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به بخش آب گفت: در این برنامه افزو نبر آب، به بحثهای محیط زیست و بهرهوری انرژی نیز توجه خاصی صورت گرفته و در این زمینه کارگروههای تخصصی نیز تشکیل شده است.
دائمی تصریح کرد: آب و برق با سلامت، معیشت و زندگی روزمره مردم درگیر است و با وجود 30 میلیون مشترک در بخش برق و 22 میلیون مشترک در آب، یکی از حوضههای اصلی این است که با رعایت عدالت اجتماعی، خدمات پایدار در این عرصه ایجاد کنیم.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر استفاده اهرمی از اعتبارهای دولتی تاکید کرد: اعتبارهای کنونی به خودی خود جوابگوی نیازهای صنعت آب برق نیست، اما اگر از اعتبارهای دولتی بتوانیم استفاده اهرمی کنیم، خواهیم توانست با اعتبارهای اندک حجم بزرگی از سرمایهگذاریها را به صورت قراردادهای فاینانس، بیع متقابل و BOT جذب کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از 650 طرح نیمه تمام داریم گفت: از این تعداد طرح، 30 پروژه در سال 92 پایان یافت و 34 پروژه دیگر نیز تا پایان سال 93 به پایان خواهد رسید؛ پیش بینی شده است تا پایان سال 94، تعداد 44 طرح پایان یابد.
دائمی اظهارداشت: تقریبا هیچ طرح جدیدی را آغاز نکردهایم و طرحهایی که در زمان حاضر به صورت نیمه تمام از سال های گذشته باقی مانده، به خاطر شتابزدگی در اجرای طرحها و فشارهایی است که به این وزارتخانه اعمال شده است. میتوان گفت بین 80 تا 100 طرح از مراجع مختلف به این وزارتخانه تحمیل شده که حتی در ردیفهای وزارت نیرو نیز تعریف نشده بود.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه طرح جدیدی در سال آینده آغاز نخواهد شد گفت: دولت اجرای طرحهای جدید را ممنوع اعلام کرده و اجرای طرح جدید منوط به کسب مجوز از هیات دولت است که این موضوع برای ما یک امتیاز محسوب میشود.
وی تصریح کرد: براساس مصوبههای هیات دولت، تنها طرحهایی که بالای 70 درصد پیشرفت داشته باشند، اعتبار دریافت خواهند کرد و مابقی طرحها در اولویت اجرا نیستند.
