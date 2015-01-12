۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۳۹

با حضور در هتل شانگرى؛

سه كشور ديگر در مجاورت كاروان ايران/ امكانات عالی در اختيار ملى‌پوشان

تيم ملى فوتبال ايران در هتل مجلل شانگری تنها نيست و امروز سه تيم ديگر به اين هتل آمدند تا اين مكان مورد توجه خاص رسانه‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملى فوتبال كشورمان پس از ترك ملبورن و انجام بازى با تيم ملي فوتبال بحرين، صبح امروز دوشنبه به سيدنى آمد و در هتل شانگرى مستقر شد. اين هتل برخلاف هتل قبلی ملى‌پوشان كه هفته قبل در آنجا سكنى داشتند از امكانات رفاهى قابل قبولى برخوردار است.

هتل شانگرى پنج ستاره است و علاوه بر استخر و سونا از ديگر خدمات ويژه بدنسازى برخوردار است. همين موضوع سبب شده علاوه بر كاروان ايران، تيم ميزبان، قطر و عمان هم در اين مكان اردوى خود را برگزار كنند. طبيعتا حضور چهار تيم در اين هتل، علاوه بر رسانه‌هاى استراليا، ساير خبرنگاران خارجى مقيم سيدنى را مجاب كرده تا اين مكان را زير نظر داشته باشند.

تيم ملى فوتبال ايران روز پنجشنبه در دومين بازى خود به مصاف تيم ملى قطر می‌رود. از اين رو با توجه به اقامت مشترك این دو تیم در يك هتل، بازيكنان و كادر فنى آنها قطعا با يكديگر مواجه خواهند شد.

