کاهش ۱۲ درصدی تلفات رانندگی در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرجی دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در این مدت ۴۲۶ نفر در سطح استان جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از دست داده اند که از این میزان ۷۹ درصد مرد و مابقی زن بوده اند که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲ دصد کاهش را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: فرهنگ سازی صحیح یکی از اصلی ترین عوامل نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی در جامعه محسوب می شود به طوری که بهبود فرهنگ ترافیکی و کاهش خسارات ناشی از حوادث رانندگی در گروه حمایت های اصحاب رسانه و اطلاع رسانی های دقیق آنان است.

فرجی با بیان اینکه در سال ۸۵ بیش از ۲۸ هزارنفر کشته در سطح کشور اوج تلفات ناشی از حوادث رانندگی بود، اظهار داشت: با ارتقاء سطح آکاهی های عمومی و بهبود وضعیت مسیر ها توانستیم این رقم را به ۱۷ هزار کشته در سال ۹۲ کاهش دهیم.

وی همچنین به نقش کلیدی اطلاع رسانی صحیح و افزایش سطح آگاهی های رانندگان در کاهش سوانح رانندگی اشاره کرد و افزود: هزینه هایی که برای جبران خسارات مالی و جانی ناشی از سوانح رانندگی صرف می شود با هشت درصد تولید ناخالص ملی برابری می کند که در این بین عامل انسانی اصلی ترین نقش را در حوادث رانندگی دارد.

رییس پلیس راه استان تصریح کرد: عواملی همچون بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی، نا آشنایی به وضعیت جاده و نیز مشکلات جسمانی و روانی از قبیل شب کوری و خطای دید، خواب آلودگی و خستگی مفرط رانندگان از اصلی ترین موارد بروز سوانح رانندگی هستند و دومین عامل در کنار این موارد، وضعیت راه است.

وی به نامناسب بودن مسیر های برون شهری و نیز عدم تناسب توسعه مسیرها با رشد خودرو ها نیز اشاره کرد و افزود: هم اکنون در سطح استان بیش از یک میلیون خودرو تردد می کند که متاسفانه جاده های استان توانایی جواب گویی به این حجم از بار ترافیکی را ندارند در حالیکه ۸۰ درصد حوادث رانندگی کشور بدلیل برخورد از روبه رو (شاخ به شاخ) است و با اصلاح مسیر ها شاهد کاهش چشمگیر میزان تصادفات خواهیم بود.

فرجی با اشاره به اینکه اتوبان شهید کسایی بیش از ۳۰ سال است که زیر بار ترافیکی رفته، افزود: متاسفانه برخی از مسئولین به این مسیر به چشم آزاد راه نگاه می کنند.

وی در همین راستا به وضعیت جاده تبریز _ اهر نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه به علت طولانی بودن این مسیر و حجم ترافیکی بالا و نیز دو طرفه بودن آن این جاده به یکی از حادثه خیزترین جاده های استان تبدیل شده است که امیدواریم با طرح های اصلاحی این مسیر شاهد کاهش حوادث باشیم.

این مسوول انتظامی اصلاح مسیر اهر - تبریز را از اولویت های اداره راه سازی استان نام برد و اظهار داشت: هم اکنون ۲۰ کیلومتر از مسیر خروجی تبریز به اهر و نیز ۲۰ کیلومتر از خروجی اهر به طرف تبریز در حال بهسازی است که با حضور فیزیکی و کنترل مداوم پلیس راهنمایی و رانندگی در نقاط حادثه خیز سعی در کاهش تلفات داریم.

وی با اشاره به وجود ۹ هزار مسیر روستایی در سطح استان گفت:هدف گذاری پلیس اجرای طرح پلیس راه روستایی در سال های آتی است تا از این طریق گامی اساسی در کاهش تلفات در سطح جاده های روستایی بردارد.

رییس پلیس راه استان میزان تردد در سطح جاده ها را نیز یکی دیگر از عوامل بروز حوادث برشمرد و افزود: نظر به اینکه هم اکنون ۹۵ درصد حمل و نقل از طریق مسیر های جاده ای انجام می پذیرد، برای کاهش این میزان تردد و انتقال آن به مسیر های جایگزین از قبیل مسیر ریلی به عنوان ارزانترین و بهترین آنان با مدیر کل راه آهن استان مذاکرات سازنده ای داشته ایم.

فرجی ادامه داد: مطابق اعلام بهداشت جهانی به ازای هر ۱۰ هزار وسلیه نقلیه ۷.۵ نفر در حوادث رانندگی کشته می شوند که این میزان برای کشور ما ۷.۶ نفر است که این حجم از تلفات اصلا قابل توجیه نیست و امید آن را داریم با سیاست گذاری های صحیح به استاندارد های اروپا یعنی ۷.۲ نفر به ازای هر ۱۰ هزار وسلیه نقلیه برسیم.

وی به نقش نظارتی و کنترلی پلیس در راستای کاهش جرائم رانندگی و به تبع آن کاهش میزان سوانح رانندگی نیز اشاره و تصریح کرد: در ۹ ماه سپری شده از سال جاری ۴۹۸ هزار و ۷۶۵ مورد برخورد با تخلفات رانندگی در سطح استان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

فرمانده پلیس راه استان در پایان از آغاز طرح زمستانی پلیس راه از ۱۵ آذر خبر داد و اظهار داشت : در این طرح ۴۵۰ نفر از پرسنل به همراه ۱۲۰ خودرو برای افزایش سطح ایمنی مسافرت های جاده ای در جای جای سطح استان از جمله هفت محور برف گیر حضور دارند که خوشبختانه تاکنون با حادثه فوتی در این محورها مواجه نبوده ایم.