جشن تکلیف ۱۰۰۰ دانش آموز دختر ورامینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جشن عبودیت و بندگی هزار دانش آموز ورامینی با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه شهرستان در جوار شهدای گمنام دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم که با حضور هزار دانش آموز دختر برگزار شد، برنامه های متنوعی از جمله بازی های عروسکی، تدریس احکام نماز با زبان کودکانه و برپایی دو رکعت نماز شکر به اجرا درآمد که مورد استقبال دانش آموزان و والدین آن ها قرار گرفت.

گسترش فرهنگ نماز یکی از وظائف آموزش و پرورش است

آیت الله سید مرتضی محمودی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری جشن تکلیف برکات فراوانی برای کودکان و نوجوانان دارد زیرا این گونه مراسم های دینی و مذهبی در ذهن و یاد کودک باقی خواهد ماند و در آینده نقش مهمی را در تعیین زندگی فردی و اجتماعی اش ایفا خواهد کرد.

امام جمعه ورامین گسترش فرهنگ نماز را یکی از وظائف اصلی آموزش و پرورش دانست و افزود: یکی از رسالات خطیر آموزش و پرورش به ویژه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی توجه به گسترش فرهنگ نماز در میان دانش آموزان است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نماز جماعت در مدارس ورامین ادامه داد: برگزاری نماز جماعت در مدارس ورامین و حضور دانش آموزان در کنار یکدیگر از سنین کودکی علاوه بر تمرین دانش آموزان برای انجام درست تکالیف الهی، سبب پیوند آینده سازان کشور با ارزش های اسلامی می شود.

باید نماز جماعت در تمامی مدارس اقامه شود

این مسئول یادآور شد: امروز باید معلمان و مدیران مدارس برای توجه بیشتر دانش آموزان به احکام الهی نظیر نماز، زمانی را برای پرورش روحی و معنوی آینده سازان کشور اختصاص دهند و اگر این موضوع با جدیت دنبال شود بطور قطع برکات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی گفت: متأسفانه برخی مواقع مشاهده می شود که افرادی به سن تکلیف رسیده اما ابتدایی ترین احکام دینی را نمی دانند که در این زمینه خانواده ها و معلمان مدارس باید زمینه آشنایی نسل جوان و نوجوان با دین را فراهم کرده و زمینه سعادت آنان را فراهم کنند.