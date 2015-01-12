دیدار خداحافظی سفیر لهستان با قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، یولیوش گویوو، سفیر لهستان در جمهوری اسلامی ایران در پایان ماموریت خود درتهران با مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه ملاقات کرد.

مرتضی سرمدی در این دیدار از تلاش های صورت گرفته در جهت ارتقای سطح مناسبات فی مابین در زمینه های مختلف قدردانی کرد و افزود: شما طی این مدت موفق شدید، در راستای ارتقای مناسبات تجاری دوکشور قدم های اساسی بردارید.

وی با اشاره به افزایش تبادل هیاتهای سیاسی و اقتصادی دو کشور بویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ابراز امیدواری نمود در آینده شاهد گسترش مناسبات با همت و تلاش طرفین خصوصا سفرای دو کشور باشیم.

قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره از کشورهای منطقه در مبارزه با تجاوز و افراط گرایی حمایت کرده و البته هزینه های زیادی نیز پرداخته و می پردازد.

وی با اشاره به رخدادهای اخیر بویژه حادثه تروریستی پاریس، خاورمیانه را یکی از نقاط کلیدی همکاری ایران و اروپا برشمرد و افزود: خوشبختانه لهستان و تعدادی از دوستان اروپایی این مسئله را بخوبی درک کردند و امیدواریم دیگر کشورهای اروپایی نیز به درک صحیحی از عوامل و ریشه های خشونت، افراط گرایی و تروریسم که مرزها را در نوردیده و به یک تهدید بین المللی مبدل شده است، دست یابند.

یولیوش گویوو نیز در این دیدار از ماموریت خود در تهران با خاطرات خوش یاد کرد و گزارشی از فعالیت خود خصوصا تبادل هیات ها سیاسی و پارلمانی دو کشور از جمله دیدار رسمی وزیر خارجه لهستان از ایران، سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به لهستان و دیدارهای متقابل پارلمانی، اقتصادی و تجاری فی مابین ارائه کرد.

وی اظهار امیدواری کرد، روند سازنده مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ بر اساس موازین حقوق و قواعد بین المللی به نتیجه منتهی گردد تا زمینه ارتقای مناسبات تجاری جمهوری اسلامی ایران با لهستان و کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بیش از گذشته فراهم شود.