به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ سید مسعود جزایری با اشاره به بروز برخی پدیدهها در صحنه فرهنگی و هنری کشور و با انتقاد از کوتاهی و نوع نگاه دستگاههای مسئول در مواجهه با این مسائل اظهار داشت: جای تعجب و تأسف است، وزارتخانهای که متولی بخشی از امور فرهنگ و هنر کشور است، دقت و حساسیت لازم را در برخورد با معضلات این عرصه مهم ندارد.
وی افزود: امروز بخشی از معضلات عرصه فرهنگ و هنر در کشور ما، به اصطلاح هنرمندانی هستند که یا فهم درستی از آموزههای انقلاب و اسلام و نیازهای فرهنگی و هنری مردم در جامعه ندارند و یا سر در کیسه بیگانه دارند؛ افرادی که چنانچه فرصت یابند، علیه نظام اسلامی اقدام میکنند و نمونههایی از این گونه اقدامات آنان در فتنه ۸۸ قابل رصد و اشاره است؛ اتفاقاتی که نباید سادهانگارانه از کنار آن گذشت.
سردار جزایری همچنین با بیان اینکه جریان فتنه ۸۸ محک مناسبی برای انقلاب و ضد انقلاب بهحساب میآید، گفت: همه کسانی که آگاهانه در روند کودتا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند، در پیشگاه جامعه بزرگ اسلامی محکوم هستند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه اسناد فتنه ۸۸ حاکی از طرحریزی و حضور پر رنگ و جدی بیگانگان در کودتا علیه نظام اسلامی ایران است، تصریح کرد: کسانی که در آن فتنه سیاه نقشآفرینی و در قتل، غارت، تخریب و لطمهای که به انقلاب اسلامی وارد شد دخالت داشتند، باید در انتظار محاکمه نزد ملت انقلابی ایران باشند.
