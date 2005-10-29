مسلمانان نيجريه اي از اظهارات رييس جمهوري ايران حمايت كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه در اين تظاهرات كه از سوي "جنبش اسلامي نيجريه" سازماندهي شده بود،25 هزار نفر در اين شهر راهپيمايي كردند و پلاكاردهايي را همراه داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود: اسراييل بايد نابود گردد، بيت‌ المقدس به مسلمانان تعلق دارد، مرگ بر اسراييل، مرگ بر آمريكا.

آنها همچنين ماكتي از مسجد الاقصي را به همراه داشتند و پرچم‌ هاي فلسطين را به اهتزاز درآوردند و پرچم‌ هاي آمريكا و اسراييل را با شعار "الله اكبر" به آتش كشيدند.

"محمد توري" سخنگوي تظاهركنندگان درجمع خبرنگاران در برابر بزرگترين مسجد اين شهر گفت: آنچه احمدي نژاد گفته است كاملا روشن است. اسراييل يك كشور غيرقانوني است كه پس از اشغال سرزمين‌ هاي فلسطيني تاسيس شده است.

وي افزود: احمدي نژاد گفته است كه اسراييل نبايد وجود داشته باشد. وي گفته است كه وضعيت جغرافيايي فلسطين بايد به قبل از اشغال بازگردد.

لازم به يادآوري است كه دكتراحمدي نژاد اخيرا دراظهاراتي درهمايش "جهان بدون صهيونيزم" با ارائه تحليلي از سابقه شكل گيري غاصبانه رژيم صهيونيستي وسياستهاي تروريستي اين رژيم ، خواستار محو اسراييل از نقشه جهان شد.