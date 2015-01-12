فقر سرانه ورزشی در پیشوا/ اداره ورزش و جوانان تنها دو پرسنل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نژاد فلاح ظهر امروز در جریان سفر به شهرستان پیشوا ضمن بررسی وضعیت ورزشی این شهرستان طی دیدار و گفتگو با فرماندار بر برگزاری باشکوه جشنواره فجر 93 تأکید کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران در این دیدار با اشاره پتانسیل و ظرفیت های ویژه ورزشی پیشوا اظهار داشت: این شهرستان با داشتن جوانان مستعد و توانمند، ظرفیت های مهمی در ورزش قهرمانی دارد به همین خاطر زمینه فعالیت در این شهرستان بسیار فراهم است.

در رمینه مالی با محدودیت مواجه هستیم

محمدحسین نژاد فلاح با اشاره به مشکلات و موانع موجود بر سر راه پیشرفت ورزش ادامه داد: با توجه به مشکلات و محدودیت های بودجه ای کشور به صورت مطلوب و شایسته نمی توان از ورزش پیشوا حمایت کرد اما در سایه همدلی و وحدت مسئولان این شهرستان و برغم معضلات کنونی موفقیت های مهمی در ورزش این منطقه دیده می شود.

این مسئول اضافه کرد: اگرچه در زمینه های مالی با محدودیت هایی مواجه هستیم اما تلاش داریم تا با حضور در مناطق مختلف و استفاده از ظرفیت مسئولان محلی، زمینه رشد ورزش در شهرستان های استان تهران را فراهم کنیم.

کارهای بزرگی در ورزش پیشوا صورت گرفته است

وی سپس به کمبود نیروی اداره ورزش و جوانان پیشوا اشاره و بیان کرد: این شهرستان با توجه به تازه التأسیس بودن با مشکلاتی در زمینه نیروی انسانی روبرو است به طوریکه اداره ورزش و جوانان آن تنها با دو پرسنل اداره می شود، البته برغم تمام این مشکلات و کمبودها این اداره اقدامات بزرگ و مهمی را انجام داده که جشنواره فجر سال گذشته نمونه ای از این امر است.

سرانه ورزشی پیشوا پایین است

عباس ملکوتی خواه نیز در این دیدار به کمبود سرانه ورزشی در پیشوا و عزم دولت برای بالا بردن این سرانه اشاره کرد و متذکر شد: سرانه ورزشی در شهرستان پیشوا بسیار پایین است که امیدواریم در دولت تدبیر و امید زمینه راه اندازی سالن ها و امکان ورزشی را در این منطقه فراهم شود.

فرماندار پیشوا افزود: توسعه ورزش منطقه نیازمند نگاه ویژه مدیران ملی و استانی است و با ارتقای بودجه فعلی حتی کسب عناوین قهرمانی ملی و جهانی در رشته های مختلف ورزشی توسط ورزشکاران پیشوایی دور از دسترس نیست.

وی ادامه داد: در زمینه ورزش شهرستان آینده نگری لازم صورت نگرفته است به همین خاطر مجموعه فرمانداری حمایت خود را از گسترش ورزش در منطقه اعلام داشته و از مسئولان ورزش استان هم انتظار داریم که در این زمینه توجه ویژه ای به شهرستان داشته باشند.