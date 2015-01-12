۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۴۵

مذاکره با بیمه‌ها برای گشایش حساب پس‌انداز دانش آموزی

وزیر آموزش و پرورش، از مذاکره با چند شرکت بیمه ای به منظور ایجاد حساب پس اندازی دانش آموزی از بدو ورود به مدرسه تا زمان فارغ التحصیلی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی افزود: پیشنهادهای مختلفی از شرکت های  بیمه به ما رسیده است و در حال بررسی این پیشنهادها هستیم.

وی همچنین در باره مجوز مدارس خاص گفت: اگر مدارس خاص مانند مدارس هیئت امنایی، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان نتوانند تا پایان سال تحصیلی به استاندارد لازم و ضوابط آموزشی دست پیدا کنند مجوز آنها لغو و به مدرسه عادی تبدیل می شوند.

فانی به اجرای طرح استفاده از تبلیغات محصولات آموزشی در مدارس اشاره کرد و گفت: درحال مطالعه هستیم تا از امکانات و فضاهای موجود در مدارس در زمینه تبلیغات متناسب با فرهنگ حاکم به مدرسه استفاده کنیم.

حبیب احسنی پور

