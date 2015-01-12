به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی افزود: پیشنهادهای مختلفی از شرکت های بیمه به ما رسیده است و در حال بررسی این پیشنهادها هستیم.

وی همچنین در باره مجوز مدارس خاص گفت: اگر مدارس خاص مانند مدارس هیئت امنایی، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان نتوانند تا پایان سال تحصیلی به استاندارد لازم و ضوابط آموزشی دست پیدا کنند مجوز آنها لغو و به مدرسه عادی تبدیل می شوند.

فانی به اجرای طرح استفاده از تبلیغات محصولات آموزشی در مدارس اشاره کرد و گفت: درحال مطالعه هستیم تا از امکانات و فضاهای موجود در مدارس در زمینه تبلیغات متناسب با فرهنگ حاکم به مدرسه استفاده کنیم.