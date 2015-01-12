به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره دانش آموختگان هنر دانشگاه های ایران به همت گروهی از دانش آموختگان هنر مراکز آموزش عالی با موضوع طراحی نشانه های نوشتاری و عناوین از 26 دی ماه تا 3 بهمن ماه 1393 در باغ موزه قصر برگزار می شود.

آثار راه یافته به این نمایشگاه، تعداد 500 نشانه نوشته و طراحی عنوان از 110 طراحِ دانش آموخته گرافیکِ مراکز آموزش عالی کشور است که از میان 1134 اثر ارسالی از سوی 338 طراح پس از بررسی توسط هیات انتخاب برگزیده شده‌اند.

هیوا پاشائی دبیر و رئیس هیات داوران جشنواره دانش آموختگان هنر است. وی مدرس مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی هنر دانشکده های هنر است که در سوابق کاری خود سابقه داوری و سرگروهی جشنواره های مختلف از جمله جشنواره هنرهای تجسمی فجر را دارد.

همچنین منوچهر رخشان عضو هیات علمی، معاون اسبق آموزشی و مدیر گروه فعلی گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، رامین شیخانی عضو هیات علمی و مدیر گروه اسبق گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، مسعود همتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و فائزه صالحی از اساتید گرافیک دانشکده های هنر تهران از دیگر اعضای هیات داوران این جشنواره هستند.

مراسم افتتاحیه این جشنواره روز جمعه 26 دیماه 1393 ساعت 16 در تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر تهران به نشانی خیابان مطهری شرقی، میدان پلیس برگزار می‌شود.