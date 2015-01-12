به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پور رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های همایش سراسری اصلاح‌طلبان در محل حزب اراده ملت برگزار شد با بیان اینکه اصلاح طلبان وحدتشان روز به روز بیشتر و بهتر می شود و با استفاده و بازنگری در مسائل گذشته این وحدت حتی از سال ۹۲ هم یک پله بالاتر خواهد آمد، اظهار داشت: سازوکاری که امروز در جریان اصلاحات در جریان است وحدت آفرین خواهد بود و ما نیز می خواهیم این سازوکار را محکم تر کنیم.

حکیمی پور با اشاره به هدف برگزاری همایش سراسری اصلاح طلبان گفت: ما فقط می خواهیم این همایش برگزار شود اما اینکه چقدر موفق خواهیم شد بستگی به وقت و برنامه ریزی شرکت کنندگان در این همایش خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در پاسخ به سوالی در خصوص طرح «امام» ائتلاف ملی اصلاح طلبان میهن تاکید کرد: این طرح چند ماه پیش در شورای هماهنگی اصلاحات مطرح شد که در راستای وحدت اصلاح طلبان بود. البته گروه های دیگر طرح هایی را داشتند اما طرح «امام» از سوی حزب مردم سالاری پیشنهاد شد.

وی افزود: ما در سه سطح کار خود را در راستای وحدت اصلاح طلبان دنبال می کنیم؛ این سه سطح شامل افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات، رفع موانع سلیقه های مختلف نظام و انسجام اصلاح طلبان می شود.

حکیمی پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نقش و جایگاه تصمیم سازی شورای مشورتی آقای خاتمی برای اصلاح طلبان در کنار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را چه میدانید پاسخ داد: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از گروه های مختلف اصلاح طلب ثبت شده است که جایگاهی حقوقی دارند اما شورای مشورتی آقای خاتمی به صفت شخصیت حقیقی افراد شناخته می شوند.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه خیلی از اعضای شورای مشورتی و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مشترک هستند گفت: این جمع های اصلاح طلبی در سال آینده به یک نقطه واحد می رسند و هدف ما این است که این امر محقق شود و یکی از اهداف همایش سراسری اصلاح طلبان هم همین است.

حکیمی پور در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام موجودیت برخی احزاب از جمله حزب اتحاد ملت ایران که جایگزین برخی احزاب منحله هستند گفت: مساله مطرح شده مبنی بر اینکه این احزاب جایگزین احزاب منحله خواهند شد را قبول ندارم و رد میکنم و معتقدم این یک تحلیل بیهوده است.

وی همچنین با اشاره به چگونگی عضویت این احزاب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: معیار ما برای پذیرش یک حزب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پذیرش دو سوم اعضای شورای مرکزی شورای هماهنگی و همچنین تائید مجوز توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در خصوص تشکل مزبور است.

رئیس شورای هماهنگی اصلاحات در ادامه گفت: در دولت تدبیر و امید خوشبختانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعال شده است که ما این را به فال نیک میگیریم و همچنین امیدواریم مجمع عمومی تشکل صنفی خانه احزاب هم بزودی برگزار شود.

وی به روند تائید عضویت یک حزب در شورای هماهنگی اصلاحات اشاره کرد و اظهار داشت: اگر احزاب بخواهند به عضویت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دربیایند باید در کمیته سیاسی شورای همانگی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

حکیمی پور همچنین خاطر نشان کرد: شورای هماهنگی با توجه به در پیش داشتن انتخابات مجلس دهم شرایط را برای عضویت احزاب در شورای هماهنگی آسان میگیرد تا بتواند از ظرفیت آننها برای انتخابات استفاده کند.

رئیس شورای همانگی جبهه اصلاحات همچنین تاکید کرد: کسانی که قانون محکوم به منع فعالیت سیاسی نکرده است میتوانند فعالیت کنند و ما ملاکمان برای عضویت یک گروه در شورای هماهنگی تنها مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور است.

حکیمی پور با بیان اینکه شورای هماهنگی کمیته ای با عنوان کمیته انتخابات هم دارد که روند عضویت در این کمیته هم مراحل لازمه خود را می طلبد گفت: هنوز عضویت احزابی همچون حزب ندای ایرانیان در کمیته انتخابات و همچنین شورای هماهنگی اصلاحات قطعی نشده است. ندای ایرانیان برای عضویت در کمیته انتخابات علاوه بر مجو وزارت کشور و به پروانه فعالیت هم نیاز دارد که این پروانه فعالیت بعد از برگزاری مجمع عمومی برای این حزب صادر خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در پایان با اشاره به جلسه شب گذشته این شورا گفت: عمده این جلسه به بحث برگزاری همایش سراسری اصلاح طلبان اختصاص داشت و علاوه بر آن در خصوص اخبار روز کشور هم مباحثی مطرح شد و اعضای شورا از نحوه برخورد با آقای علی مطهری که نطق وی را ناتمام گذاشت ابراز تاسف کردند.