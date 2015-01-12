به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی عصر دوشنبه در نشستی با قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: خدمت بهزیستی به افرادی مانند معلولان، سالمندان و ایتام که فراموش شدگان جامعه هستند، خدمت بزرگ و توفیق الهی است.

وی ادامه داد: برداشتن قدم‌هاي خير به خصوص براي گروهي از مردم كه بي‌پناه و محروم هستند، ارزشمند و قابل تقدير است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: خدماتی که بهزیستی به جامعه ارایه می کند با ارزش است و از نگاه دینی احسان محسوب می شود.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به ارایه خدمت بهزیستی در استان سمنان تصریح کرد: آموزش های دینی و اخلاقی برای مربیان و مراقبینی که در مراکز نگهداری بهزیستی کار می کنند باید مورد توجه باشد.

وی بر رفتار با محبت و مراقبتی کارکنان بهزیستی در مراکز مختلف سالمندان و کودکان تاکید و خاطرنشان کرد: کار در بهزیستی باید رنگ دینی و با نگاه فرهنگی مناسب همراه باشد.

امام جمعه سمنان با تاکید بر لزوم توجه به نیازها و اولویت ها در زمینه خدمات رسانی به مددجویان ادامه داد: مددکاران بهزیستی نقش بی بدیل و تاثیرگذاری در خدمات رسانی به مددجویان دارند و تاکنون به نحوه احسن توانسته اند به جامعه هدف بهزیستی خدمات رسانی کنند.

آیت الله شاهچراغی، ایمان، عشق و علاقه را لازمه خدمت رسانی در بهزیستی عنوان کرد و افزود: شخصیت افراد تحت پوشش بهزیستی باید حفظ شود و در این میان ضرورت تکریم شخصیت افراد در راستای ارایه خدمات بسیار مثمر ثمر است.

قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور مشارکت های مردمی نیز در این دیدار گفت: فقط یک چهارم از هزینه های این سازمان در بخش های مختلف از بودجه دولتی تامین می شود.

حجت الاسلام عبدالرحیم شهسواری با بیان اینکه بودجه سالانه سازمان بهزیستی کشور حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال است گفت: هزینه های این سازمان در سال قریب ۴۰ هزار میلیارد ریال می شود.

وی ادامه داد: فاصله بین میزان هزینه و اعتبار دولتی تخصیص به بهزیستی از محل کمک های مردمی، موسسات خیریه و مراکز تخصصی تامین می شود.

قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور اعتماد عمومی به بهزیستی را اصلی ترین سرمایه اجتماعی این سازمان در جذب مشارکت های مردمی دانست و افزود: سازمان بهزیستی ناخواسته مسئول ساماندهی معضلاتی است که در ایجاد آنها هیچ نقشی نداشته است.

شهسواری با اشاره به مقایسه خدمات سازمان بهزیستی با کمیته امداد در جامعه، خاطرنشان کرد: کمیته امداد تنها در بخشهایی مشخص به جامعه هدف خدمت رسانی دارد ولی دامنه خدمات بهزیستی گسترده تر و متنوع تر است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از خدمات بهزیستی از قسمت هایی است که هیچ نهاد دولتی در آن ورود نمی کند، گفت: ساماندهی و رسیدگی به آسیب های اجتماعی مانند طلاق، کودکان خیابانی و کار، معلولین و ... بخش عمده ای از فعالیت های بهزیستی را شامل می شود.

وی جامعه هدف سازمان بهزیستی در کشور را حدود پنج میلیون نفر عنوان کرد.

قائم مقام سازمان بهزیستی کشور در امور مشارکتهای مردمی، اعتیاد را جدای از آسیب اجتماعی، معضلی سیاسی دانست و گفت: هجمه های دشمن از خارج از مرزها با گسترش اعتیاد به دنبال آلوده کردن و از بین بردن نسل آینده کشور هستند.

محمد ملکی سرپرست اداره کل بهزیستی استان سمنان نیز در این نشست، به خدمات این اداره کل با پوشش ۲۸ مرکز توانبخشی، هشت مرکز شبانه روزی نگهداری و وجود تنها شیرخوارگاه بخش خصوصی کشور اشاره کرد.