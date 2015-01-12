فرمانداری سمنان تفاهم نامه گردشگری با مراکز غربی کشور منعقد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین عصر دوشنبه در جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفر شهرستان سمنان با موضوع هماهنگی و آمادگی برای سفر های نوروز ۹۴ در فرمانداری با تقدیر از زحمات اعضای ستاد در طول سال اظهار داشت: ما به عنوان خادمان زائران بارگاه رضوی و مسافران باید شرایطی فراهم کنیم که مسافران با آرامش و آسایش و امنیت در حوزه شهرستان سفر خوبی و خاطره خوشی از اسکان در شهرستان سمنان داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم گسترش صنعت گردشگری و آثار مثبت آن در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار گفت: فراهم کردن بستر توقف مسافران در شهرستان و بازدید از اماکن تاریخی و سیاحتی ضمن شناساندن ظرفیت های گردشگری منطقه باعث کاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان خواهد شد.

فرماندار شهرستان سمنان خواستار تلاش بیشتر میراث فرهنگی برای بازگشایی حداقل ۲۰ مرکز تاریخی و فرهنگی در نوروز ۹۴ برای میزبانی مسافران و محل عرصه محصولات و تولیدات و صنایع دستی شد.

وی ایجاد فضای شهری با نشاط و ایمن با اولویت به رفع نیازهای مسافران را ضروری و از آمادگی کامل ادارات برای خدمات دهی به مسافران خبرداد و گفت: ادارات در طول مسیر عبور مسافران نیز در ایام نوروز باز بوده و مسافران می توانند از امکانات این ادارات و نمازخانه های آنان استفاده کنند.

سرپرست میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به ایجاد فرهنگ مشارکت و سرمایه گذاری مردم در بخش گردشگری گفت: سرمایه گذاری مردم در جذب توریست و مسافران در توسعه گردشگری شهرستان تاثیرگذار است.

آرزو گلکار استفاده از پتانسیل آژانس داران و آموزش تورداران معرفی ویژگی های خاص و منحصر به فرد شهرستان و توسعه طبیعت گردی و معرفی و بازدید ازاماکن تاریخی و جذب توریسم فرهنگی، نصب بنرها و ایستگاه اطلاع رسانی به مسافران و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی را بخشی از اقدامات اداره میراث فرهنگی شهرستان در این بخش ها برشمرد.

دیگر نمایندگان ادارات حاضر در جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده آمادگی خود را برای خدمات دهی به مسافران و زائران اعلام کردند.

تشکیل کمیته های ۹ گانه، کمیته حمل و نقل، کمیته امداد و نجات، کمیته انتظامی و امنیتی، کمیته امور شهرداری، کمیته امکان و رفاه، کمیته نظارت و تنظیم، کمیته رسیدگی به شکایت، کمیته سلامت و محیط زیست، کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات با محوریت فرمانداری، آماده سازی ۳۰ مدرسه برای اسکان مسافران، بازگشایی ۳۰ مسجد در زمان تعطیلات ایام عید و ... از جمله مصوبات این جلسه بود.