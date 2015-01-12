پیروزی پتروشیمی بندر امام مقابل دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته هفدهم رقابتهای لیگ ملی بسکتبال را تیم‌های پتروشیمی بندر امام و دانشگاه آزاد برگزار کردند که در پایان جدالی نفسگیر و نزدیک تیم پتروشیمی بندر امام با حساب 91 بر 87 برنده شد و به نوعی انتقام باخت دور رفت را گرفت.

تیم پتروشیمی کوارترهای اول و دوم را به ترتیب با امتیازات 20 بر 13 و 24 بر 12 برنده شد اما در کوارترهای سوم و چهارم این تیم دانشگاه آزاد بود که با امتیازات 25 بر 22 و 37 بر 25 برنده شد با این حال در مجموع تیم پتروشیمی حریف خود را شکست داد و در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

در دیگر دیدارهای برگزار شده تیم پالایش نفت آبادان در زمین ثامن مشهد 87 بر 78 برنده شد و هفت الماس قزوین هم در خانه پتروشیمی ماهشهر 68 بر 58 به پیروزی رسید.