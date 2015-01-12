  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۱۱

هفته هفدهم لیگ ملی بسکتبال؛

پیروزی پتروشیمی بندر امام مقابل دانشگاه آزاد

پیروزی پتروشیمی بندر امام مقابل دانشگاه آزاد

تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام در حساس‌‌ترین دیدار هفته هفدهم رقابتهای لیگ ملی بسکتبال از سد دانشگاه آزاد گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته هفدهم رقابتهای لیگ ملی بسکتبال را تیم‌های پتروشیمی بندر امام و دانشگاه آزاد برگزار کردند که در پایان جدالی نفسگیر و نزدیک تیم پتروشیمی بندر امام با حساب 91 بر 87 برنده شد و به نوعی انتقام باخت دور رفت را گرفت.

تیم پتروشیمی کوارترهای اول و دوم را به ترتیب با امتیازات 20 بر 13 و 24 بر 12 برنده شد اما در کوارترهای سوم و چهارم این تیم دانشگاه آزاد بود که با امتیازات 25 بر 22 و 37 بر 25 برنده شد با این حال در مجموع تیم پتروشیمی حریف خود را شکست داد و در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

در دیگر دیدارهای برگزار شده تیم پالایش نفت آبادان در زمین ثامن مشهد 87 بر 78 برنده شد و هفت الماس قزوین هم در خانه پتروشیمی ماهشهر 68 بر 58 به پیروزی رسید.

کد مطلب 2463683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها