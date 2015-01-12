حضور «نتانیاهو» سردسته تروریست ها در پاریس مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان گفت: هر طرفی که که در پشت پرده انفجار جبل محسن قرار داشته باشد این انفجار محکوم است. هدف از این انفجار بی ثباتی در طرابلس پس از برقراری آرامش در آن بود.

وی افزود: بدون شک درایت ساکنان طرابلس و همزیستی آنها به ثبات آن کمک می کند. بازدید نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان از منطقه ای که انفجار در آن رخ داده بود نیز اقدامی مثبت بود.

جنبلاط در ادامه با اشاره به تظاهرات پاریس و مشارکت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آن اعلام کرد: ما ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی در پاریس و حمایت از تظاهرات میلیونی علیه آن، آیا مضحک نیست که در پیشاپیش تظاهرات ضد تروریسم، اول تروریست دنیا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حرکت کند؟

وی افزود: رژیم صهیونیستی که شنیع ترین جنایات را علیه فلسطینی ها و اعراب انجام داده است بدون اینکه با واکنشی از سوی آنچه جامعه بین المللی نامیده شود روبرو شود را سرکردگی می کند. آیا بهتر نبود که رئیس تشکیلات خودگردان به جای اینکه در کنار سردسته تروریست ها و نتانیاهو جنایتکار حرکت کند تظاهراتی در رام الله در محکومیت جنایت پاریس و جنایات اسرائیل علیه فلسطینی ها برگزار کند؟