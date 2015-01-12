خرمشهر فرمانداري ويژه شد/ سوم خرداد مراسم افتتاح

عبدالله سامري در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار كرد: امروز به همراه فرماندار و شهردار خرمشهر جلسه اي را در وزارت كشور با وزير كشور برگزار كرديم و وي با ارتقاي فرمانداري اين شهرستان به فرمانداري ويژه موافقت كرد.

وي افزود: اکنون مشغول اقدامات اولیه راه اندازی فرمانداری ویژه خرمشهر هستیم که به همین دلیل نیز با فرماندار به ملاقات وزیرکشور رفتیم و وي نیز در همین خصوص دستورات لازم را صادر کرد و قرار شد تا 10 روز آینده نیز اين موضوع در هیئت دولت مطرح شود و با گرفتن رای هیئت دولت، می توانیم برای مراسم افتتاحییه برنامه ریزی کنیم.

سامري اظهار كرد: در همين راستا جا دارد از استاندار خوزستان نیز به دلیل همکاری صمیمانه ای که در این خصوص با ما داشتند کمال تشکر را داشته باشیم.

وی اظهار کرد: پس از این که هيئت دولت رای خود را در این خصوص صادر کرد، افتتاحیه فرمانداری ویژه خرمشهر را به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر، روز سوم خرداد ماه 94 با حضور وزیر کشور برگزار خواهیم کرد.

نماينده مردم خرمشهر تاكيد كرد: به نظر مي رسد به دليل جايگاه خاص خرمشهر در حوزه دفاع مقدس و محبوبيتي كه اين شهرستان به علت مركز مقاومت مردمي ايران دارد، هيئت دولت بدون مخالفت با اين طرح موافقت تا مقدمات ارتقاي خرمشهر فراهم شود.

سامري با اشاره به فعاليت شهرداري تهران در خرمشهر به منظور رفع برخي مشكلات شهري، تاكيد كرد: وزير كشور از اين امر استقبال كرد و اعلام كرد شهرداري هاي سراسر كشور كه توان خاصي دارند بايد براي زدودن چهره محروميت از شهر خرمشهر پيشقدم شوند و وزارت كشور از اين قبيل موارد براي خدمت رساني به مردم استقبال مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری ویژه از نظر سلسله مراتب اداری فراتر از فرمانداری و پائين تر از استانداری قرار دارد. فرمانداری ویژه بخشي از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری، کوچکتر و محدودتر است.

این مرکز در شهرستانهایی که سه شاخص از میان شاخصهای: جمعيت شهرستان بیش از 250 هزار نفر باشد، جمعیت مرکز شهرستان بیش از 125 هزار نفر باشد، مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان بیش از ۱۲۵ کیلومتر باشد، سابقه فرمانداری بیش از 65 سال باشد، مساحت شهرستان بیش از پنج هزار کیلومتر باشد، را داشته باشد.



