به گزارش خبرنگار مهر، على كفاشيان كه روز چهارشنبه هفته قبل،به همراه مهدى محمد نبى تهران را به مقصد استراليا ترك كرده بود، پس از حضور در سمينار كنفدراسيون فوتبال آسيا و مشاهده پيكار تيم ملى فوتبال ايران برابر بحرين، ملبورن رو ترك كرد و به كشورمان بازگشت.

رئيس فدراسيون فوتبال پيش از ترك تهران در مصاحبه اى با خبرنگار مهر، عنوان كرده بود، حضور نبى به عنوان سرپرست و نماينده فدراسيون، كنار كاروان تيم ايران كفايت مى كند از اين رو، او خيلى سريع به تهران بر مى گردد تا به امور عقب افتاده بپردازد.

به اين ترتيب كفاشيان از فردا سه شنبه در دفتر خود حاضر مى شود و به اين ترتيب مطرح شدن سوالات، پيرامون تغيير و تحولات در فدراسيون فوتبال، از وى آغاز خواهد شد.