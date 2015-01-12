فولاد نوين با شكست استقلال خوزستان راهي فينال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ديدار دو تيم فوتبال استقلال خوزستان و فولاد نوين خوزستان از سري رقابت هاي چهارجانبه فوتبال خوزستان عصر امروز در ورزشگاه تختي اهواز برگزار شد كه در نهايت اين بازي پرگل را تيم دسته اولي فولاد نوين به سود خود پايان داد تا ثابت كند بي جهت نيست عنوان قهرماني نيم فصل ليگ دسته اول فوتبال كشور را به خود اختصاص داده است.

دیدار این دو تیم در وقت قانونی دو بر دو بود اما در پایان 120 دقیقه بازی، این تیم دسته اولی فولانوین بود که توانست تیم استقلال خوزستان را شکست دهد و راهی فینال شود.

گل هاي اين ديدار را روح الله سیف اللهی (50 و 94) میثم مجیدی (72) برای استقلال و مهدی نیایش پور (12) فرشاد جانفزا (78) حسن بیت سعید (105) و مصطفی ماهی (107) برای فولادنوین به ثمر رساندند.

استقلال خوزستان با هدايت عبدالله ويسي در اين بازي با تركيب: پرویز کریمی، عبدالهادی خنیفر (38- محمد طیبی)، مجید حیدری، محمدابراهیم خسروی (114- لامین دیاوارا)، میثم مجیدی، رضا کاردوست (46- محمدرضا مهدوی)، ایمان باصفا (60- میثم بائو)، حمدالله ابدام (46- محسن بیات)، حجت چهارمحالی (46- روح الله سیف اللهی)، مهدی مؤمنی و سیدمهدی سیدصالحی وارد ميدان شد.

از سوي ديگر فولادنوین خوزستان با هدايت كوروش موسوي نيز با تركيب: ابوالفضل بهادرانی، رضا مرادی، وحید همراز (46- مصطفی ماهی)، ادریس کوچکی، عقیل کعبی، داود شاهواروقی (91- حمید حیدری)، امین ذلیکانی (46- رضا حاتمی)، مجتبی جادری (37- حسین شنانی و 73- عبدالله ناصری)، حسن بیت سعید، فرشاد جانفزا و مهدی نیایش پور (46- نوید عاشوری) در مقابل حريف خود صف آرايي كرد.

با ثبت اين نتيجه، فولاد نوين خوزستان و نفت مسجدسليمان كه پيش از اين در برابر استقلال اهواز ديگر نماينده فوتبال خوزستان در اين رقابت ها به برتري دست يافته بود بايد ديدار نهايي اين رقابت ها را برگزار كنند. اين بازي روز جمعه 26 دي ماه ساعت 15 در ورزشگاه تختي اهواز برگزار مي شود.

ديدار رده بندي اين رقابت ها كه مي تواند حساسيت هاي بي شماري داشته باشد و مي توان به آن لقب شهرآورد آبي هاي اهواز لقب داد روز پنج شنبه ساعت 15 در ورزشگاه تختي اهواز برگزار مي شود.