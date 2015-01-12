درخواست كمك امام جمعه مسجد سليمان از شهرداري اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتادمین جلسه شورای شهر اهواز لوایح: انتقال حساب های بانکی شهرداری به بانک شهر، عوارض صدور پروانه اراضی و املاک واقع در حریم شهر و مساعدت به بنیاد فرهنگی و هنری حضرت مهدی موعود (عج)، مدرسه علمیه امام خمینی (ره) و سه تن از کارکنان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

امام جمعه مسجد سلیمان نیز با حضور در این جلسه با اشاره به ضرورت بزرگداشت مقام شهدا و نخبگان استان عنوان کرد: متاسفانه بنا به دلایل بسیاری معرفی برخی از چهره های نخبه استان همچون علی مردان خان و سردار شهید علی هاشمی، علم الهدی و بهنام محمدی مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه علی مردان خان یک چهره ملی است، گفت: برنامه ریزی های لازم صورت گرفته تا به منظور معرفی شخصیت بالای این شهید، تئاتری روی صحنه برود. در همین راستای به مساعدت 30 میلیون تومانی شهرداری اهواز نیازمند هستیم.

حسین حیدری عضو شورای شهر در این خصوص گفت: الویت اصلی شورای شهر اهواز در نامگذاری معابر و مناطق کلانشهر اهواز بهره گیری از نام شهدا است در همین راستا یکی از میدان های اصلی شهربه نام شهید بهنام محمدی نامگذاری شده است.

راه آهن فضاي زيادي از اهواز اشغال كرده است

کاظم سواری ديگر عضو شوراي شهر نیز در نطق پیش از دستور خود عنوان کرد: متاسفانه راه آهن اهواز فضای بسیار زیادی از شهر را اشغال کرده و عمدتا قطارهای باری و در ساعات خاص از مرکز شهر اهواز عبور می کنند. در صورتی که هماهنگی های لازم در این زمینه صورت بگیرد می توان از این ظرفیت در راستای جا به جایی مسافر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه فضای شهر اهواز آلوده است، تصریح کرد: در صورت استفاده از پرندگان غیر شکاری در پارک های شهر، می توان آلودگی های موجود را کاهش و فضای شهر را عاطفی تر کنیم.

اين عضو شورای شهر با اشاره به عدم استفاده از برخی زمین های شهرداری به دلیل کاربری کشاورزی و داشتن عوارض گفت: شهرداری اهواز باید در این زمینه کارگروهی تخصصی ایجاد و راه حل هایی را ارائه دهد.

سواری عنوان کرد: سرانه فرهنگی برخی مناطق شهر اهواز از بین رفته است. به عنوان مثال در منطقه بزرگ پردیس تنها دو مسجد وجود دارد.

وی با انتقاد از تاخیر هفت ماهه پرداخت حقوق کارگران شهرداری گفت: متاسفانه این مسئله به روال عادی در شهرداری اهواز مبدل شده و ضربات جبران ناپذیری را به کارگران وارد می کند. گاهی اوقات پروژهای شهرداری به اتمام می رسد اما حقوق کارگران پرداخت نمی شود.

سواری تصریح کرد: برخی پیمانکاران شهرداری عوارض دارایی خود را پرداخت می کنند اما سازمان شهرداری این عوارض را با تاخیر به سازمان دارایی پرداخت می کند. این مسئله مشکلات زیادی را برای پیمانکاران ایجاد می کند.

سید محمد جواد رضوی ديگر عضو شوراي شهر اهواز نیز در این جلسه عنوان کرد: در برخی مناطق شهر، خطوط راه آهن دو منطقه غرب و شرق را از هم جدا کرده و برای ارتباط این دو منطقه نیازمند احداث پل هوایی و یا راه بند هستیم.

ابهام در واگذاري دكه هاي شهري در اهواز

هوشنگ شیر مردی يكي از اعضاي شوراي شهر اهواز نیز در نطق پیش از دستور خود عنوان کرد: یکی از بزرگ ترین معاونت های شهرداری که عمدتا وظایف شهرداری در آن معاونت تعریف شده معاونت خدمات شهري است اما متاسفانه به همان اندازه که وظایف آن گسترده است کاستی ها و نقاظ ضعف آن نیز فراوان است. ما در این حوزه با مقوله جمع آوری پسماند زباله مواجه هستیم.

وی افزود: شهرداری اهواز ماهانه ده ها میلیارد تومان اعتبار به منظور جمع آوری پسماند هزینه می کند اما متاسفانه هنوز هم شاهد جمع آوری ناقص، غیر بهداشتی از مبدا تا مقصد هستیم.

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: در بخش فضای سبز نیز با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم و هرس بسیاری از درختان در معابر اصلی شهر به صورت کارشناسی نشده صورت می گیرد.

وی با اشاره به واگذاری ابهام آور کلبه ها، رستوران ها و دکه های شهر افزود: این مسئله از جمله مواردی است که باید توسط مسئولان شفاف سازی شود.

عضو شورای شهر با بیان اینکه لگه گیری آسفالت معابر نیز به صورت غیر استاندار صورت می گیرد، اظهار کرد: وضعیت دستفروشان در هسته مرکزی شهر نیز نیازمند ساماندهی است. این مسئله بارها در صحن شورا مطرح شده است.

شیر مردی گفت: عدم جمع آوری آبها سطحی به خصوص در زمان بارندگی ها نیز مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

در انتها نیز اعضای شورای شهر با لوایح، انتقال حساب های بانکی شهرداری به بانک شهر، عوارض صدور پروانه اراضی و املاک واقع در حریم شهر موافقت به عمل آوردند.