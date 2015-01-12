راهنمایان گردشگری عامل مهم برای صادر کردن فرهنگ جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی عصر دوشنبه در جلسه راهنمایان گردشگری افزود: برنامه «کنوانسیون 2015» بر روی تفسیر پدیده میراث فرهنگی و طبیعی، تخصص و صلاحیت راهنمایان گردشگری بین راهنمایان و سایر دست اندرکاران فعال در زمینه گردشگری تاکید دارد.

وی اظهار داشت: ایران جزو سه کشور اول برای برگزاری «کنوانسیون 2015» جهانی است و در این میان استان زنجان یکی از پایلوت های برای کسب امتیاز این میزبانی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: باید در راستای ارتقای کار برنامه های «کنوانسیون 2015» از توانمندی های سمن ها و مجموعه های مردم نهاد استفاده شود و در این میان بتوانیم برنامه ریزی های لازم را در دستور کار قرار دهیم.

رحمتی تاکید کرد: در سراسر کشور 22 انجمن و صنف گردشگری فعال است و در 22 استان این انجمن ها تشکیل شده است.

وی افزود: توجه به برنامه «کنوانسیون 2015» باعث می شود که مردم از فرهنگ و آداب و رسوم جوامع و ملل مختلف آگاه شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین سازمانهای مردم نهاد تعامل و همکاری خود را برای اجرای برنامه های «کنوانسیون 2015» صورت خواهند داد.