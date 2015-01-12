همکاری ایران و عراق با سرمایه نیروی انسانی قدرتهای جهان را خاشع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار وزیر نفت عراق، پیروزی‌های مردم عراق بر گروه تروریستی داعش را قطعه‌ای ارزشمند در تاریخ آن کشور خواند و گفت: برای دنیا ثابت شد که باید شکست داعش از عراق شروع شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری و همدلی شیعیان، اهل سنت، اکراد و دیگر فرقه‌های قوی و مذهبی را برای امروز و آینده مردم کشور عراق ارزشمند و مهم توصیف کرد و گفت: عراقی ها نشان دادند که اگر دولت فراگیر داشته باشند و قاطبه مردم به اشاره مراجع با هم باشند، گروه‌های تروریستی میدان عملی نخواهند داشت.

هاشمی رفسنجانی مراسم اربعین امسال را مانوری بسیار مهم و خودجوش برای اثبات فداکاری مردم و گسترش امنیت در خیابان‌ها و بیابان‌های کشور عراق دانست و گفت: ای کاش با استفاده از ابزار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی تصاویر واقعی مراسم اربعین در دنیا پخش می‌شد تا می‌دیدند که چگونه مردم، داوطلبانه برای برگزاری مراسم مذهبی می‌آیند و از خطر نمی‌ترسند.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه حضور مردم برای ایران و عراق، گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند چنین مردمی را به زانو در آورد، البته شرط تداوم آن، ادامه همکاری‌های مردم و خدمات مسؤولیت شناسانه است تا داعش که افکارش بهشت را خراب می‌کند، بیش از این علیه مردم جنایت نکند.

هاشمی رفسنجانی نیروی انسانی را مهمتر از همه لوازم قدرت‌های مالی و سیاسی در دنیا دانست و گفت: اگر ایران و عراق با این سرمایه همکاری کنند، همه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را خاشع می‌کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موقعیت استراتژیکی دو کشور ایران و عراق، گفت: بهترین، کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر برای ارتباط هوایی، کشتی‌رانی و زمینی جنوب به شمال و غرب به شرق دنیا از دو کشور ایران و عراق می‌گذرد.

وی منابع زیرزمینی، نیروهای مردمی و همسایگی با ایران را سرمایه‌های ارزشمند مردم عراق خواند و گفت: می‌توانیم همسایگان را در جهت تأمین منافع مشترک همراه کنیم.

هاشمی رفسنجانی، آب، زمین و هوای مناسب را برای گسترش کشاورزی در همه ابعاد و محصولات در عراق مهم دانست و گفت: فقط نیازمند امنیت کامل هستید تا کشور با سابقه خود را بسازید.

عادل عبدالمهدی نیز در این دیدار با تشریح اوضاع داخلی عراق و پیروزی‌های تدریجی نیروهای عراقی علیه داعش، به وحشی‌گری‌های این گروه علیه مردم شهرهای تحت اشغال خود، مخصوصاً موصل اشاره کرد و گفت: مردم را مجبور می‌کنند که در صورت و سیرت سلفی باشند و جشن میلاد حضرت رسول(ص) را ممنوع کرده بودند، در حالی که جهان بشریت غرق در شادی و سرور بود.

وزیر نفت عراق مذاکره در خصوص چاه‌های مشترک، صادرات پتروشیمی و قیمت نفت را عمده‌ترین اهداف خود در سفر به ایران نامید و گفت: آماده همکاری‌های عمیق با جمهوری اسلامی ایران هستیم که علاوه بر منافع مشترک، دین، مذهب، تاریخ و فرهنگ مشترک داریم.

وی با اشاره به سوابق همکاری‌های ایران و عراق در سال‌های گذشته و نقش این دو کشور برای تأمین نفت مورد نیاز دنیا، گفت: بعضی از کشورهای منطقه علی‌رغم ضررهای مالی، نمی‌گذارند نفت به قیمت واقعی برسد که در این راه تداوم همکاری ایران و عراق ضروری است.

عادل عبدالمهدی با اشاره به جایگاه ایران و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نزد مردم و مسؤولان عراق، گفت: با ابلاغ سلام مردم و مسؤولان، امیدواریم همچنان از تجربیات ارزشمند شما برای ساختن عراق استفاده نماییم.