رویای تیم شهرداری گرگان رنگ باخت / اعتراض شدید هواداران به نتایج تیم

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفدهم و ماقبل پایانی لیگ ملی بسکتبال باشگاه های کشور، تیم های شهرداری گرگان و پمینا اصفهان در سالن امام خمینی (ره) گرگان و در برابر بیش از دو هزار تماشاگر به میدان رفتند که در پایان تیم میهمان با 18 امتیاز اختلاف بیشتر برنده بازی لقب گرفت.

در این بازی که «شهرام پرنیاک» به عنوان سرداور به همراه «محمدرضا صالحیان» و «محمد شهمیرزادی» قضاوت و «ورژ آبکاریان» رییس کمیته داوران، نظارت آن را بر عهده داشتند با نتیجه 80 بر 62 به سود میهمان اصفهانی به پایان رسید.

«رمضانعلی دولّو» سرپرست فدراسیون بسکتبال و «امیرحسین واحدپور» رییس کمیته مسابقات فدراسیون از جمله میهمانان ویژه این بازی بودند.

تیم شهرداری گرگان تنها کوارتر نخست را توانست با نتیجه 21 بر 11 پیروز شود اما در کوارترهای دوم تا چهارم به ترتیب با امتیاز 25 بر 18، 18 بر 16 و 26 بر 7 نتیجه را به پمینا واگذار کرد و در پایان با اختلاف فاحش 18 امتیاز مغلوب حریف شد.

سفیدپوشان شهرداری در این بازی با ترکیب اولیه «کاوه نورافزا»، «نوید فراهانی»، «محمد زارعی»، «امیرعباس محبت» و «هومن رضایی» و سرمه ای پوشان پمینا با ترکیب «علی باهران»، «ایمان زندی»، «کرم احمدیان»، «محسن مرادخانی» و «رامین هنرمند» پای به زمین مسابقه گذاشتند.

نماینده بسکتبال گرگان بابک نظافت، مجتبی بنی عقیل، بنی کوچویی و آرمین صادقی را به علت مصدومیت در اختیار نداشت و پویا تاجیک، هادی دهقان و کامیار صادق زاده نیز که با آسیب دیدگی مواجه بودند، دقایق کوتاهی در زمین بازی کردند.

نماینده اصفهان بازی را بهتر آغاز کرد و پس از گذشت 4 دقیقه از زمان بازی، 8 بر صفر از تیم میزبان پیش افتاد اما در ادامه شوت 3 امتیازی زارعی به همراه پرتاب یک امتیازی وی، اختلاف را به نصف کاهش داد.

در ثانیه های پایانی کوارتر نخست، حرکت هجومی کامیار صادق زاده به سمت سبد تیم پمینا، با خطای بازیکنان حریف همراه شد و در حالی که اسکوربورد تنها یک دهم ثانیه را نشان می داد، دو پرتاب آزاد نصیب تیم شهرداری شد و اختلاف در کوارتر اول به 10 امتیاز به سود تیم میزبان افزایش یافت.

تیم پمینا که در 4 دقیقه ابتدایی 8 امتیاز کسب کرده بود در ادامه تنها 3 امتیاز به جمع امتیازات خود افزود و کوارتر اول با نتیجه 21 بر 11 به سود شهرداری خاتمه پذیرفت.

سفیدپوشان میزبان در کوارتر دوم 5 پرتاب موفق 3 امتیازی به ثبت رساندند. در این میان، نوید فراهانی با کسب 6 امتیاز از دو پرتاب سهم بیشتری داشت و تیم پمینا نیز دو پرتاب 3 امتیازی موفق داشت.

در فاصله 4 دقیقه به پایان کوارتر دوم، تیم شهرداری با نتیجه 30 بر 23 از رقیب اصفهانی پیش بود اما این زمان را با 7 اختلاف واگذار کرد.

پمینا در کوارتر دوم بازی بهتری ارائه کرد و 25 امتیاز به دست آورد اما شهرداری نیمه اول را با حساب 39 بر 36 به سود خود به پایان رسانید.

در نیمه نخست نوید فراهانی از تیم شهرداری با کسب 9 امتیاز ناشی از 3 شوت 3 امتیازی و در تیم پمینا علی باهران با کسب 14 امتیاز، بهترین بازیکنان دوتیم بودند.

شهرداری و پمینا در نیمه دوم با یک تغییر وارد میدان شدند. ورود رهام کبیر به جای محمد زارعی در تیم میزبان و محمد امجد به جای رامین هنرمند این تغییرات را شامل می شدند.

پمینا در کوارتر سوم از تیم شهرداری پیشی گرفت. این تیم پس از گذشت نیمی از کوارتر سوم 48 بر 44 از میزبان پیش افتاد اما در فاصله 2 دقیقه و 51 ثانیه به پایان، دو تیم در امتیاز 51 برابر شدند.

پمینا سومین کوارتر بازی را با نتیجه 18 بر 16 پیروز شد اما همچنان با نتیجه 55 بر 54 از شهرداری عقب بود.

شهرداری در آخرین زمان یک چهارم بازی، بسیار ضعیف ظاهر شد و تنها 7 امتیاز به دست آورد. پمینا رفته رفته بر اختلاف امتیاز می افزود و تماشاگران گرگانی که ضعف تیم خودی را می دیدند به تشویق بازیکنان حریف پرداختند!

علی باهران از پمینا با اثرگذاری 24، موثرترین بازیکن میدان بود و کرم احمدیان از همین تیم با کسب 20 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن میدان لقب گرفت. در تیم شهرداری محمد زارعی با کسب 16 امتیاز و اثرگذاری 17، بهترین بازیکن بود.

اعتراض شدید هواداران به بازیکنان و کادرفنی

تعدادی از تماشاگران پیش از پایان بازی اقدام به ترک سالن مسابقه کردند و عده ای دیگر با شعارهای تند کادرفنی و بازیکنان را مورد خطاب قرار دادند.

دقایقی پس از ثبت شکست با اختلاف 18 امتیاز، هواداران گرگانی در سالن باقی ماندند و علیه عوامل تیم بسکتبال شهرداری موضع گیری کردند. در این میان تعدادی از بازیکنان تیم شهرداری درگیری کوچکی با هواداران پیدا کردند و برخی نیز در حلقه محاصره هواداران تیم شهرداری قرار گرفتند.

تعداد باخت های تیم شهرداری با قبول این شکست به عدد 10 رسید و با کسب 20 امتیاز جایگاهش را در رتبه هفتم جدول 9 تیمی مسابقات لیگ ملی تثبیت کرد و نتیجه بازی بعدی، تاثیری در جایگاه این تیم نخواهد گذاشت.

آخرین بازی تیم شهرداری گرگان روز پنجشنبه 25 دی ماه در قزوین برابر فولاد هفت الماس این شهر خواهد بود.