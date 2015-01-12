به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش غروب دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان قم که در سالن امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: آموزش و پرورش دارای اهمیت بسیار زیادی است، در آموزه‌های دینی ما هم آمده است که کمال انسان در علم و دانش است و این موضوع اهمیت جایگاه علم را اثبات می‌کند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران اثر زیادی در زمینه علمی بر جامعه گذاشت؛ برخلاف زمان شاه که یادگیری علم فقط برای افراد محدودی بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت این انقلاب یادگیری علم گسترش پیدا کرد.

استاندار قم با بیان اینکه کشورهایی که امروز ادعای سلطه‌گری در جهان را دارند به خاطر علم و دانش و پیشرفتی است که در اختیار دارند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری مانند امام خمینی (ره) بر یادگیری و آموزش علم و دانش در کشور تاکید دارند و خواستار این هستند که همه ملت از علم و دانش برخوردار شوند.

کسب رتبه پنجم استان قم در کنکور ۹۳ بی‌نظیر است

حجت الاسلام صالحی منش عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور دانش‌آموزان قمی که سال ۹۲ در کنکور سراسری رتبه یازدهم کشور را کسب کرده بودند، امسال با ۶ پله صعود به رتبه پنجم رسیدند که این موضوع بی‌نظیر است؛ با توجه به ساختار استان قم که یک استان علمی و فرهنگی است ما باید به رتبه یک کنکور برسیم.

وی گفت: از جمعیت بیش از یک میلیونی استان قم بیش از ۵۰۰ هزار نفر، خانواده فرهنگی و طلبه هستند، این خانواده‌ها در زمینه علم و دانش فعال هستند که این مهم نشان دهنده توجه به آموزش علم در استان قم است.

استاندار قم بیان کرد: هر شخصی در هر نهاد و مجموعه‌ای باید با آموزش و پرورش همکاری کند تا مشکلات موجود در این مجموعه مهم رفع شود.

حجت الاسلام صالحی منش با اشاره به اینکه دانش آموزان قمی این ظرفیت را دارند که به رتبه یک کنکور دست پیدا کنند، ادامه داد: استان قم باید در همه زمینه‌ها در رتبه اول باشد چون این استان جایگاه بسیار مهمی در کشور دارد.

قم باید در رتبه‌های علمی و دینی به جایگاه مطلوب برسد

وی با بیان اینکه استان قم باید زیر ساخت‌های خود را فراهم کند تا در رتبه‌های علمی و دینی به جایگاه مطلوب و خوبی برسد، اضافه کرد: امروز بازدیدی از سایت فردوی قم داشتم که افرادی هم برای بازدید آمده بودند، سایت فردو بزرگ‌ترین سایت هسته‌ای کشور است و سبب افتخار ما است.

استاندار قم تصریح کرد: حوزه علمیه و مراجع و علمایی که در استان قم هستند سبب افتخار ما است، مسئولان این استان باید قدر‌شناس این مسئله مهم باشند که در شهری خدمت می‌کنند که خدمتگذار حرم کریمه اهل بیت(س) و مراجع و علما هستند.

صالحی منش گفت: کمبود آب یک گرفتاری و مشکل بسیار بزرگ است و این درست نیست که آب را از ۳۰۰ کیلومتر تا قم بیاوریم و آن را در مسائل غیر شرب اسراف و حرام کنیم.

وی بیان کرد: مدارس استثنایی هم دارای مشکلات زیادی است که باید برای رفع مشکلات آن‌ها به طور جدی تلاش کنیم.

استاندار قم در پایان با اشاره به برنامه‌های عید نوروز خاطرنشان کرد: شهر قم در سال گذشته از لحاظ ترافیکی بسیار عالی عمل کرد و آموزش و پرورش هم کمک شایانی به ما در زمینه عید نوروز کرد.