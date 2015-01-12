همکاری لیفان و کرمان موتور/ سرمایه گذاری چینیها در بم افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اشک عصر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص بازدید سرمایه گذاران چینی از وضعیت تولید خودرو در این شهرستان گفت: صنعت خودرو سازی در بم پیشرفت محسوسی داشته است و این روند در حال توسعه است.

وی افزود: ما در ارگ جدید بم بستر مناسب را برای توسعه صنعت خودرو سازی ایجاد کرده ایم و حمایتهای لازم را نیز برای توسعه این صنعت به عمل خواهیم آورد.

اشک گفت: بسترهای لازم برای توسعه و افزایش عملکرد مثلث توسعه در کرمان فراهم است.

وی با اشاره به بازدید مدیران چینی شرکت لیفان از کرمان موتور افزود: بستر مناسب در کرمان مهیا است و سرمایه گذاران می توانند از این بسترها استفاده کنند و لیفان نیز می تواند از این امکانات استفاده کند.

فرماندار بم ادامه داد: مدیران شرکت لیفان از سرمایه گذاری در بم استقبال کرده اند و به زودی شاهد افزایش سطح همکاری لیفان و کرمان خودرو خواهیم بود.