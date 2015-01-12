مشکل کمبود ۱۱۰۰ معلم ابتدایی در قم رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دژاکام غروب دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان قم که در سالن امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، گفت: از ابتدای تشکیل این شورا تا کنون ۸ جلسه برگزار شده است و در راستای حل مشکلات دانش آموزان اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه استان قم با کمبود نیروی انسانی مواجه است، گفت: امسال در مقطع ابتدایی با کمبود ۱۱۰۰ معلم روبرو شدیم و در جلسه‌ای که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم اقدامات خوبی جهت خرید آموزش و رفع کمبود نیروی انسانی انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش قم افزود: کلیه نیروهای جذب شده در طرح خرید خدمت، گزینش شدند و برای معلم‌ها برنامه آموزش برگزار شد و اساتید خوبی را برای تدریس به آنان در نظر گرفتیم.

دژاکام بیان کرد: از سال گذشته تاکنون حق التدریس معلم‌ها به مدت شش ماه پرداخت نشده بود که با تلاش‌هایی که انجام گرفت مقداری از حقوق معوقه آنها پرداخت شد.

وی با اشاره به ارتقای چشم‌گیر استان قم در رتبه کنکور خاطرنشان کرد: استان قم رتبه ۵ کنکور سال ۹۳ را کسب کرد که ارتقای شش پله‌ای طی یک سال بی نظیر و چشم‌گیر است.

مدیر کل آموزش و پرورش قم در پایان خاطرنشان کرد: تهران رتبه ۹ را در کنکور سراسری از استان قم می‌پذیرفت، اما با تلاش‌های صورت گرفته توانستیم رتبه پنجم را کسب کنیم که باید تلاش کنیم تا ضمن حفظ این رتبه آن را ارتقا دهیم.