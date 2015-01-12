تولید صادرات محور با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: جنوب استان کرمان در سال جاری با کاهش بارندگی مواجه بوده است با این وجود باید از امکانات در دسترس برای تولید محصولات صادرات محور بهره ببریم و با بازار یابی مناسب و بسته بندی استاندارد و جذاب بازارهای جهانی را به دست آوریم.

وی بر استفاده از روشهای آبیاری نوین در جنوب کرمان تاکید کرد و خواستار توجه ویژه کشاورزان در این خصوص شد و افزود: نباید از آبی که امروزه در کرمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است برای تولید محصولات آب بر و غیر قابل توجیه کشاورزی استفاده شود.

وی در ادامه به راه اندازی یگان ویژه حفاظت از اراضی زراعی و باغی در جنوب استان کرمان اشاره کرد و گفت: باید از کشاورزی در جنوب کرمان حمایت و حفاظت لازم صورت گیرد و این یگان نیز در همین راستا راه اندازی شده است.

موسوی گفت: برخی افراد سود جو به دنبال تبدیل اراشی هستند که باید با این پدیده به شدت مقابله شود.

270 هزار هکتار در جنوب کرمان زیر سطح کشت قرار دارد و باید این سرمایه حفظ شود و از ساخت و ساز و تغییر کاربری این زمینها جلوگیری شود.