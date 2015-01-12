«اردوغان» و «ابومازن» در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از دیدار در آنکارا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند.

ابومازن گفت که در گفتگوهایمان بر تشکیل دولت فلسطینی در اراضی 1967 به پایتختی قدس تاکید کردیم.

وی افزود: تاکنون بیش از 135 کشور به تشکیل دولت فلسطین رای داده اند و برخی از دولتهای اروپایی هم در حال انجام مراحل شناسایی دولت فلسطینی هستند.

اردوغان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی از کشورهایی که وعده ارسال کمک برای بازسازی غزه را داده بودند خواست تا به تعهدات خود عمل کنند.

ابومازن همچنین در این نشست از ترکیه به علت کمک به فلسطین و از اردوغان به علت حمایت از فلسطینیان کرانه باختری و غزه قدردانی کرد.

وی در عین حال گفت: ترکیه به ما وعده داده است که طی روزهای آینده کمکهای بیشتری به فلسطین ارایه کند.