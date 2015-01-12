۲۹ درصد خسارت ناشی از مصرف مواد مخدر به جامعه تحمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، الله‌شکر فخیمی شامگاه دوشنبه در همایش مشارکت اجتماعی در کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر تصریح کرد: : ۸۵ درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور تریاک و مابقی نیز هروئین و مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند به طوری که کشور ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سالانه از این محل خسارت می‌بیند.

وی افزود: ۴۷ درصد خسارات ناشی از مواد مخدر مربوط به مصرف‌کنندگان، ۲۴ درصد دولت و ۲۹ درصد متوسط جامعه است به طوری که ۶۵ درصد همسر‌آزاری، ۵۵ درصد طلاق، ۲۵ درصد کودک‌آزاری و ۲۰ درصد جرایم مالی در کشور ناشی از مصرف مواد افیونی است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مبارزه با مواد مخدر را در سطح ملی و جهانی دانست و افزود: در کمال تاسف ۲۴۳ میلیون نفر در دنیا به سوء‌مصرف مواد مخدر مبتلا هستند که سالانه ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها جان‌شان را از دست می‌دهند.

فخیمی با بیان اینکه در کشورمان در راه مبارزه با مواد مخدر سه هزار و ۷۰۰ نفر به شهادت رسیده‌اند و ۱۲ هزار نفر نیز به درجه جانبازی رسیده‌اند، ادامه داد: ما خسارات زیادی را در راه مبارزه با مواد مخدر و حفظ و سلامتی جامعه پرداخت کرده‌ایم.

وی با ابراز نگرانی از کاهش سن ابتلا به سوء‌مصرف مواد مخدر تا ۱۵ سال گفت: یک درصد دانش‌آموزان کشور گرفتار این معضل حقیقی هستند به طوری که ۶۰ درصد دانش‌آموزان مبتلا شیشه مصرف می‌کنند.

به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان حدود ۲ درصد دانشجویان وزارت علوم و ۱.۶درصد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور گرفتار مواد مخدر هستند.

فخیمی بی‌توجهی به این معضل را به دلیل افزایش مصرف مواد صنعتی خطری جدی خواند و افزود: در بحث مبارزه با مواد مخدر رویکرد اصلی توجه به برنامه‌های اجتماعی است به طوری که مصرف مواد مخدر سبب افت عملکرد اجتماعی می‌شود به طوری که فرد معتاد با تعطیل کردن تمام فعالیت به صورت نعشه و خمار افتاده و حتی امنیت خانواده و نظام اجتماعی را بر هم می‌زند

وی با بیان اینکه در کشور بیش از یک میلیون و ۲۳۵ هزار نفر گرفتار مواد مخدر بوده و بیش از ۲۰۰ پایگاه تولید شیشه در کشور فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: بیش از ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در سال‌جاری کشف شده و جلوی توزیع و تزریق آن به جامعه گرفته شده است.

یک سوم جمعیت اردبیل درگیر معضل اعتیاد است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در تشریح آمار اعتیاد در استان ادامه داد: در استان اردبیل تاکنون ۴۲ هزار نفر در مراکز درمان پذیرش شده‌اند که افراد آمار مصرف‌کننده غیر از این آمار است.

فخیمی اضافه کرد: به طوری که اگر افراد تابع و تحت پوشش این تعداد معتاد را در نظر بگیریم در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار نفر در استان اردبیل که یک سوم جمعیت استان را شامل می‌شود درگیر مبارزه با مواد مخدر هستند.

وی معتقد است دولت به تنهایی قادر نیست با این پدیده مبارزه کند و با سیاست جدید مردمی کردن و اجتماعی کردن مواد مخدر مبارزه با این پدیده را انجام می دهد.

این مسئول به ضرورت بهره گیری از ظرفیت گروه‌های مرجع به ویژه اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها تاکید کرد و افزود: بر همین اساس تاکنون سه هزار مورد انتشار خبر و اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام شده و ۸۵ برنامه گفت‌و‌گو محور نیز با صدا و سیما اجرایی و عملیاتی شده است.

فخیمی تصریح کرد: ما بدون تعصب و پنهان‌کاری باید مبارزه با مواد مخدر را در اولویت قرار دهیم چراکه ۹۷ مرکز درمان در این زمینه فعال است و آمادگی دارد با مراجعان در زمینه درمان و مبارزه با مواد مخدر تلاش و جدیت کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کاهش تقاضا و پیشگیری‌های اولیه را با همکاری ۱۱ کمپ و ۹۷ مرکز درمانی یادآور شد و گفت: به دور از پنهان‌کاری‌ها و برخی اقدامات با بهره‌گیری از ظرفیت‌ گروه‌های مرجع می‌توانیم با تکیه بر اصل مشارکت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری در حوزه درمان و پیشگیری از مواد مخدر اقدامات جدی را انجام دهیم.