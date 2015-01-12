انتقاد استاندار از ساخت و ساز در منطقه آزاد قشم بدون رعایت مسائل ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان هرمزگان، ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در باب بازسازی بستک پس از وقوع زلزله سال گذشته، اظهار داشت: در همان ساعت بعد از زمین لرزه شاهد حضور مدیران و اکیپ های مرتبط با دستگاه های مختلف در شهر بستک بودیم.

وی افزود: علی رغم تمام رسیدگی ها و تلاش ها برای مدیریت بستک در ساعات پس از زمین لرزه گزارشی نیز به ناحق مبنی بر اینکه توزیع امکانات و ما یحتاج مردم خوب نبوده است و حضور مسئولان نیز دیر صورت گرفته، منتشر شد که ما منشا این گزارش را می دانیم و باید گفت که اینگونه گزارش ها هیچ تاثیری بر روحیه مردم نداشت و جواب آنها نیز که با اغراض خاص این گزارش را منتشر کرده بودند توسط مردم و مسئولان محلی داده شد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه اعتبارات خوبی به مبحث بازسازی بستک اختصاص داده شده است، یادآور شد: با ادامه اختصاص اعتبارات می توانیم کمبودهای موجود در باب بازسازی را جبران کنیم.

به گفته جادری وزیر کشور ابلاغ کرده است که از این پس اعتبارات ستاد بحران در شورای مربوطه تصویب و سپس در شورای برنامه ریزی مطرح شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز موضوع زمین لرزه فارغان و سیرمند در دستور کار است، یادآور شد: باید پیگیری های مجدانه برای اختصاص اعتبار به این دو منطقه نیز صورت گیرد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان در پی بحران های طبیعی به ویژه سیل و زلزله خیلی زود دچار چالش می شود، اضافه کرد: مقرر شده بود دستگاه های خدمت رسان در تامین اقلام مورد نیاز برای مدیریت بهتر بحران ها بکوشند.

وی خواستار تشکیل کارگروه های ذیل شورای مدیریت بحران شد و افزود: در حال حاضر با مشکل کم آبی روبرو هستیم که باید گفت اگر باران نبارد استان هرمزگان و به ویژه شهر بندرعباس به طور جد به مشکل بر می خورد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه طبق اعلام شرکت آبفا، 16 درصد از کل آب مصرفی در شهر بندرعباس توسط ادارات مصرف می شود، خواهان مدیریت بیشتر مدیران دستگاه های دولتی در این راستا شد.

وی همچنین اضافه کرد: وضعیت شهر بندرعباس نیز در مبحث توانمندی بافت های فرسوده خوب نیست و مشخص نیست که اگر اتفاقی در این مناطق از شهر که پنجاه درصد شهر را نیز شامل می شود بیفتد دستگاه هایی همانند شهرداری که بارها به آنها برای چاره اندیشی این بافت ها گوشزد شده است، چطور می خواهند پاسخگو باشند.

جادری در ادامه با انتقاد از رویه ساخت و ساز در منطقه آزاد قشم بدون رعایت مسائل ایمنی، اضافه کرد: منطقه آزاد قشم با این همه پول و درآمد از امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اطفاء حریق و بالابر برخوردار نیست به نحوی که با وقوع آتش سوزی در یک مجتمع شاهد بروز بحران هستیم.

وی افزود: هنر مسئولان در قشم نباید تنها فروش زمین و ساخت و ساز بدون رعایت مسائل ایمنی باشد و این در حالی است که قبلا در نشست های استانی حاضر می شدند و دست کم از عملکردهای اشتباهشان دفاع می کردند.

جادری ادامه داد: نظارت ها در قشم در حد ابتدایی است و این در حالی است که به دلیل یک آتش سوزی کوچک در این جزیره از تهران با استانداری هرمزگان تماس گرفته می شود که باید گفت مسئولان منطقه آزاد باید با احساس مسئولیت بیشتری پیرامون آینده این جزیره رفتار کنند و پاسخگو باشند و متاسفانه نظارت ها به کمترین حد خود رسیده است به نحوی که آیتم های اولیه ایمنی در مکان های عمومی نیز رعایت نمی شود.

وی تاکید کرد: اوضاع شهر بندرعباس به عنوان مرکز هرمزگان نیز در باب اطفاء حریق مطلوب نیست که جا دارد مسئولان شهرداری با دغدغه کامل پیرامون این موضوع رفتار کنند.

جادری همچنین از معاونت برنامه ریزی استانداری خواست اعتبارات لازم را برای پژوهش پیرامون کشند قرمز را اختصاص دهد و در این راستا افزود: هر چند که گفته می شود اعتبارات این بخش به صورت متمرکز اختصاص داده می شود.

وی در ادامه خواهان تعیین تکلیف هر چه سریعتر برای ساخت آشیانه بالگرد و زمین مورد نظر توسط هلال احمر شد.

استاندار هرمزگان همچنین اضافه کرد: شهرداری ها حق ندارند بدون تایید آتش نشانی پروانه پایان کار به ساختمان ها بدهند.