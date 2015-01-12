  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۲۲:۲۱

مراسم انتخاب برترین‌های سال؛

تیم منتخب سال 2014 فیفا اعلام شد

تیم منتخب سال 2014 فیفا اعلام شد

تیم منتخب فیفا در سال 2014 اعلام شد که در آن سه بازیکن از تیم ملی آلمان که عنوان قهرمانی جام جهانی 2014 را کسب کرد حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب سال 2014 فیفا به شرح زیر است:

دروازه‌بان: مانوئل نویر (بایرن مونیخ - آلمان)

مدافعان: سرخیو راموس (رئال مادرید - اسپانیا)، داوید لوئیز (چلسی/ پاری‌سن‌ژرمن - برزیل)، تیاگو سیلوا (پاری‌سن‌ژرمن - برزیل)، فیلیپ لام (بایرن مونیخ - آلمان)

هافبک‌ها: آنخل دی‌ماریا (رئال مادرید/ منچستریونایتد - آرژانتین)،‌ تونی کروس (بایرن مونیخ/ رئال مادرید - آلمان)، آندرس اینیستا (بارسلونا - اسپانیا)

مهاجمان: آرین روبن (بایرن مونیخ - هلند)، لیونل مسی (بارسلونا - آرژانتین) و کریستیانو رونالدو (رئال مادرید - پرتغال)

کد مطلب 2463736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها