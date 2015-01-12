تیم منتخب سال 2014 فیفا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب سال 2014 فیفا به شرح زیر است:

دروازه‌بان: مانوئل نویر (بایرن مونیخ - آلمان)

مدافعان: سرخیو راموس (رئال مادرید - اسپانیا)، داوید لوئیز (چلسی/ پاری‌سن‌ژرمن - برزیل)، تیاگو سیلوا (پاری‌سن‌ژرمن - برزیل)، فیلیپ لام (بایرن مونیخ - آلمان)

هافبک‌ها: آنخل دی‌ماریا (رئال مادرید/ منچستریونایتد - آرژانتین)،‌ تونی کروس (بایرن مونیخ/ رئال مادرید - آلمان)، آندرس اینیستا (بارسلونا - اسپانیا)

مهاجمان: آرین روبن (بایرن مونیخ - هلند)، لیونل مسی (بارسلونا - آرژانتین) و کریستیانو رونالدو (رئال مادرید - پرتغال)