کریستیانو رونالدو مرد سال فوتبال جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو در مراسم انتخاب برترین های سال 2014 فوتبال جهان به عنوان برترین بازیکن انتخاب شد و برای سومین بار توانست توپ طلا را به خود اختصاص بدهد. نام وی را تیری آنری ستاره پیشین تیم ملی فرانسه به عنوان بازیکن سال معرفی کرد.

کریسیانو رونالدو برای تصاحب سومین توپ طلای سال لیونل مسی و مانوئل نویر را کنار زد. وی با کسب 37.66 درصد آرا توانست عنوان مرد سال فوتبال جهان در سال 2014 را به خود اختصاص بدهد. لیونل مسی با کسب 15.76 درصد آرا دوم شد و مانوئل نویر هم 15.72 درصد آرا را به خود اختصاص داد و در رده سوم ایستاد.