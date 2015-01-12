  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۲۲:۴۱

مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال جهان؛

کریستیانو رونالدو مرد سال فوتبال جهان شد

کریستیانو رونالدو مرد سال فوتبال جهان شد

ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید برای سومین بار عنوان بهترین بازیکن جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو در مراسم انتخاب برترین های سال 2014 فوتبال جهان به عنوان برترین بازیکن انتخاب شد و برای سومین بار توانست توپ طلا را به خود اختصاص بدهد. نام وی را تیری آنری ستاره پیشین تیم ملی فرانسه به عنوان بازیکن سال معرفی کرد.

کریسیانو رونالدو برای تصاحب سومین توپ طلای سال لیونل مسی و مانوئل نویر را کنار زد. وی با کسب 37.66 درصد آرا توانست عنوان مرد سال فوتبال جهان در سال 2014 را به خود اختصاص بدهد. لیونل مسی با کسب 15.76 درصد آرا دوم شد و مانوئل نویر هم 15.72 درصد آرا را به خود اختصاص داد و در رده سوم ایستاد.

کد مطلب 2463737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سجاد عربی ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اصلا حقش نبود... پارسال حقش بود اما امسال اصلا اینطور نبود... امسال حق مسلم مانوئل نویر بود... تنها قهرمانی در جام جهانی با آلمان برای گرفتن این عنوان از سوی نویر کفایت می کرد!!!!! هنوز شوکه ام که چرا نویر انتخاب نشده
    • امیر علی ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا حقش بود چون امسال خیلی خوش درخشید امید وارم رکورد مسی را بشکنه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها